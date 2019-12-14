В новом выпуске видеоблога отвечал на вопросы, которые подписчики Ютуб-канала прислали на почту vlog@nstarikov.ru. Они были посвящены последним новостям мира политики и актуальным темам прошедших дней.

Хронометраж:

00:03 — почему Украина «машет кулаками» после Нормандского саммита?

08:09 — о двойственности российской власти в отношении советского прошлого

15:00 — что нам делать с российским спортом

25:09 — зомбоящик в исполнении Соболь

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P.S. Предыдущие серии видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/itogi-normandskogo-sammita-zombojashhik-ot-sobol-sportu-byt-111330