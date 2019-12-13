Почему Путин такой?
12:48. 13 декабря 2019 152 просмотра 5 коммент. Опубликовал: Владимир
Главный редактор канала «Сталинград», режиссёр-документалист Александр Пасечник о современной российской "элите". Почему они такие?
Источник: https://youtu.be/3fZP1DR9iU4
Был бы другой, его эльцман бы не назначил своим преемником… И теперь ему НИКТО не мешает разделить 1 трлн. рублей, которые не могут освоить, между ВСЕМИ гражданами страны, кроме миллионеров, с миллиардерами. И был бы не плохой подарочек к Новому году… Но он этого не сделает…
там триллиард у него на кармане уже и всё мало
Про галоши он загнул, в Африке они же расплавятся. Галоши одевались на валенки, чтобы не промокали.
…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
-> “не” Правильное…Итак:
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1.НЫНЕшняя,Т.Н.”российская-власть=МАСТЬ” – полит-Негодяи!
2.НЫНЕшние российские “козырные” ЭТО – полит-Преступники!
3.Проблема РФ – “ВОР”!В,ласть;О,лигархат;Р,елигия = ПАРАЗИТы!
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Именно эта “ТРОЙКА” – Разрушитель-ГРАБитель России!
* а КТО полит-”КУЧЕР”(на полит-”лейцах”…)- Vova Putin(“паХАН”)!
[dimon,чik i "ед-ро"ССня - лишь Его полит-ИСПОЛНИТЕЛИ = слуги]
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~~~ “М О Л Ь”…~~~
_Почему НЫНЕ на Руси – жизнь @@@НОВА ?
Не Потому-Li,что – “РУЛИТ” на руси – “царь” Vova…
ТОТ, кто УСТРОИЛ – пенсионный ГЕНОЦИД !
ТОТ, чей “рейтинг” – у ПЛИНТУСА ЛЕЖИТ…!
_Почему НЫНЕ на Руси – жизнь ТЯЖЕЛА ?
не Потому-Li,что – “РУЛИТ” там – Vovina голова…
“царёк” Vova,n…Россиею “правит-И-рулит”…
И…”УВАЖЕНИЕ” к нему – Впереди его “БЕЖИТ”…
_Но Нужно Признать,что МНОГОЕ – Он сделал Для Руси!
и Это Скажет(Объективный)КАЖДЫЙ – лишь спроси…
ХОЛУЙствовать НЕ надо,ЗА “это” ПРЕЗИРАЮТ!
Vova ПОЛУЧАЕТ то,ЧТО Заслужил – Его Обоснованно ХАЮТ!
_НЫНЕ в РФ,за слова Правды – сразу-же “ХАЛЬТ”!
И говорящего Правду – фэйсом – ОБ~асфальт…
Говорящих Правду – ждут штрафы iLi…КАТАЛАШКИ !
ЗЛОбствуют~стараются – коррупционные ФУРАЖКИ…
_В РФ уже ГОВОРЯТ,и “Это” НЕ какойто троль,
Что российскому “царьку” ПРИСВОИЛИ – Кликуху “МОЛЬ”!
О Б И Д Н А Я кликуха…с явным Д У Ш К О М…
да мало-Li,ЧТО Говорят о нём,но он – “НЕ” знает о ТОМ…
_На Ленина и Сталина,почемуто Vova CТАЛ нападать…
Он НАЧАЛ Их Реально – КРИТИКОВАТЬ и ОБЗЫВАТЬ…
Наверное…ЦУ Получил…вот и СТАЛ – те ЦУ выполнять…
Россия его (ЗА ЭТО)Не одобряет,а ему ЧТО – плевать?
_ФАКтом то является,что Путин – Ошибается!
Он Ошибся в том,что СТАЛ – СССР критиковать!
* но при всех его плюсах – ему Вождей СССР – НЕ догнать!
Если он хочет во власти в РФ остаться то…ТО…
Ему Нужно отношение к СССР Менять – Пора Это ПОНЯТЬ!
* Ведь Благодаря СССР – он НЫНЕ может – РФ управлять!
[Он СВОЙ рейтинг - БРОСИЛ-к-ПЛИНТУСУ и - начал его "ТОПТАТЬ"]
““““““““““““““““““`[44-65,1]““`
Ничего ни к кому личного.Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 13-12-19.
P.S.Но…если что-то не так…то Пожалуйста -
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