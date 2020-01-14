Иран и украинский Боинг. «Неизвестные снайперы»

В новом выпуске видеоблога обсудили события последних дней, которые происходят вокруг противостояния США и Иpaна.

Хронометраж:

00:03 — политические последствия катастрофы катастрофы с украинским Боингом в Тeгeрaнe

09:33 — про появление «неизвестных cнайпeров» в Иpaнe

13:10 — об аналогиях с событиями в Прибалтике в 1991 году

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