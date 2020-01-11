Иран против США, международное право и фальсификаторы истории
В новом видеоблоге обсуждали острые вопросы политической повестки дня — противоборство Ирана и США, открытие газопровода «Турецкий поток», уничтожение США понятия «мировое право», а также сравнили Трампа и Горбачёва по части их демократических идеалов.
Хронометраж:
00:03 — политические последствия убийства генерала Сулеймани
05:49 — об оценке ответных действий со стороны Ирана
13:02 — как открытие «Турецкого потока» повлияет на политику на Ближнем Востоке
17:30 — США уничтожили международное право
21:31 — сколько миллиардов затребовал Горбачёв за вывод советских войск
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P.S. Предыдущие выпуски:
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Источник: https://nstarikov.ru/iran-protiv-ssha-mezhdunarodnoe-pravo-i-falsifikatory-istorii-112225