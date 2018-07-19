О группе «Ленинград» и национальной безопасности

Продолжается серия судов, запущенная после сибирских гастролей группы «Ленинград». Недавно было вынесено решение по концерту в «Шерегеше». А в Барнауле так и вообще решились возбудить дело против солиста Сергея Шнурова – за мелкое хулиганство. Между тем общественники не тратят время даром и подготовили открытое письмо секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву.

Открытое обращение, которое касается нарушений законодательства о государственном языке и культурной политике России, планируют подписать несколько общественных организаций из разных регионов (Новосибирска, Омска, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга и других). «Умаление, уничижение государственного русского языка является посягательством на основы конституционного и государственного устройства России, на её суверенитет и территориальную целостность», — говорится в обращении. В доказательство этого авторы вспоминают «Стратегию национальной безопасности РФ» и напоминают, что Президент России Владимир Путин считает русский язык «естественным духовным каркасом страны».

Напомним, суть претензий к группе «Ленинград» в том, что тексты большинства ее песен содержат нецензурную брань. А по закону в России запрещено использование бранных слов в публичных выступлениях (в том числе при исполнении произведений искусства). Тем не менее солист группы Сергей Шнуров не только поет свои песни «без купюр», но не стесняется «крепких» слов и при общении с публикой. Беспокоят общественников и темы произведений: алкоголь, наркотики, непристойное поведение. Такая пропаганда, по мнению активистов, — это настоящая угроза безопасности страны. Ведь ежегодно от алкоголя и наркотиков в стране умирает до 500 тысяч человек.

Текст обращения

Новосибирский Координационный Совет: «Открытое обращение к секретарю Совета Безопасности России Николаю Патрушеву о нарушениях законодательства о государственном языке и культурной политике Российской Федерации» (13.07.18)

Секретарю Совета Безопасности России

Патрушеву Николаю Платоновичу

О нарушениях законодательства о государственном языке и культурной политике Российской Федерации

Открытое обращение

Русский язык, согласно части 1 ст. 68 Конституции, ст. 1 закона «О государственном языке Российской Федерации», на всей территории России является государственным языком. Таким образом, русский язык является неотъемлемым атрибутом российской государственности, важным фактором суверенитета и территориальной целостности державы. Президент России В.В. Путин назвал его «естественным духовным каркасом страны». Умаление, уничижение государственного русского языка является посягательством на основы конституционного и государственного устройства России, на её суверенитет и территориальную целостность.

Мы живём в условиях информационной, культурной и психологической войны против России, когда защита русского языка, национальной культуры и общественной безопасности является жизненно необходимой. Об этом говорят важнейшие стратегические документы: «Основы государственной культурной политики» (2014 г.),«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (2015 г.), «Военная доктрина Российской Федерации» (2015 г.).

Федеральный закон от 1 июня 2005 г. №53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» утверждает: «При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани)».

Статья 6.26. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях запрещает организацию «публичного исполнения произведения литературы, искусства или народного творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия». Нарушение этой нормы влечет наложение административного штрафа, а повторное нарушение может повлечь приостановку деятельности юридического лица».

Однако в реальной действительности эти документы в части защиты государственного языка Российской Федерации остаются лишь декларациями.

В качестве примера безнаказанного нарушения российского законодательства можно привести многочисленные концерты музыкальной «группировки «Ленинград», созданной Сергеем Шнуровым и известной своими эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой.

Учитывая масштаб деятельности этой группы и её массированную медиа-поддержку, с высокой степенью вероятности можно предположить, что это продуманный масштабный проект по разрушению нравственности — легализации сквернословия в общественных местах, рекламе курения, потребления наркотиков и алкоголя.

В 2017 году, например, при поддержке компании «Мегафон» состоялось турне группировки по 20 крупнейшим городам России. Концерты прошли на самых больших и лучших площадках страны, в том числе и на государственных:

– Москва, Открытая арена;

– Владивосток, Фетисов Арена;

– Пенза, СКЗ Дизель-Арена;

– Саратов, Дворец Спорта;

– Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург;

– Казань, Дворец спорта Татнефть Арена;

– Хабаровск, СЗК «Платинум Арена» и др.

В Новосибирске третий год подряд концерты группировки «Ленинград» проходят в государственном Ледовом дворце спорта «Сибирь» вопреки ежегодным обращениям общественности к руководству области и города, в прокуратуру области, к представителю Президента РФ по СФО о недопустимости использования государственного имущества для антиобщественных целей.

Пропаганда сквернословия, алкоголя, наркотиков происходит публично и безнаказанно в то время, когда в стране от употребления алкоголя и наркотиков ежегодно умирает до 500 000 наших граждан, большей частью молодых людей.

Информационную поддержку разрушительному проекту оказывает АО «Первый канал», контрольный пакет акций в котором имеет государство. В сентябре 2016 года лидер группировки С. Шнуров принят на Первый российский государственный канал ведущим одного из телевизионных шоу. Его ежегодно приглашают в передачу «Вечерний Ургант». О группе вышел фильм на данном телеканале. В Государственном Кремлевском дворце С. Шнурову вручили Российскую Национальную Музыкальную премию 2016 года. Характерные заголовки СМИ: «Шнуров выиграл Национальную музыкальную премию с песней «В Питере – пить» (Российская газета. URL: https://rg.ru/2016/12/08/reg-cfo/shnurov-vyigral-nacionalnuiu-muzykalnuiu-premiiu-s-pesnej-v-pitere-pit.html) и «Национальная музыкальная премия: «Мат от «Ленинграда» на кремлёвской сцене и «Тает лёд», как главная песня года» (Комсомольская правда. URL: https://www.nsk.kp.ru/daily/26770.4/3802520/).

С. Шнуров был приглашён на встречу со студентами Санкт-Петербургского государственного университета. Ректор названного вуза Н.М. Кропачев – доктор юридических наук, профессор, автор комментариев к ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», заместитель председателя Совета по науке и образованию при Президенте РФ. Почётный президент университета Л.А. Вербицкая – доктор филологических наук, профессор, президент Российской академии образования, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, декан филологического факультета СПбГУ, академик РАО. И тому, и другому лицу были направлены нами предупредительные письма о недопустимости проведения подобного мероприятия в государственном вузе. Но встреча с нецензурной бранью состоялась. Как потом написала «Фонтанка»: «До молодежи Шнуров донес главное… ворованный хлеб вкуснее».

После концертов группировки «Ленинград» видеоролики с нецензурной бранью заполняют социальные сети и становятся доступными для несовершеннолетних. Несмотря на наши обращения в Роскомнадзор в 2016 году по размещению материалов, содержащих нецензурную брань в видеоблоге «группировки «Ленинград», внесенном в реестр крупных блогов, никаких мер принято не было.

Союзниками Шнурова являются и те, кто поддерживает, разрешает и награждает его. Сюда можно отнести руководителя «Первого канала» К.Л. Эрнста, руководство ПАО «МегаФон», вице-губернатора Омской областиВ.Б. Компанейщикова, мэра Мурманска Д.Д. Филиппова, руководителя департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска А.В. Терешкову. В рядах пропагандистов группировки «Ленинград» выступает руководитель Департамента информации МИД РФ М.В. Захарова. Находясь весной 2017 года в служебной командировке во Владивостоке, она посетила концерт группировки и разместила фотографии оттуда в социальной сети. Ранее мы направляли М.В. Захаровой письмо о недопустимости высоким должностным лицом публично поддерживать песни с «алкогольно-бытовой тематикой».

Сегодня для управления городом, регионом и государством, для решения важных государственных задач сохранения мира и общественного согласия нужны высоконравственные люди, подлинные защитники Отечества, культуры, традиционных ценностей. Тем же, кто стоит за спиной разрушителей культуры и нравственности, кто ищет смыслы в матах и кощунстве, кто это финансирует и пропагандирует, нужен раскол нашего общества, дестабилизация, хаос в стране, уничтожение национального самосознания народа, отказ от традиций.

Уважаемый Николай Платонович! Народ видит, что современная Россия находится в сложной геополитической ситуации. 11 апреля 2018 года на совещании, посвященном вопросам обеспечения национальной безопасности, Вы заявили: «Будущее страны во многом зависит от решения задач по воспитанию высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные и культурно-исторические ценности». Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей горячо поддерживает Вас в этом утверждении и ведёт посильную работу в части защиты государственного языка РФ.

Очевидно, какую личность воспитывают песни руководителя группы С. Шнурова «Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком», «В Питере – пить» и им подобные. Мы согласны с учёными и общественными деятелями, которые говорят, что мат способствует уничтожению среды обитания русского народа.

В 2016-2018 годах мы заявляли о нарушении законодательства о государственном языке РФ и мелком хулиганстве на 17 концертах «группировки «Ленинград». Нами направлены 17 обращений в управления министерства культуры России пяти федеральных округов, 14 обращений в региональные управления МВД России, главам трех регионов страны, представителю Президента РФ в СФО, мэру Новосибирска. Дважды мы обращались с коллективным письмами к министру культуры России, генеральному прокурору России и министру внутренних дел России.

По результатам 17 обращений в управления культуры в отношении организаторов концертов в 15 случаях должностными лицами были составлены протоколы о правонарушении по ст. 6.26 КоАП РФ. И только мировые суды Новосибирска и Саратова в 2016 году на основании составленных протоколов вынесли решение оштрафовать организаторов концерта за нецензурную брань в общественном месте. Три протокола еще не рассмотрены судами.

Наш опыт защиты государственного языка страны позволяет определить основные причины ухода нарушителей от ответственности:

— короткий срок давности привлечения к административной ответственности – 3 месяца;

— отсутствие надлежащих доказательств нарушения закона для суда. (Например, в Новосибирске и Москве полиция два года подряд отказывалась делать видеофиксацию концерта. Новосибирская полиция не прибыла на место правонарушения, не задокументировала (путем проведения видеозаписи) обстоятельства совершения правонарушения, указав, что это не является их обязанностью. Управление министерства культуры России по СФО также сообщило нам, что оно не вправе осуществлять какие-либо мероприятия по контролю, в том числе производить видеозапись мероприятий. В связи с этим общественники вынуждены были обратиться с административным иском в суд на бездействие полиции, после чего видеофиксация концерта в Новосибирске в 2018 году была сделана);

— отсутствие представителей территориальных управлений министерства культуры на соответствующих судебных заседаниях.

Ответы руководителей Новосибирской области, Кемеровской области и мэра Новосибирска похожи. В них содержится однотипное утверждение, что, согласно статье 31 закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления не вмешиваются в творческую деятельность граждан и их объединений, государственных и негосударственных организаций культуры за исключением случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной, классовой и иной исключительности или нетерпимости, порнографии. Запрет какой-либо культурной деятельности может быть осуществлен только судом и лишь в случае нарушения законодательства».

Заметим также, что в перечне данного закона нет упоминания нецензурной брани.

Таким образом, ни федеральные законы «О государственном языке» и «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», ни какие-либо государственные стратегии или общественная мораль, судя по ответам, не имеют для названных государственных деятелей в вопросе о недопустимости нецензурной брани в публичном месте никакого значения и не несут никакой правовой нагрузки.

С другой стороны, при наличии государственной воли и нравственного чувства мэр Москвы Ю.М. Лужков даже без закона о государственном языке фактически запретил в 2002-2003 годах выступление данной группы в Москве из-за наличия в её репертуаре песен с нецензурной бранью. И С. Шнурову ничего не оставалось, как уныло жаловаться журналистам: «Есть некое официальное письмо, в котором по поводу нашей группы написано: «Не рекомендовано»… Я не хочу бороться за право выступать в Москве. Запрет хорош тем, что один раз запретил — потом боятся все. Поэтому нас и не приглашают ни на фестивали, ни на большие концерты. Если только в частные клубы либо на корпоративные вечеринки…»

Сегодня же на примере «группировки «Ленинград» мы видим, что в масштабах страны идёт практически безнаказанное нарушение федерального закона «О государственном языке», разрушение русской культуры и русского языка, что, конечно, вызывает недоумение и боль у законопослушных и патриотически настроенных граждан России.

В соответствии с изложенным, мы предлагаем:

Внести Президенту РФ законодательные предложения в части усиления мер ответственности за нарушение Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», а именно, внести изменения и дополнения в КоАП РФ для дальнейшего внесения их в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы:

1.1. Увеличить срок давности привлечения к административной ответственности по ст. 6.26 КоАП РФ с 3 месяцев до 1 года.

1.2. Изложить ст. 6.26 КоАП РФ в следующей редакции: «6.26. Организация публичного исполнения произведения литературы, искусства или народного творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — до пятисот тысяч рублей». (В действующей редакции указанное деяние влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей, что не является сдерживающим фактором. Для сравнения: за рекламу, содержащую непристойный образ (или бранное слово), согласно законодательству о рекламе — штраф до 500000 рублей. За неоднократную нецензурную брань на публичном мероприятии – для артистов ответственности нет, для организатора мероприятия штраф до 50000 рублей).

1.3. Изложить ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) в редакции, позволяющей привлекать к ответственности за нецензурную брань в общественных местах, в том числе на массовых мероприятиях.(Некоторые судьи отказывались привлечь организаторов концерта к ответственности, считая, что вина лежит на артисте. Но и для артиста ответственность не наступает, поскольку практически повсеместно полиция отвечает, что сама по себе нецензурная брань в общественном месте не образует состава правонарушения в действующей редакции статьи о мелком хулиганстве. Самый краткий ответ дала полиция Москвы: «привлечь к ответственности гр. Шнурова С.В. не представилось возможным»).

Ускорить разработку и внесение в Государственную Думу законопроекта о культуре, взамен действующего с 1992 года, которыйне отвечает современным реалиям в этой сфере, не учитывает Основы государственной культурной политики. Внести в перечень оснований для запрета культурной деятельности неоднократное нарушение законодательства о государственном языке. Привлекать к ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности, должностных лиц, не исполняющих или ненадлежаще исполняющих федеральные законы «О государственном языке Российской Федерации», «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», утверждённые указами Президента Российской Федерации «Основы государственной культурной политики» и «Стратегию национальной безопасности».

По поручению Новосибирского Координационного Совета в защиту нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей И. В. Квасницкий.

Обращение Новосибирского Координационного Совета поддерживаем:

Генерал-майор в отставке, ветеран Вооружённых сил РФ И.Т. Волошин

Заместитель председателя правления Новосибирской областной организации РОО инвалидов войн и военных конфликтов Т.Т. Ахобадзе

Музыковед, педагог С.Я. Сакович

Председатель Санкт-Петербургского отделения общероссийского общественного движения «Народный собор» А.А. Артюх

Председатель Тюменского отделения общероссийского общественного движения «Народный собор», кандидат социологических наук К.А. Шестаков

Член президиума Новосибирского областного совета ветеранов войны и труда, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области В.В. Журавлев

Атаман Омской региональной общественной организации «Объединённое Казачество Прииртышья» В.Л. Буланкин

Источники: Русское поле, Честное слово

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