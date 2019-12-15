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Страх и ненависть в Боливии

01:23. 15 декабря 2019 139 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Протесты в Боливии после свержения Моралеса – вид изнутри.
Съемки особенно удались.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5498043.html

Метки: аньес, боливия, Видео, военный переворот, моралес, протесты, США, южная америка

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5211 3881
    марина 15 декабря 2019 в 13:11

    Хороший фильм ,немного понятней про Боливию.Вот именно эта разница в з/п 300дол.и 2 дол.в Венесуэле и стала причиной его снятия,ну а дальше литий и т.д.Хорошо ,что он убежал,все равно бы убили ,а так есть возможность победы народа ,хотя вряд ли -захотят есть и всё.Хороший народ эти индейцы-добрые.А Венесуэлу типа спасли ,ну да ,так как уже ТНК разделили ее и Россия в т.ч.Все как в природе -сильный пожирает слабого.
    э

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