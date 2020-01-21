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Путин и конституционная реформа

08:47. 21 января 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В новом видеоблоге обсуждали конституционную реформу, и какие изменения в системе власти ожидать к 2024 году

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Источник: https://nstarikov.ru/putin-and-constitutional-reform-112505

Метки: блог, Видео

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