А теперь давайте обратимся к древним библейским текстам. Потоп продолжался 40 дней и 40 ночей; Иисус 40 дней провёл в пустыне; 40 лет странствовал народ во главе с Моисеем по пути в Землю обетованную; 40 дней провёл Моисей на горе Синай, прежде чем получил Скрижали Завета; 40 дней продолжается Великий пост; 40 дней – срок, который минул между Воскресением и Вознесением Иисуса, и т. д.

Некоторые исследователи склонны считать, что выражение «сорок сороков» обозначает церковное объединение. Ведь его употребляли и для обозначения количества храмов в Москве, несмотря на то что такого количества церквей в Москве не было за всю её историю, даже если считать не только храмы, но и престолы храмов. У В. Даля читаем: « По преданию, в Москве сорок сороков церквей (1600), но их только около тысячи, а разделены они по сорокам на староства или благочиния, хотя в сороке и менее сорока церквей ».

«Сорок сороков» – это число, имеющее неопределённо большое значение, подобно словосочетанию «тьма тьмущая». Или это «сорок раз по сорок», то есть число 1600. Кто-то предположил, что это нестандартная, неизвестно откуда появившаяся система счёта сороками.

Истинное значение этого странного мифологического термина давным-давно забыто. Попробуем до него докопаться. Но вначале придётся вспомнить, какой смысл вкладывают в словосочетание «сорок сороков» современные исследователи.

Число 40 образовалось не по правилам количественных числительных, ведь после «двадцать», «тридцать» должно бы следовать «четыредцать»,но люди почему-то придумали «сорок» .



Запрещённых видов работ у иудеев в шаббат (субботу) ровно 40, но исполняется только 39, так как последняя работа – созидание (сотворение мира) – доступна только Богу.



При наказании бичеванием в Иудее назначали 40 ударов. На 40-й день после смерти душа человека до Страшного Суда в загробном мире отправляется в рай или в ад.



Сороковины– большие поминки по усопшему, упокойная память, молитва в 40-йдень. Считается, что в сороковины покойник последний раз трапезничает в родном доме.



У мусульман сороковина – это ежегодная религиозная подать, составляющая сороковую часть наличного имущества.

Мифологический термин «сорок» прочно вошёл в литературу и быт всех народов Земли.



Например, в России бочка, вмещающая 40 вёдер, называлась мерной, а 1/40 часть ведра (250 мл) называлась«сороковка», сороковик– безмен, взвешивающий до 40 фунтов, то есть один пуд, сорокобратчина – застольное товарищество, сорокобарщина – бестолочь от многоначалия.

Не менее характерна символика числа 40 в архитектуре.



Например, купол храма Святой Софии в Константинополе (Стамбуле) имеет 40 окон, расположенных по кругу.



Знаменитый Баальбекский храм в Ливане имеет40колонн (столько же колонн имели и некоторые храмы древнего мира).



Считается, что в империи инков было40провинций, а единицей переписи населения – число40. Знаменитое предместье Бахчисарая в Крыму называлось «Сорок Святых» (Кырк Азислар).

Непрекрасная незнакомка

Так откуда же сорок, а не «четыредцать» или, как в словаре Даля, четыредесять?

Прежде чем изложить свою гипотезу, ставшую результатом размышлений, расчётов, анализа общеизвестных и общепризнанных фактов, которые могли бы пролить свет на историю возникновения библейских мифов и легенд, я хотел бы напомнить читателю о том, что библейские тексты – это вполне научная, хотя и своеобразно изложенная («смотрел и не видел, читал и не понял»), опоэтизированная история Земли и её народов, тесно увязанная с учением о «комете-возмездии».

С незапамятных времён европейским астрономам была известна версия древних шумеров, согласно которой между Марсом и Юпитером проходит орбита неизвестной планеты, имеющая очень большой период обращения, но доказать факт её существования не удавалось никому.



И вот в 1766 году немецкий математик Даниель Тициус установил странную эмпирическую закономерность для известных уже планет Солнечной системы.



Оказалось, что средние расстояния планет от Солнца (в ас. ед.) подчиняются определённому математическому правилу и составляют математический ряд.



Позже Иоганн Элерт Боде популяризовал это правило, и оно получило название «правило Тициуса – Боде».



В 1781 году Уильям Гершель открыл планету Уран, орбита которой проходит на расстоянии 19,2 ас. ед. от Солнца, в точном соответствии с математическим рядом Тициуса.



Тогда учёные обратили внимание на огромную брешь между орбитами Марса и Юпитера. И вспомнили версию шумеров.

Поисками «таинственной незнакомки» занялся международный «отряд небесной полиции».



Результатом стало открытие, но не планеты, а целого пояса малых планет – астероидов. И пояс этот располагался точно на том расстоянии, где согласно правилу Тициуса – Боде должна была проходить орбита неизвестной планеты.



К сожалению, в то время предположение немецкого астронома Генриха Ольберса, будто пояс астероидов образовался в результате взрыва этой планеты, было признано ошибочным, и на самом факте её существования поставили точку.

В наше время к этой теме вернулись, уже публикуются версии, что раскололась планета в результате столкновения с гигантской кометой…



А вот древние шумеры знали о ней и называли «планетой-возмездием», знали, что период её обращения чуть более 4008 лет, что у неё сильно вытянутая эллиптическая орбита, наклонённая к плоскости эклиптики под углом приблизительно в 45 градусов.



Каждые 40 столетий она дважды, с интервалом в 104 года, обогнув Солнце, пересекает пояс астероидов.



Считается, что движется «планета-возмездие» в огромном облаке метеорных тел, удалённых от неё на значительное расстояние.



При пересечении орбиты Земли облако это накрывает нашу планету.



Вот почему его появление на ночном небосклоне несёт с собой вселенский ужас глобальных земных катастроф – кару Бога за грехи людей.

Древним грекам были известны даты трёх парных катаклизмов, связанных с появлением этого небесного тела в Солнечной системе: 9612 и 9508 гг. до н. э. – гибель Атлантиды, 5604 и 5500 гг. до н. э. – т.н. сотворение мира; 1596 и 1492 гг. до н. э. – Критская катастрофа.

Трижды святой день Шакьямуни (Будды) – день рождения, озарения и смерти, произошедший в день майского полнолуния, – расставляет временные вехи трёх катаклизмов и определяет временной промежуток между ними в 40 столетий, в масштабе год за век.



Как известно, Шакьямуни умер в день своего рождения в возрасте 80 лет. Его озарение, то есть начало проповеднической деятельности, произошло также в день его рождения, совпавший с днём майского полнолуния, в возрасте 40 лет (0 – 40 – 80).

Мера времени

Так вот, «сорок»образовано от слова «срок», которым обозначался урочный срок появления «кометы-возмездия», период обращения которой составлял 40 столетий(точнее, 4008 лет).



То есть выражение «сорок сороков» дословно обозначало «[урочный] срок [после] сорока столетий».



Проще говоря, мифологический термин«сорок сороков»(«срок сроков») обозначал время очередной глобальной космической катастрофы. Вспомните, что «сорочка» – это чистая белая рубаха, которую надевали перед смертью.



В православной христианской традиции воинам перед смертельным боем полагалось надевать чистое исподнее бельё.



То есть число 40 представляет собой меру времени, одинаково важную для всех жителей Земли.



Кстати, в венгерском и словацком языках число 40 обозначается словом, очень близким по звучанию к русскому «мера» (meru, мero).



А от греческого quaranta (досл. «сорок») образовались слова гарантия и карантин, который во время эпидемий чумы и оспы накладывался на 40 дней.



По указу Стоглавого собора Русской Православной церкви, принятому в 1551 году, все московские приходы образовывалисемь благочиний,которые назывались «сороками»: Замоскворецкое, Ивановское, Китайгородское, Кремлёвское, Никитское, Пречистенское и Сретенское (семь– также сакральное число, которое означало семь полных индиктионов, составляющих период обращения «кометы-возмездия»).



Таким образом, 40 – это ещё и церковная административно-территориальная единица Святой Руси.

В настоящее время в разговорной речи выражение «сорок сороков» почти не встречается, но в ХIХ веке оно было употребляемым.



И ещё напомню, что в кириллице число 40 обозначалось буквой «М» (мыслете), будто специально для того, чтобы мы задумались о значении этого слова.

Михаил Бударин

Источник.



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Почему и как душа покидает землю на 40-й день?



Число 40 самое загадочное, самое таинственное не только в славянской, но также в европейской и христианской культурах. Это число широко используется в религиях и ритуалах разных народов, в некроциклах, в календаре древних славян, оно прочно вошло в народные поверья и пословицы и т.д.

Что же такого особенного в числе 40?

Ученые давно заметили, что число сорок, образовалось не по правилам других количественных числительных, т.к. после чисел двадцать и тридцать, должно бы следовать четыредцать. То есть слово сорок выпадает из обычного ряда числительных десятков. Задумайтесь, двадцать и тридцать – это сокращение от словосочетаний: два-десять и три-десять. Со словами пятьдесят, шестьдесят, семьдесят и восемьдесят все еще понятнее. А вот слово сорок стоит как-то особняком и никак этимологически не связано с четырьмя десятками.

Почему к нему какое-то мистическое отношение – многие боятся числа 40, даже не отмечают сороковой юбилей. С чем это связано?

Считается, что число сорок – это сакральное библейское число, означающее сорок столетий, т.е. период обращения «кометы-возмездие», а это означает время между глобальными космическим катастрофами, в том числе и время от Ноева потопа до очередной космической катастрофы (конца света) в масштабе год (день) за век.

Термин «сорок» (срок) прочно вошел в литературу и быт всех народов Земли. Например, в России бочка на сорок ведер называлась мерной, а 1/40 часть ведра (250 мл) называлась «сороковка». Сор'ок – назывался безмен-пудовик, взвешивающий до сорока фунтов (сорок фунтов составляют пуд). Связка из сорока соболей называлась «сор'ок», такое количество соболей требовалось для пошива боярской шубы.

Не менее характерна символика числа сорок и в архитектуре.

Например, купол самого известного храма – Святой Софии в Константинополе (современный Стамбул) имеет сорок окон, расположенных по кругу. Знаменитый Баальбекский храм в Ливане имеет сорок колонн. Аналогичное число колонн имели и некоторые другие храмы Древнего мира: храмы друидов, храм Иезекииля, и этот список можно значительно расширить.

В инских языческих храмах изображались сорок лучей, исходящих из Храма Солнца. Империя Инков делилась на сорок провинций; единицей переписи населения были сорок тысяч человек.

В религиях народов мира число 40 встречается довольно часто.

В Священном Писании слово сорок встречается сто пятьдесят раз, при этом оно воспринимается как важное священное, знаменательное. В православии число 40 во многих случаях используется для установления количества молитвенных действий (например, сорокоуст).

Согласно Ветхому Завету, всемирный Потоп длился 40 суток; Моисей водил евреев по пустыне 40 лет; 40 дней постился Христос в пустыне, в честь чего 40 дней длится Великий пост; 40 дней – время, прошедшее между Воскресением Христа и его Вознесением; в Ветхом Завете 40 дней провел Моисей на горе Синай и т.д.

Жизнь Моисея делится на три периода по 40 лет: 40 лет при дворе фараона, 40 лет в земле Мадиамской и 40 лет, освобождая Израиль. Также 40 лет с момента распятия Иисуса до разрушения Иерусалима. Наказание Израиля за грехи в течение 40 лет.

Кроме того, Вознесение, наступающее на сороковой день после Воскресения Христова, совпадает обычно с концом весны и началом лета, сменой важных земледельческих сезонов. В прежние времена в народном календаре праздник наполнялся и аграрным смыслом. То есть на сороковый день после пасхального празднования природа оживала повсюду, где проходил Христос.

В исламе число 40 символизирует смерть, но также и примирение; Магомет был призван в 40 лет; Коран читают каждые 40 дней. Будда в проповеднических скитаниях провел, по преданиям, 40 лет.

В астрономических знаниях и квантовой механике

В астрологии число 40 связано с делением зодиакального круга (360°) на 9 равных частей, что порождает кармический аспект 40°, называемый нонагоном (от латинского девять). Это аспект кармического воздаяния, исполнения долга, отбывания наказания, ограничения активности, подчинения обстоятельствам, подавления свободы и личной воли. Выражаясь языком индийской натурфилософии, сорок – это число кармы, исполнения воли небес и закона причинно-следственной связи.

Среди физиков широко известна так называемая проблема «больших чисел», связанная, в частности, с числом 40. Отношение двух естественных масштабов времени равно 1040. Обратная величина гравитационной постоянной «тонкой структуры» равна 1040. Числительные, обозначающие десятки, до 40 и после 40 образуются по разным правилам.

Периоды потепления и охлаждения Земли происходят в циклах: мелкомасштабные циклы, продолжительностью приблизительно 40 лет, существуют внутри крупномасштабных циклов, продолжительностью 400 лет, которые, в свою очередь, существуют внутри еще более крупных циклов, продолжительностью 20 000 лет и так далее.



Все Сороковники (месяцы) начинались в строго определенные дни недели. Например, если первый Сороковник года начинается во вторник, то и все остальные нечетные Сороковники будут начинаться во вторник, а четные – в седмицу. Поэтому тот календарь, которым мы сегодня пользуемся, содержит 12 разных табличек-месяцев, а раньше он содержал всего две таблички: одну – для нечетных месяцев, другую – для четных.

Это было очень удобно, все нечетные месяцы Простого Лета начинались с одного дня недели, а все четные с другого. А так как Священное Лето состоит из 41 недели, то и следующий Круг Жизни начинался с того же дня недели, что и Священное Лето. Таким образом, каждый Круг Жизни, т.е. цикл из 144 лет, начинался с Понедельника.

Несмотря на свою необычность для современного восприятия, эта календарная система наиболее точная и удобная из всех существующих на данный момент календарей.

За последние несколько десятков тысяч лет этот календарь не «убежал» и не «отстал» ни на один день, т.к. он опирается на модель Вселенной, на осевую централизацию и галактическую ориентацию Земли. В народных поверьях и пословицах



Русские пословицы чрезвычайно выразительно подчеркивают духовную статусность числа сорок как границы полнолетия, степенности и духовного обновления:

«Сорока лет, а сорому нет», «Кто в двадцать лет нездоров, в тридцать неумен, а в сорок небогат, тому век таким и бывать», «Продли Бог веку на сорок сороков».

В некроциклах Табуированное число 40 в мифопоэтическом сознании славян (и индоевропейцев вообще) связано с некроциклами (40 дней после смерти, 40-ой год жизни и т.д.) системой запретов и ограничений. Душа человека, который умер, только на сороковой день окажется в Раю, только на сороковой день после рождения ребенка крестят, дают ему индивидуальное имя. Символика числа сорок – как граница, как своеобразная лиминальная зона в погребальных и родильных обрядах повлияла на то, что не только роженица, ребенок и бабка-повитуха, но и умерший, и тот, кто его мыл, на протяжении сорока дней наделялись фактически одним и тем же статусом.

Срок «сорок дней с момента смерти человека» – время испытаний не только для души умершего, но и для живых. В христианской ритуальной традиции принято поминовение усопших в продолжение сорока дней (сорокоуст).

Так же дело обстоит и с рождением: сорок недель длится беременность женщины: нормальное внутриутробное развитие ребенка происходит в течение 7 х 40 = 280 дней, т.е.

десять лунных месяцев. Великий персидский поэт Саади писал по этому поводу: Капля семени в утробе облик обретет людской, Если только там спокойно сорок дней лишь проведет.

То есть, число сорок представляет собой меру времени, одинаково важную для всех жителей Земли…

*

…Согласно теории связанных пространств, развитие идет в три этапа, причем каждый этап развивается вдоль своего выделенного направления, т.е. вдоль своей оси развития.



На первом этапе развитие идет вдоль первоначального выделенного направления, т.е. имеет одну ось развития.



На втором этапе происходит поворот вектора развития системы, образованной на первом этапе, на 90 градусов, т.е. происходит изменение направления пространственной оси, и развитие системы начинает идти вдоль второго выделенного направления, перпендикулярного первоначальному.



На третьем этапе вновь происходит поворот вектора развития системы на 90 градусов, и она начинает развиваться вдоль третьего выделенного направления, перпендикулярного первым двум.



В результате образуются три вложенные друг в друга сферы-пространства, каждое из которых соответствует одной из осей развития.



При этом все три указанные пространства связаны в единое устойчивое образование единым физическим процессом.



А поскольку данный процесс реализуется на всех масштабных уровнях нашего мира, то все системы, в том числе и сами координаты, построены по триадному (трехкоординатному) принципу.



Отсюда следует, что в результате прохождения трех этапов развития процесса естественным образом формируется трехмерное пространство, образованное как следствие физического процесса развития тремя координатными осями трех взаимно перпендикулярных направлений развития!



Введем такое понятие как степень раскрытия пространства. Тогда объект единичной сферы имеет нулевую степень раскрытия пространства, пространство первого этапа развития имеет первую степень раскрытия пространства, пространство второго этапа развития имеет вторую степень раскрытия пространства, и пространство третьего этапа развития имеет третью степень раскрытия пространства.



При этом пространство в степени его раскрытия является мерой использования пространства. Введем обозначения.



Обозначим размерность пространства данной системы буквой m, а степень раскрытия пространства обозначим буквой n.



Тогда длительность развития системы данного уровня определяется как nm.





Теперь становится понятным, что число 40 – это завершение определенного этапа развития и переход на новый этап.



Наши предки знали, что через 40 дней наша душа покидает мир, т.е. за сорок дней идет «сворачивание» души, находящейся в объемном мире, и переход ее в точечное состояние, которое позволяет ей покинуть наш мир.

Секрет магического числа сорок подробно рассматривал известный астролог Павел Глоба в своей книге «Год сороки» [1].



Отвечая на вопрос, почему поминают усопшего на 3- й, 9-й, 40-й день после его кончины, он объясняет это большой тайной позиций-маркеров, которые размещены внутри универсалии: «3 – 9 – 40».



Но ведь это прямо согласуется с выведенной выше формулой (3)!

При сворачивании душа переходит в свое изначальное состояние – божественную единицу, которая при определенных условиях может снова возродиться для новой жизни.

Значит, в монографии научно доказано, что после смерти физического тела душа не умирает, а готовиться к новому перерождению, что полностью соответствует взгляду восточных религий на этот процесс.



«Многие современные исследователи обращаются к эзотерическим учениям, согласно с которыми физическая смерть не является последней точкой в прощании человека с этим миром» [1].

В образной художественной форме указанный процесс сворачивания показан в научно-фантастическом психологическом триллере «Куб» [3]. Функциональное устройство Куба было придумано математиком Дэвидом Правика.



Куб состоит из внешней оболочки – саркофага, и внутреннего Куба. Между внутренним Кубом и оболочкой существует пространство.

Внутренний Куб состоит из 17576 кубических комнат, (26 комнат по каждой оси), заключенных во внешнюю оболоч-ку. Некоторые комнаты периодически меняют свое положение в системе. Каждая комната также представляет собой куб, по центру каждой грани которого находится шлюз-дверь в соседнюю комнату.

Основная идея фильма достаточно проста – группа людей, которые никак друг с другом не связаны, неизвестным образом внезапно оказываются в странной кубической комнате.



Совместными усилиями эти пятеро пытаются найти ключ к выходу из этого гигантского сооружения. В поисках выхода, люди перелезают из одной комнаты в другую.

Смертельные ловушки приводят к гибели части людей. Выбирается только один, выходя через ребро куба в точку.

Глубокий философский смысл фильма состоит в том, что Куб – это наш материальный мир, в котором мы, как показано в фильме, оказываемся неожиданно, не понимая где мы и что с нами. Постепенно мы осваиваем этот мир, выходя на новые уровни его познания (переход из одной комнаты в другую). Жизнь в этом мире связана с опасностями и даже внезапной смертью.

Только некоторые доходят до конца жизни, а еще меньшее количество способно осознать, что выбраться из Куба можно только тогда, когда освобождаешься от оков материального мира путем последовательных трансформаций (сворачивания в точку) – то есть возвращения к своему истинному Я.

При этом Душа должна пройти через ВСЕ стадии развития: стадию разворачивания, т.е. воплощения в материальном мире – сорок недель, и стадию сворачивания, т.е. уход из материального мира – сорок дней.

Литература



1. Глоба П. Календарь зороастрийский. Год Сороки / П. Глоба ; под ред.

Н. М. Малаховой, А. Л. Валяева. – Минск : АРБА, 2011. – 512 с.

2. Кравченко С.И. Философия действительности [Электронный ресурс] / С. И.

Кравченко, И. М. Крылов. – Режим доступа: URL: http://www.new-idea.narod.ru/fd.htm.

3. Куб все части. – https://vse-kino-chasti.ru/132-kub-1-2-3-chast.html.

4. Якушко С.И. Фундаментальный код Природы. Том 1 // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24665, 28.07.2018.

Якушко С.И.



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Обе публикации даны с незначительными сокращениями.