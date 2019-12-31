Об итогах 2019 года
В последнем видеоблоге 2019 года хотелось бы подвести его итоги. Но прежде всего хочу поделиться мыслями о тех впечатлениях, которые уходящий год оставил.
Хронометраж:
00:12 — впечатления от 2019 года
02:41 — надежда года: Зеленский
10:03 — стройка года: Крымский мост
11:28 — разочарование года: пенсионная реформа
14:04 — разочарование года: повышение НДС
16:12 — «открытие» года: Грета Тунберг
21:04 — поражение года: приостановка «Северного потока-2»
28:22 — новогодние пожелания и поздравления
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Путин и история, атомная бомба и газовый транзит
- Итоги Нормандского саммита. Зомбоящик от Соболь. Спорту — быть!
- $5 млрд для Украины. 10 биткоинов Навальному. Дотянулся… Сталин
- Ответственность политиков. Демография и Минкульт. Материнский капитал за 4-ого
- Новый ювенальный закон. Путин и Горбачёв. Варварская добыча сланцевой нефти
- Кудрин против социалки. Переворот в Боливии. Друзья коррупционеров
- Провал «реформы здравоохранения», 75 млн рублей от Санта Клауса и кулак Путина
- Рост тарифов ЖКХ, $20 млрд долга, «радиоактивная свалка» и «убогая клоака» ВШЭ
- Неизвестные снайперы в Гонконге. Перестановки в СПЧ
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