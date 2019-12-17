Россия летит до Марса за 45 дней!

Не хотите полететь на Марс?

По крайней мере, не с сегодняшними двигателями, которые могут нестабильно работать весь полёт. Путешествие на современном двигателе займет 18 месяцев в один конец. В течение этого времени комбинация: скуки и радиационного отравления, скорее всего, "вырубит" вас. А что, если? Человек станет первым марсианином, но который "вырубится" от старости, потому что возвращение с "Красной планеты" в настоящее время невозможно без использования желаемой логистики, а точнее проблема наличия топлива на обратный полет.

Росатом объявила, что строит ядерный двигатель , который достигнет Марса через полтора месяца. Росатом может достичь своей цели по запуску прототипа к 2025 году.

Советские ученые фактически решили многие из этих проблем к 1967 году, когда они начали запускать питающиеся от ядерного топлива спутники. У американцев была своя программа под названием SNAP-10A, которая была запущена в 1965 году.

Обе страны преждевременно свернули свои ядерно-тепловые двигательные программы, хотя СCCР был ближе к успеху в разработках.

Системы деления были сделаны для относительно легких орбитальных спутников, не имеющих высокой тяги межпланетных кораблей, с жизнеобеспечением для людей.

"Ядерное изобретение не должно быть слишком сложным", - говорит Николай Соков, старший научный сотрудник центра исследований нераспространения ядерных разработок.

Ядерная тепловая энергия - это лишь один из видов ядерного движения. В "Росатоме" не ответили на вопросы о технических характеристиках своей системы, но его анонс намекает на некое подобие термического деления. Иными словами, двигатель будет генерировать тепло, расщепляя атомы, и использовать это тепло для сжигания водорода или какого-либо другого химического вещества. Горящий материал идет в таком направлении.

Этот принцип не слишком далек от химической тяги. Самые быстрые химические ракеты производят тягу, воспламеняя один тип химического вещества (окислитель), чтобы сжечь другой (топливо), создавая тягу. Химические или другие ракетные ученые оценивают методы движения, основанные на метрике, называемой удельным импульсом, что означает, что "если у меня есть вес топлива, на сколько секунд этот вес топлива создаст вес тяги", - говорит Р. Кеннеди, системный инженер. Например, один вес химической смеси, питающей космическую ракету для планируемой миссии на Марс производит около 269 секунд тяги в вакууме.

Получится ли у компании Росатом довести такой двигатель до настоящей работающей установки непонятно!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/hero/-rossiia-letit-do-marsa-za-45-dnei--5dedee10ddfef600aef156ca