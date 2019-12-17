Открытое обращение к Президенту РФ от “Объединённого Казачества Прииртышья”.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

казаков «Казачества Прииртышья» и общественных организаций Омского региона к Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу о возрождении храма святого Илии Пророка в городе Омске.

Небесным покровителем города Омска и Воздушно-десантных войск Российской Федерации является святой пророк Божий Илия. С его именем, как указывал сибирский историк генерал-лейтенант Г.Е. Катанаев, связано и возникновение нашего города Омска. Известная нам по старинным фотографиям каменная Ильинская церковь была заложена в 1778 году старанием бывшего главнокомандующего генерал-поручика и кавалера Николая Гавриловича Огарева и возведена в 1789 году. Освящение церкви состоялось в день Пророка Илии 20 июля (2 августа н. ст.) того же года. В 1880 и 1887 гг. храм был достроен и расширен.

Святого пророка Илию свято почитали и почитают все сельские труженики и садоводы как повелителя природных явлений и стихий, как подателя доброго урожая и приплода. С древних времен ему несут свои молитвы кожевники, скорняки, пекари, строители и огнеборцы. Православная Церковь свято чтит память святого Илии. Первая церковь, построенная в Киеве при князе Игоре, была во имя святого Пророка Илии. После Крещения святая равноапостольная княгиня Ольга построила храм святого Пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты. Церкви во имя святого Илии имелись с древнейших времен в каждом значительном русском городе.

Первым значительным шагом в возрождении Пророко-Ильинского храма стала установка Закладного Креста после освящения места под часовню в июле 1993 года. А в сентябре 1993 года Его Святейшество Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, пребывая в Омске, благословил возрождение разрушенной в 1936 году Ильинской церкви на ее историческом месте. На закладном камне Пророко-Ильинского храма начертаны слова «Бог благословит на месте сем возродить храм святого Илии Пророка. Патриарх Алексий II». С этого момента уже прошло 26 лет. Храм святого Илии Пророка в нашем городе до сих пор не восстановлен. А желание восстановить его это есть не казачья прихоть, это – Благословление самого Патриарха Московского и всея Руси Алексий II. И наша задача - выполнить богоугодное дело, а не заниматься опросами, которые уже давно проведены. Власть этого сегодня не понимает.

В июле 2001 года на средства Омского областного Союза предпринимателей на Ильинской горке была возведена часовня во имя святого Пророка Божия Илии. Возрождение Пророко-Ильинского храма 20 января 2012 года поддержали члены Омской торгово-промышленной палаты, десятки предприятий и организаций нашего города, среди них общества с ограниченной ответственностью «Коммерческая компания «Омск», «Унипак», «Полиснаб», «Современные правовые технологии», НПФ «Омрезинотехника», «Открытый мир», «Деметра», «Омскгазсеть», закрытые акционерные общества «Кайрос», «Ф – Консалтинг», «Импульс», ФБУ «Обь-Иртышводпуть», НПО «Мир», АК «Промметаллозащита», индивидуальные предприниматели, члены Общественной палаты Омской области Беляев Александр Николаевич, Соловьев Анатолий Алексеевич и Чекмарева Ольга Германовна. Их поддержали обкомы профсоюза строителей, работников здравоохранения и другие патриоты родного Омска.

28 декабря 2014 года «Обращение о возрождении храма святого Илии Пророка, небесного покровителя города Омска и Воздушно-десантных войск России» поддержал Маршал Советского Союза Язов Дмитрий Тимофеевич.

Сегодня мы особенно ощущаем необходимость восстановления главной святыни богохранимого Омска – храма Илии Пророка, небесного покровителя нашего города и Воздушно-десантных войск России, а также почитаемого Пророка всеми мусульманами планеты. Возрождение Пророко-Ильинского храма – это наша способность перед лицом Господа меняться в сторону православных традиций, это способность изменить нашу жизнь в сторону созидания, а не словесной брани, заполнившей наш город.

Возрождение храма есть дань нашим предкам, создавшим его по молитвам Господу нашему Иисусу Христу, способному явить нам наслаждение гармонией мира, созданного Богом для каждого из нас. Мы верим, что по молитвам Пророка Божия Илии в городе и в наших душах воцарится мир, так необходимый в это трудное время. Возрождение храма святого Пророка Илии позволит нам всем укрепиться в добрых делах во славу Божию и поднять богохранимый Омск на созидательную высоту в нашем Отечестве.

Возрождение Пророко-Ильинского храма – есть дело чести каждого гражданина любящего родной Омск, есть реальная лепта в возрождение душ человеческих, без чего немыслимо наше спасение. Всем миром мы сумеем сделать это большое доброе дело.

Многие спрашивают о памятнике Ленина, установленном на фундаменте храма: «Как с ним быть?» Казаки города Омска в течении ряда лет собирали подписи горожан под «Обращением о переносе памятника Ленина с места православного храма в честь святого Илии Пророка г. Омска по улице Лермонтова, 3 и с места храма в честь Святой Троицы на площади железнодорожного вокзала г. Омска, ко всем организациям, имеющим отношение к памятникам». Данное «Обращение» к митрополиту Омскому и Таврическому Владимиру и мэру города Омска подписали более 2000 человек, не считая сотни подписей, собранных казаками на православных выставках. Среди них 18 июля 2013 года член Совета ветеранов Центрального административного округа Гнатко Елена Николаевна передала 65 подписей ветеранов округа в поддержку данного «Обращения», что свидетельствует о правильной позиции наших старших товарищей к памятникам Ленина и несостоятельности любых заявлений «властей» о том, что ветераны будут против переноса памятника Ленина с Ильинской горки. Все подписи переданы митрополиту Омскому и Таврическому Владимиру.

Правительство Омской области, новый губернатор Бурков Александр Леонидович не понимают, что время пустых дебатов о возрождении Пророко-Ильинского храма в городе Омске давно закончилось. Сегодня время выполнить Благословление Патриарха Московского и всея Руси Алексий II: «Бог благословит на месте сем возродить храм святого Илии Пророка». Именно выполнить Благословление, а не заниматься пустыми речами!

С подачи нашего Правительства в сентябре этого года Общественная палата Омской области провела позорнейшее обсуждение данного вопроса. На заседании палаты облили грязью Леонида Константиновича Полежаева, который пытался донести необходимость возрождения Пророко-Ильинского храма, не предоставили слова православным патриотам, привели глупейшие доводы о том, чтобы храм не возрождать.

Общественная палата повторила то, что уже однажды натворил министр культуры Российской Федерации Мединский В.Р. Так, в марте 2015 года казаки обратились к Председателю Организационного комитета по подготовке к празднованию 300 – летия города Омска г-ну Мединскому В.Р. с просьбой помочь создать Попечительский совет по возрождению храма Илии Пророка, небесного покровителя города Омска и ВДВ за счет пожертвований горожан.

Министерство культуры Российской Федерации прислало ответ от 14 апреля 2015 года № 1460 – 12 – 07:

«На месте сохранившегося фундамента храма Илии Пророка установлен памятник В. И. Ленину, являющийся объектом культурного наследия регионального значения. Вопрос восстановления храма Илии Пророка возможно решить после перемещения памятника В. И. Ленину.

Решение о перемещении объекта культурного наследия может быть принято Минкультуры России после поступления от Правительства Омской области необходимых документов. Соответствующие разъяснения по данному вопросу направлены в адрес Министерства культуры Омской области.

Кроме того, Минкультуры России обратилось в адрес губернатора Омской области, председателя правительства Омской области В. И. Назарова с просьбой поручить соответствующим структурам подготовить документы, необходимые для принятия решения о перемещении памятника В. И. Ленину, проработать вопросы финансирования данного мероприятия, а также создания попечительского совета при Правительстве Омской области в целях восстановления храма Илии Пророка и о принятом решении проинформировать Минкультуры России».

По данному вопросу нашими властными структурами ничего не было сделано. Мединский В.Р. просто солгал нам.

- А что думает наша власть сегодня?

- Власть продолжает защищать палача русского народа – Ленина и всячески препятствует возрождению храма.

Господин Президент!

Просим Вас повлиять на понимание Правительством Омской области важности выполнения Благословления Патриарха Московского и всея Руси: обязать его создать в этом году Попечительский Совет и приступить к возрождению храма святого Пророка Божия Илии, небесного покровителя нашего города и ВДВ России. Мы свято верим, что Божией милостию, Вашей помощью и трудами многих омичей и жителей России храм в честь святого Илии Пророка будет воздвигнут за счёт добровольных пожертвований благотворителей на своем законном месте.

Подписали:

ОРОО "Объединённое Казачество Прииртышья" атаман В.Л. Буланкин

ОООО 2-Й Военный (Омский) Отдел СКВ атаман А.Д. Николаев

ОРОФ «Духовное наследие» президент фонда Л.К. Полежаев

ОРОО Казаков "Станица Омь-Иртышская" атаман В.Б. Лесовский

ОРОО "ЦВК "Сибирская Линия Казаков" атаман В.В. Морозов

Контактный адрес: Россия, 644043, Омская обл., г.Омск, ул.Орджоникидзе, 44

Источник: http://kazak-center.ru/publ/novosti_kazak_inform/naibolee_vazhnye/khram_proroka_bozhija_ilii_otkrytoe_obrashhenie_k_prezidentu_rf/174-1-0-5555