Иран и украинский Боинг. «Неизвестные снайперы»
В новом выпуске видеоблога обсудили события последних дней, которые происходят вокруг противостояния США и Иpaна.
Хронометраж:
00:03 — политические последствия катастрофы катастрофы с украинским Боингом в Тeгeрaнe
09:33 — про появление «неизвестных cнайпeров» в Иpaнe
13:10 — об аналогиях с событиями в Прибалтике в 1991 году
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Иран против США, международное право и фальсификаторы истории
- Об итогах 2019 года
- Путин и история, атомная бомба и газовый транзит
- Итоги Нормандского саммита. Зомбоящик от Соболь. Спорту — быть!
- $5 млрд для Украины. 10 биткоинов Навальному. Дотянулся… Сталин
- Ответственность политиков. Демография и Минкульт. Материнский капитал за 4-ого
- Новый ювенальный закон. Путин и Горбачёв. Варварская добыча сланцевой нефти
- Кудрин против социалки. Переворот в Боливии. Друзья коррупционеров
- Провал «реформы здравоохранения», 75 млн рублей от Санта Клауса и кулак Путина
- Рост тарифов ЖКХ, $20 млрд долга, «радиоактивная свалка» и «убогая клоака» ВШЭ
Источник: https://nstarikov.ru/iran-i-ukrainskij-boing-neizvestnye-snajpery-112290
..И не надо людям морочить головы о “неизвестных снайперах”. Их имя – сионисты, и живут они в Израиле, и горды своими подвигами…
Время вспомнить недавний случай о нашем разведовательном самолете, сбитом сирийской ракетой по провокации Израиля. Сработано было “чисто” по-еврейски, и концы в воду..