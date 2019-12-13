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Почему Путин такой?

12:48. 13 декабря 2019 152 просмотра 5 коммент. Опубликовал:

Главный редактор канала «Сталинград», режиссёр-документалист Александр Пасечник о современной российской "элите". Почему они такие?

 

Источник: https://youtu.be/3fZP1DR9iU4

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 23145 20197
    Вячеслав 13 декабря 2019 в 13:04

    Был бы другой, его эльцман бы не назначил своим преемником… И теперь ему НИКТО не мешает разделить 1 трлн. рублей, которые не могут освоить, между ВСЕМИ гражданами страны, кроме миллионеров, с миллиардерами. И был бы не плохой подарочек к Новому году… Но он этого не сделает…

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  • 1584 920
    Демон 13 декабря 2019 в 13:39

    Про галоши он загнул, в Африке они же расплавятся. Галоши одевались на валенки, чтобы не промокали.

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  • 217 177
    Valeriy Bondarik 13 декабря 2019 в 13:52

    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    -> “не” Правильное…Итак:
    “““““““““““““
    1.НЫНЕшняя,Т.Н.”российская-власть=МАСТЬ” – полит-Негодяи!
    2.НЫНЕшние российские “козырные” ЭТО – полит-Преступники!
    3.Проблема РФ – “ВОР”!В,ласть;О,лигархат;Р,елигия = ПАРАЗИТы!
    ““““““““““““““““““““““““`
    Именно эта “ТРОЙКА” – Разрушитель-ГРАБитель России!
    * а КТО полит-”КУЧЕР”(на полит-”лейцах”…)- Vova Putin(“паХАН”)!
    [dimon,чik i "ед-ро"ССня - лишь Его полит-ИСПОЛНИТЕЛИ = слуги]
    ““““““““““““““““““““““““““““““`
    ~~~ “М О Л Ь”…~~~

    _Почему НЫНЕ на Руси – жизнь @@@НОВА ?
    Не Потому-Li,что – “РУЛИТ” на руси – “царь” Vova…
    ТОТ, кто УСТРОИЛ – пенсионный ГЕНОЦИД !
    ТОТ, чей “рейтинг” – у ПЛИНТУСА ЛЕЖИТ…!

    _Почему НЫНЕ на Руси – жизнь ТЯЖЕЛА ?
    не Потому-Li,что – “РУЛИТ” там – Vovina голова…
    “царёк” Vova,n…Россиею “правит-И-рулит”…
    И…”УВАЖЕНИЕ” к нему – Впереди его “БЕЖИТ”…

    _Но Нужно Признать,что МНОГОЕ – Он сделал Для Руси!
    и Это Скажет(Объективный)КАЖДЫЙ – лишь спроси…
    ХОЛУЙствовать НЕ надо,ЗА “это” ПРЕЗИРАЮТ!
    Vova ПОЛУЧАЕТ то,ЧТО Заслужил – Его Обоснованно ХАЮТ!

    _НЫНЕ в РФ,за слова Правды – сразу-же “ХАЛЬТ”!
    И говорящего Правду – фэйсом – ОБ~асфальт…
    Говорящих Правду – ждут штрафы iLi…КАТАЛАШКИ !
    ЗЛОбствуют~стараются – коррупционные ФУРАЖКИ…

    _В РФ уже ГОВОРЯТ,и “Это” НЕ какойто троль,
    Что российскому “царьку” ПРИСВОИЛИ – Кликуху “МОЛЬ”!
    О Б И Д Н А Я кликуха…с явным Д У Ш К О М…
    да мало-Li,ЧТО Говорят о нём,но он – “НЕ” знает о ТОМ…

    _На Ленина и Сталина,почемуто Vova CТАЛ нападать…
    Он НАЧАЛ Их Реально – КРИТИКОВАТЬ и ОБЗЫВАТЬ…
    Наверное…ЦУ Получил…вот и СТАЛ – те ЦУ выполнять…
    Россия его (ЗА ЭТО)Не одобряет,а ему ЧТО – плевать?

    _ФАКтом то является,что Путин – Ошибается!
    Он Ошибся в том,что СТАЛ – СССР критиковать!
    * но при всех его плюсах – ему Вождей СССР – НЕ догнать!
    Если он хочет во власти в РФ остаться то…ТО…
    Ему Нужно отношение к СССР Менять – Пора Это ПОНЯТЬ!
    * Ведь Благодаря СССР – он НЫНЕ может – РФ управлять!
    [Он СВОЙ рейтинг - БРОСИЛ-к-ПЛИНТУСУ и - начал его "ТОПТАТЬ"]
    ““““““““““““““““““`[44-65,1]““`
    Ничего ни к кому личного.Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 13-12-19.

    P.S.Но…если что-то не так…то Пожалуйста -
    –> Аргументируйте “свои” взгляды…все будут рады.

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  • 1584 920
    Демон 13 декабря 2019 в 14:06

    Почему Путин такой, а Ленин такой молодой?

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