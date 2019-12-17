Россия летит до Марса за 45 дней!
Не хотите полететь на Марс?
По крайней мере, не с сегодняшними двигателями, которые могут нестабильно работать весь полёт. Путешествие на современном двигателе займет 18 месяцев в один конец. В течение этого времени комбинация: скуки и радиационного отравления, скорее всего, "вырубит" вас. А что, если? Человек станет первым марсианином, но который "вырубится" от старости, потому что возвращение с "Красной планеты" в настоящее время невозможно без использования желаемой логистики, а точнее проблема наличия топлива на обратный полет.
Росатом объявила, что строит ядерный двигатель, который достигнет Марса через полтора месяца. Росатом может достичь своей цели по запуску прототипа к 2025 году.
Советские ученые фактически решили многие из этих проблем к 1967 году, когда они начали запускать питающиеся от ядерного топлива спутники. У американцев была своя программа под названием SNAP-10A, которая была запущена в 1965 году.
Обе страны преждевременно свернули свои ядерно-тепловые двигательные программы, хотя СCCР был ближе к успеху в разработках.
Системы деления были сделаны для относительно легких орбитальных спутников, не имеющих высокой тяги межпланетных кораблей, с жизнеобеспечением для людей.
"Ядерное изобретение не должно быть слишком сложным", - говорит Николай Соков, старший научный сотрудник центра исследований нераспространения ядерных разработок.
Ядерная тепловая энергия - это лишь один из видов ядерного движения. В "Росатоме" не ответили на вопросы о технических характеристиках своей системы, но его анонс намекает на некое подобие термического деления. Иными словами, двигатель будет генерировать тепло, расщепляя атомы, и использовать это тепло для сжигания водорода или какого-либо другого химического вещества. Горящий материал идет в таком направлении.
Этот принцип не слишком далек от химической тяги. Самые быстрые химические ракеты производят тягу, воспламеняя один тип химического вещества (окислитель), чтобы сжечь другой (топливо), создавая тягу. Химические или другие ракетные ученые оценивают методы движения, основанные на метрике, называемой удельным импульсом, что означает, что "если у меня есть вес топлива, на сколько секунд этот вес топлива создаст вес тяги", - говорит Р. Кеннеди, системный инженер. Например, один вес химической смеси, питающей космическую ракету для планируемой миссии на Марс производит около 269 секунд тяги в вакууме.
Получится ли у компании Росатом довести такой двигатель до настоящей работающей установки непонятно!
Источник: https://zen.yandex.ru/media/hero/-rossiia-letit-do-marsa-za-45-dnei--5dedee10ddfef600aef156ca
Забавно, просторы космоса будет бороздить космический корабль с логотипом триглава на борту.
Где то это уже видели (с).
Если бы нам сказали в 90 годы что появится доступная мобильная связь и интернет, мы бы точно не поверили, ну а Скайп в то время был нечто из области фантастики!
Про Марс можно и сегодня не верить ибо он нахрен не нужен никому.
А вот про роботов-водителей или кассиров или сторожей НАДО.
Ну и куда денут таксистов со сторожавми тоже.
Наука совершенствуется в достижении недостижимого. И здесь либо война либо космос, я за космос.
Наука совершенствуется ДОСТИГАЯ достижимое ))
И в достигнутом примитивная война ненужна и космос ненужен ))
Нужно утилизировать таксистов и сторожей.
Вот как наука ГУМАННО исполнит необходимое и достижимое?
Не утилизировать а направив их деятельность в другое русло, где цифровизация ещё в области недостижимого. А таксисты и сторожа ещё в области недостижимого.
Именно.
То-то Путин намекает на строительство ” Северного широтного хода”
Работа всякая важна, работа всякая нужна. Но осваивать Север нужно не как при СССР, набросав мусора и пустых бочек из под поляны, а по хозяйски строя города и дороги.
Роскосмос с горя решил теперь уже на Марс податься,вроде Рогозин на Луну собирался.
Такие же буйные демагоги как кошак драный, уж чего чего а обещать они умеют.
Раздражает то, что может быть хорошо? Понимаю Вас – Вам в другую статью нужно о всепропальщичестве. Ну и пару роликов на YouTube гляньте на ночь о том, как все плохо – именно для Вас их и делают.
Не Маском Илоном единым))
Так что будешь наблюдать как корабли бороздят космос строя киркой ” Северный широтный ход”.
В кирзачах ватнике с красным флагом.
Всё как мечтал.
В крайнем случае я там буду охранять стадо обизянов.видимо даже пинать придется чтоб энергичней кайлом махали животные.
2017 год. Китай заявил о программе развития космонавтики до 2045 года, один из приоритетов – создание ЯРДа.
Февраль 2018-США возобновляют разработку ЯРДов.
Декабрь 19-ого. Россия долетит до Марса за 45 дней.
Не, ну не троешники ли – списали домашку у отличников.
ЯРД ещё в СССР разрабатывали. Как и в США аналог. Так называемые «грязные ракеты».
Неясно, почему на заглавном фото ядерная энергетическая установка “Топаз”, предназначенная для выработки электричества из тепловой энергии 1987 года выпуска. В то время как статья, вроде как, про современные ракетные двигатели.
Возможно намек на комбинированную установку с ЯР и ионным ускорителем. Это было бы весьма логично.
Про ЯРД СССР: https://igorpmigse.livejournal.com/110331.html
Значит конец света откладывается , по крайней мере , до 2045. О-кей.
Рагозину ниче низя доверять,если не сопрет то поломает.В Северодвинске такие спецы чуть весь Север не заразили.
Все логично, Владимир. Да, в СССР то не было аварий при испытаниях, верно? Или Вы как обычно в духе всепропальщичества?
Имеют ПРАВО быть первыми на Марсе именно китайчеГи….
Построить студию и наснимать кино как они там первые.
Или рассказать всему миру уже НЕ альтернативно а ОФИЦИАЛЬНО и в ООН и про Луну и про Гагарина с недавно усопшим Леоновым
Так что ИХ шансы самые серьёзные.
Сделают ЯЛР и полетят и картинка будет красивой и все будут хлопать.
И Путин тоже ))
Фишка в другом – разговоров о полёте на Марс в СМИ выше крыши, а про Луну чуток, да ещё жёлтые с индусами дёргаются. И всё. Чё это?
Потому что на Луну слетать куда проще, имея прототип для полетов на Марс.
Звездолёт никто быстро не построит , а отработочку лучше плавненько начинать , а то жахнет вначале, и пропали мильярды.
Если судить по расстоянию то конечно проще, но по механике что на Луну, что на Марс, что на Венеру разницы особой нет.
Долететь на Марс на таком двигателе возможно и быстрее, но только гипотетически ) Видимо, достали советскую разработку, а специалистов такого уровня нема. Они или убегли за кардон или умерли от голода ещё в 90-х, кто остался добили морально чуть позже )
В настоящее время ракеты летают в космос, но, как признался один космонавт: если сравнивать Землю с глобусом полёты возможны только на 0, 5 см )