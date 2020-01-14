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Иран и украинский Боинг. «Неизвестные снайперы»

09:01. 14 января 2020 150 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога обсудили события последних дней, которые происходят вокруг противостояния США и Иpaна.

Хронометраж:
00:03 — политические последствия катастрофы катастрофы с украинским Боингом в Тeгeрaнe
09:33 — про появление «неизвестных cнайпeров» в Иpaнe
13:10 — об аналогиях с событиями в Прибалтике в 1991 году

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/iran-i-ukrainskij-boing-neizvestnye-snajpery-112290

Метки: блог, Видео

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 6703 5748
    Леонид Петрович Плотников 14 января 2020 в 11:15

    ..И не надо людям морочить головы о “неизвестных снайперах”. Их имя – сионисты, и живут они в Израиле, и горды своими подвигами…
    Время вспомнить недавний случай о нашем разведовательном самолете, сбитом сирийской ракетой по провокации Израиля. Сработано было “чисто” по-еврейски, и концы в воду..

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