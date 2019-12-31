Об итогах 2019 года

В последнем видеоблоге 2019 года хотелось бы подвести его итоги. Но прежде всего хочу поделиться мыслями о тех впечатлениях, которые уходящий год оставил.

Хронометраж:

00:12 — впечатления от 2019 года

02:41 — надежда года: Зеленский

10:03 — стройка года: Крымский мост

11:28 — разочарование года: пенсионная реформа

14:04 — разочарование года: повышение НДС

16:12 — «открытие» года: Грета Тунберг

21:04 — поражение года: приостановка «Северного потока-2»

28:22 — новогодние пожелания и поздравления

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/ob-itogah-2019-goda-111904