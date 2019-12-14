Итоги Нормандского саммита. Зомбоящик от Соболь. Спорту — быть!
В новом выпуске видеоблога отвечал на вопросы, которые подписчики Ютуб-канала прислали на почту vlog@nstarikov.ru. Они были посвящены последним новостям мира политики и актуальным темам прошедших дней.
Хронометраж:
00:03 — почему Украина «машет кулаками» после Нормандского саммита?
08:09 — о двойственности российской власти в отношении советского прошлого
15:00 — что нам делать с российским спортом
25:09 — зомбоящик в исполнении Соболь
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P.S. Предыдущие серии видеоблога:
- $5 млрд для Украины. 10 биткоинов Навальному. Дотянулся… Сталин
- Ответственность политиков. Демография и Минкульт. Материнский капитал за 4-ого
- Новый ювенальный закон. Путин и Горбачёв. Варварская добыча сланцевой нефти
- Кудрин против социалки. Переворот в Боливии. Друзья коррупционеров
Источник: https://nstarikov.ru/itogi-normandskogo-sammita-zombojashhik-ot-sobol-sportu-byt-111330