Иран против США, международное право и фальсификаторы истории

В новом видеоблоге обсуждали острые вопросы политической повестки дня — противоборство Ирана и США, открытие газопровода «Турецкий поток», уничтожение США понятия «мировое право», а также сравнили Трампа и Горбачёва по части их демократических идеалов.

Хронометраж:

00:03 — политические последствия убийства генерала Сулеймани

05:49 — об оценке ответных действий со стороны Ирана

13:02 — как открытие «Турецкого потока» повлияет на политику на Ближнем Востоке

17:30 — США уничтожили международное право

21:31 — сколько миллиардов затребовал Горбачёв за вывод советских войск

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Источник: https://nstarikov.ru/iran-protiv-ssha-mezhdunarodnoe-pravo-i-falsifikatory-istorii-112225