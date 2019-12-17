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Россия летит до Марса за 45 дней!

19:10. 17 декабря 2019 298 просмотров 25 коммент. Опубликовал:

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Не хотите полететь на Марс?

По крайней мере, не с сегодняшними двигателями, которые могут нестабильно работать весь полёт. Путешествие на современном двигателе займет 18 месяцев в один конец. В течение этого времени комбинация: скуки и радиационного отравления, скорее всего, "вырубит" вас. А что, если? Человек станет первым марсианином, но который "вырубится" от старости, потому что возвращение с "Красной планеты" в настоящее время невозможно без использования желаемой логистики, а точнее проблема наличия топлива на обратный полет.

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Росатом объявила, что строит ядерный двигатель, который достигнет Марса через полтора месяца. Росатом может достичь своей цели по запуску прототипа к 2025 году.

Советские ученые фактически решили многие из этих проблем к 1967 году, когда они начали запускать питающиеся от ядерного топлива спутники. У американцев была своя программа под названием SNAP-10A, которая была запущена в 1965 году.

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Обе страны преждевременно свернули свои ядерно-тепловые двигательные программы, хотя СCCР был ближе к успеху в разработках. 

Системы деления были сделаны для относительно легких орбитальных спутников, не имеющих высокой тяги межпланетных кораблей, с жизнеобеспечением для людей. 

"Ядерное изобретение не должно быть слишком сложным", - говорит Николай Соков, старший научный сотрудник центра исследований нераспространения ядерных разработок.

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Ядерная тепловая энергия - это лишь один из видов ядерного движения. В "Росатоме" не ответили на вопросы о технических характеристиках своей системы, но его анонс намекает на некое подобие термического деления. Иными словами, двигатель будет генерировать тепло, расщепляя атомы, и использовать это тепло для сжигания водорода или какого-либо другого химического вещества. Горящий материал идет в таком направлении.

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Этот принцип не слишком далек от химической тяги. Самые быстрые химические ракеты производят тягу, воспламеняя один тип химического вещества (окислитель), чтобы сжечь другой (топливо), создавая тягу. Химические или другие ракетные ученые оценивают методы движения, основанные на метрике, называемой удельным импульсом, что означает, что "если у меня есть вес топлива, на сколько секунд этот вес топлива создаст вес тяги", - говорит Р. Кеннеди, системный инженер. Например, один вес химической смеси, питающей космическую ракету для планируемой миссии на Марс производит около 269 секунд тяги в вакууме.

Получится ли у компании Росатом довести такой двигатель до настоящей работающей установки непонятно!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/hero/-rossiia-letit-do-marsa-za-45-dnei--5dedee10ddfef600aef156ca

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25 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5746 2310
    BlackCat 17 декабря 2019 в 19:13

    Забавно, просторы космоса будет бороздить космический корабль с логотипом триглава на борту.
    Где то это уже видели (с).

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  • 11154 8286
    Sergeev 17 декабря 2019 в 19:40

    Если бы нам сказали в 90 годы что появится доступная мобильная связь и интернет, мы бы точно не поверили, ну а Скайп в то время был нечто из области фантастики!

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    3
    • 12113 1047
      ХОХОЛSergeev 17 декабря 2019 в 19:50

      Про Марс можно и сегодня не верить ибо он нахрен не нужен никому.
      А вот про роботов-водителей или кассиров или сторожей НАДО.
      Ну и куда денут таксистов со сторожавми тоже.

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      • 11154 8286
        SergeevХОХОЛ 17 декабря 2019 в 19:55

        Наука совершенствуется в достижении недостижимого. И здесь либо война либо космос, я за космос.

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        • 12113 1047
          ХОХОЛSergeev 17 декабря 2019 в 19:58

          Наука совершенствуется ДОСТИГАЯ достижимое ))
          И в достигнутом примитивная война ненужна и космос ненужен ))
          Нужно утилизировать таксистов и сторожей.
          Вот как наука ГУМАННО исполнит необходимое и достижимое?

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  • 12705 9063
    Владимир 17 декабря 2019 в 19:43

    Роскосмос с горя решил теперь уже на Марс податься,вроде Рогозин на Луну собирался.
    Такие же буйные демагоги как кошак драный, уж чего чего а обещать они умеют.

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    0
    • 5746 2310
      BlackCatВладимир 17 декабря 2019 в 19:46

      Раздражает то, что может быть хорошо? Понимаю Вас – Вам в другую статью нужно о всепропальщичестве. Ну и пару роликов на YouTube гляньте на ночь о том, как все плохо – именно для Вас их и делают.

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      2
    • 12113 1047
      ХОХОЛВладимир 17 декабря 2019 в 19:52

      Не Маском Илоном единым))
      Так что будешь наблюдать как корабли бороздят космос строя киркой ” Северный широтный ход”.
      В кирзачах ватнике с красным флагом.
      Всё как мечтал.

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      1
  • 2192 1824
    Женечка 17 декабря 2019 в 19:50

    2017 год. Китай заявил о программе развития космонавтики до 2045 года, один из приоритетов – создание ЯРДа.
    Февраль 2018-США возобновляют разработку ЯРДов.
    Декабрь 19-ого. Россия долетит до Марса за 45 дней.
    Не, ну не троешники ли – списали домашку у отличников.

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    1
  • 6789 6167
    жора шапов 17 декабря 2019 в 20:13

    Фишка в другом – разговоров о полёте на Марс в СМИ выше крыши, а про Луну чуток, да ещё жёлтые с индусами дёргаются. И всё. Чё это?

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  • 4340 3242
    Oleg 17 декабря 2019 в 21:16

    Долететь на Марс на таком двигателе возможно и быстрее, но только гипотетически ) Видимо, достали советскую разработку, а специалистов такого уровня нема. Они или убегли за кардон или умерли от голода ещё в 90-х, кто остался добили морально чуть позже )
    В настоящее время ракеты летают в космос, но, как признался один космонавт: если сравнивать Землю с глобусом полёты возможны только на 0, 5 см )

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