Российские ученые обнаружили на Марсе «великую водяную территорию»

Российско-европейский зонд «ЭкзоМарс-TGO» составил детальные карты распределения воды по поверхности Марса и обнаружил ряд гигантских скоплений водяного льда.

О первых результатах наблюдений ученые рассказали на заседании Совета РАН по космосу.

«Мы показали, что на Марсе есть несколько больших областей, примерно на треть состоящие из водяного льда. Две из них находятся почти в противоположных точках планеты в северном и в южном полушарии.

Одну из них, расположенную у нулевого меридиана и экватора планеты, мы назвали „Великой водяной территорией», — рассказывает Игорь Митрофанов из Института космических исследований РАН в Москве.

Водный Марс

За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и океаны, содержавшие почти столько же воды, как и земной Северный Ледовитый океан.

С другой стороны, часть планетологов считает, что даже в древние эпохи Марс мог быть слишком холодным для постоянного существования океанов, и его вода могла находиться в жидком состоянии лишь во времена извержения вулканов.

Недавние наблюдения при помощи наземных телескопов показали, что за минувшие 3,7 миллиарда лет Марс потерял целый океан воды, которой хватило бы для того, чтобы покрыть всю поверхность красной планеты океаном толщиной в 140 метров. Куда пропала эта вода, планетологи пока не знают.

Одна из главных задач российско-европейского зонда „Экзомарс-TGO” — поиски ответа на эту загадку. Для этого ученые уже более года следят за тем, как меняется концентрация воды в атмосфере Марса и составляют детальную карту ее запасов в почве планеты, используя два российских прибора — нейтронный детектор FREND и спектрометр ACS.

Игорь Митрофанов и его коллега Олег Кораблев, один из научных руководителей миссии, рассказали о первых результатах этих наблюдений. По их словам, оба прибора уже собрали огромное количество данных, превышающее то, что удалось получить при другим марсианским миссиям, работающим на орбите красной планеты больше десяти лет.

«Благодаря высокому разрешению FREND, на наших картах можно увидеть некоторые черты рельефа Марса, к примеру, каньон в долине Маринер, на чьем дне, предположительно, скапливаются ледники, „сползающие” вниз по его стенам. Аналогичным образом мы смогли увидеть сухие вершины вулкана Олимп и его соседей», — отметил Митрофанов.

Что интересно, ученые не смогли найти четкой границы, отделяющей зону «вечной мерзлоты» от сухих регионов Марса в его северном полушарии, но ее удалось увидеть в южной части планеты. Как возникла подобная аномалия, российские исследователи и их западные коллеги пока не знают.

Загадки четвертой планеты

По словам планетолога, эта особенность водных запасов красной планеты может быть связана с различиями в геологической истории полушарий Марса. Его южная часть сформировалась в древности и почти не менялась с того времени, тогда как северная половина относительно молода с точки зрения эволюции недр планеты.

Вдобавок, эти различия и присутствие приповерхностных запасов льда у экватора и в тропических широтах северного полушария, как отметил Митрофанов, говорят о том, что на их формирование сильно влияли сдвиги оси вращения Марса, неоднократно происходившие в недавнем прошлом.

При этом характер распределения льда по поверхности Марса во многом не совпадает с геологической картой планеты. По мнению планетолога, это связано с тем, с что запасы льда на нем носят разнородный характер.

Часть из них появилась на поверхности благодаря извержениям вулканов, растопившим часть «первичных» запасов воды, присутствовавших на большой глубине в недрах планеты с далекой древности. Другие образовались в грунте совсем недавно благодаря взаимодействию с атмосферой.

Ученый подчеркнул, что это далеко не первые замеры такого рода. Первые данные с российского нейтронного детектора HEND, установленного на борту американского зонда «Марс-Одиссей», показали еще в середине 2000 годов, что примерно треть поверхности Марса содержит в себе значительные запасы льда или других форм воды.

Как отметил Митрофанов в беседе с корреспондентом РИА Новости, разрешающая способность FREND примерно в десять раз выше, чем у его предшественника, что позволит ученым получить более детальную и точную карту распределения воды по Марсу, и лучше проследить за тем, как меняется положение границы вечной мерзлоты с наступлением лета и зимы.

Пока, по его словам, зонд детально изучил запасы воды примерно в 30% регионов планеты, причем приполярные регионы Марса, из-за особенностей орбиты «ЭкзоМарс-TGO», останутся почти неизученными.

Тем не менее, ученые надеются, что эта задача будет полностью решена до завершения основной части миссии или после ее продления Европейским космическим агентством.

Эти карты, как заключил Митрофанов, будут интересны не только для ученых, но и для будущих марсианских колонистов, чье выживание будет зависеть от наличия легкодоступных источников воды.

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