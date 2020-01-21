Путин и конституционная реформа
В новом видеоблоге обсуждали конституционную реформу, и какие изменения в системе власти ожидать к 2024 году
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Иран и украинский Боинг. «Неизвестные снайперы»
- Иран против США, международное право и фальсификаторы истории
- Об итогах 2019 года
- Путин и история, атомная бомба и газовый транзит
- Итоги Нормандского саммита. Зомбоящик от Соболь. Спорту — быть!
- $5 млрд для Украины. 10 биткоинов Навальному. Дотянулся… Сталин
- Ответственность политиков. Демография и Минкульт. Материнский капитал за 4-ого
- Новый ювенальный закон. Путин и Горбачёв. Варварская добыча сланцевой нефти
- Кудрин против социалки. Переворот в Боливии. Друзья коррупционеров
- Провал «реформы здравоохранения», 75 млн рублей от Санта Клауса и кулак Путина
Источник: https://nstarikov.ru/putin-and-constitutional-reform-112505