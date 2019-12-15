Страх и ненависть в Боливии
01:23. 15 декабря 2019 139 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Протесты в Боливии после свержения Моралеса – вид изнутри.
Съемки особенно удались.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5498043.html
Хороший фильм ,немного понятней про Боливию.Вот именно эта разница в з/п 300дол.и 2 дол.в Венесуэле и стала причиной его снятия,ну а дальше литий и т.д.Хорошо ,что он убежал,все равно бы убили ,а так есть возможность победы народа ,хотя вряд ли -захотят есть и всё.Хороший народ эти индейцы-добрые.А Венесуэлу типа спасли ,ну да ,так как уже ТНК разделили ее и Россия в т.ч.Все как в природе -сильный пожирает слабого.
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