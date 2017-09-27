Почему Путин медлит – и медлит ли он вообще?

Любимая тема обсуждений последних лет - почему Путин медлит с заменой элиты.

Как подсчитали в американском Национальном бюро экономических исследований, граждане России в 2015 году в виде неучтённых средств держали на офшорных счетах сумму, эквивалентную 75% национального дохода России. В Великобритании, Швейцарии, на Кипре и других подобных офшорных центрах столько же финансов богатых россиян, сколько все население России держит внутри своей страны. Национальное богатство России с 90-го года не выросло, а перераспределилось, а потом утекло в офшоры. Примерно 1% населения в России контролирует около 75% благосостояния. То есть налицо коррупционный перелив бюджетных средств на личные счета узкой социальной группы в несколько десятков тысяч человек, включая местные элиты. По данным Михаила Хазина средний чиновник (выше среднего больше, но их численно меньше) "зарабатывает" в год 10 миллионов долларов. За 10 лет 100 миллионов долларов. Хранить их в России невозможно. Но совершенно невозможно вернуть, ибо как только они будут сдвинуты с мест их нынешнего хранения, они будут немедленно арестованы как деньги сомнительного происхождения, а их хозяевам Запад немедленно предъявит требование объяснить их источник. Вернуть в Россию эти деньги нельзя. Использовать на Западе, учитывая последние решения Конгресса США в адрес нашей элиты (180 дней на свержение Путина) тоже не получится. Таким образом нынешняя российская элита вся целиком находится в ловушке. Эти деньги для элиты потеряны и она должна привыкнуть к этой мысли.

Путин медлит именно потому, что главную часть работы по смене российской элиты он по своему обыкновению предлагает проделать самому Западу. Зло имеет обыкновение уничтожать самого себя. Тут происходит то же самое. Сначала Запад нашу элиту разорит и превратит в нищих. У акулы пятой колонны Запад сам вырвет зубы. Тем самым он нейтрализует её потенциал. После этого Путин спокойно и без потрясений меняет этих "обосранных лебедей" и политических бомжей на уже новую, мобилизационную и модернизационную элиту. Это относится к тем, кто не успел "перестроиться". Кто успел, тот останется там, где сейчас и продолжит работу по новым правилам. На условиях не внешнего, а уже внутреннего контроля над своими доходами и имуществом. Другой логики у путинского промедления я не вижу.

Вот прекрасная статья на эту тему, которую есть смысл перепостить целиком, несмотря на несколько крупноватый размер. Но она того стоит. К сожалению, автора найти мне не удалось.

Источник http://www.pravda-tv.ru/2017/0...

Игра с такими опытными шулерами, как США и Европа, англо-иудейский мир, требует искусства и выдержки. Их не занимать хладнокровному Путину, который доводит патриотическую общественность порой до истерики крайней «медлительностью» и «половинчатостью» решений в области возвращения России утраченного ею в 90-е суверенитета.

Однако мало восстать против угнетателей: восставшие должны уметь держать удар, они должны понимать – где взять оружие, чем кормить бойцов, как обойтись без поставок, прежде осуществлявшихся угнетателем, и т.п. Иначе восстание будет обречено и «свернётся», лишь ужесточив по итогам гнёт…

Яркий пример – горячая кровь боливарианцев Венесуэлы. Они восстали, полные решимости, против диктата США – а США в отместку организовали им масштабный экономический кризис и попросту голод. И теперь Мадуро вертится, как уж на сковородке, и неизвестно, чем кончатся в Каракасе голодные бунты разорённых в дым людей…

Дело в том, что в современной экономике цепочки поставок – не просто цепочки, а кандальные цепи. Запад научился карать строптивых национальных лидеров крахом экономики под их тронами: тогда лидер падает, толпа, свергшая «тирана» ликует, а диктатура доллара по итогам только крепнет.

Нельзя взять и выпрыгнуть из цепей мирового разделения труда, находящегося под контролем долларовой мафии: цепи нужно долго и упорно пилить, и при этом сделать так, чтобы надсмотрщик отвлёкся, не заметил, что твоя цепь ослабела…

Так почему же медлит Путин? Потому что он не хочет, как Мадуро, столкнутся с обрушением всей экономики разом (её и так сильно пощипали). Постепенно, в течении многих лет страну готовили к западным санкциям.

Втихую развивали производство и переработку отечественной сельхозпродукции. Уже к 2015 году агропромышленный комплекс дал 88,7 процента отечественного продовольствия в общей массе внутреннего рынка.

Но и теперь «мёртвая» зависимость по отдельным видам продовольствия сохраняется, особенно по овощам, фруктам и молоку и молочной продукции. Однако в целом Россия втихаря избавляется от продовольственной импортозависимости.

В прошлом году растениеводство добавило 8 процентов объёмов, производство тепличных овощей увеличилось на 15 процентов, в значительной степени заменив турецкую продукцию, площади под виноградниками стали больше на 50 процентов.

Но главное — отечественные земледельцы произвели 120 миллионов тонн зерна, экспортная часть урожая вышла по валютной доходности на второе-третье место после углеводородов.

Это доказало: если финансовая поддержка государства стабильна и ощутима, — а именно так произошло в последние годы, Государственная программа по поддержке сельского хозяйства финансировалась, может быть, и не обильно, но стабильно и бесперебойно, — то село отвечает рекордными урожаями и привесами, повышая технологический уровень и объёмы производства. Как и любая другая отрасль.

В цифрах сокращение импорта продовольствия выглядит так: в прошлом году доля импорта в общем объёме потребления сократилась по сырам до 20 — 23 процентов (45 — 48 процентов в начале 2014 года), мяса свинины — 9 (18), птицы — 11 процентов (19 процентов)

А в общем к апрелю 2017 года, по данным Правительства, Россия выполнила пять из восьми контрольных показателей, установленных Доктриной продовольственной безопасности в 2010 году. Обратите внимание: несколько лет бились, и ТОЛЬКО ПЯТЬ ИЗ ВОСЬМИ.

Открыто же встать с колен Россия сможет только при выполнении восьми из восьми: с продовольственной безопасностью не шутят, Мадуро и боливарианцы вам в пример, как поднимать восстание, когда оно не готово и не опирается на солидный базис возможностей!

Что имеем сегодня? Каракаса и Венесуэлы уж точно не будет: мы с запасом гарантировали обеспеченность зерном, картофелем, сахаром, растительным маслом, мясом, почти достигнут целевой показатель по рыбе. Но и сегодня ещё остаётся заметная нехватка молочной продукции. Эту проблему РФ хочет решить сотрудничеством в рамках ЕАЭС.

Улучшается ситуация и вокруг другой застарелой проблемы отечественного села: продукции производят достаточно, а вот сохранить её через глубокую переработку не всегда удаётся.

Но факт: пищевая и перерабатывающая промышленность в прошлом году увеличили производство на 2,4 процента, что на фоне экономического спада в целом можно считать обнадёживающим фактом, свидетельствующим, возможно, о новой тенденции — агропромышленный комплекс переходит к глубокой переработке продукции, оставляя у себя немаленькую добавленную стоимость.

Но ведь ничего этого не было! Вообразите, что Россия повела бы себя, как сейчас, в 2005 или 2007 годах! Да только раскрой она рот – тут же бы устроили голод перерубанием поставок необходимого, удушили бы санкциями. Ибо разрушить советскую самодостаточность смогли за год (ломать – не строить), а вот восстановить её и десятка лет не хватало… Да и как восстанавливать? За нами ведь смотрят, и смотрят пристально: чуть только начнёт страна усиливаться – бац и майдан! Разве трудно завалить картонного царька тому, в чьих руках все финансы и все СМИ страны?!

Даже сегодня, будем честны: избавиться от продовольственной импортозависимости (которая даёт возможность Западу просто удушить нас костлявой рукой голода в удобный для него момент) удалось пока лишь, так сказать, на первом, внешнем, уровне, организовав на территории России производство сельхозпродукции.

Многие компоненты, критичные для аграриев, по-прежнему закупают за рубежом: генетический материал, пищевые добавки, семена и другое. Это означает, что по первой команде правящей масонерии, западные поставщики нанесут серьёзный удар по продовольственной безопасности, посерьёзнее ракетно-бомбового! Ибо от бомб есть бомбоубежища, а в каком подвале спрячешься от голода, если Ельцин разрушил собственное производство самых необходимых пищевых продуктов, и сделал нас заложниками благосклонности западных поставщиков?!

Как организовать удар по России? Да попросту блокировав поставку необходимых компонентов! Нет компонентов – нет и в целом продукта. Нет продукта – голод, а раз голод – то все на майдан, и конец суверенной власти…

Поскольку этого допустить никак нельзя, нужно организовать производство всех необходимых компонентов в России и увеличить глубину импортозамещения до абсолютного уровня. Только в этом случае можно будет поговорить с Западом на равных. Как, например, товарищ Сталин разговаривал.

Сказать это легко. Сделать – куда труднее.

Работа ведётся, но требует времени – отсюда и медлительность Путина. Тихо, не привлекая внимания, в сельхозпредприятиях возрождают племенное производство, воссоздают утраченные в 90-х семеноводческие и селекционные подразделения. Госбюджет финансирует формирование четырёх генетических и нескольких крупных семеноводческих центров, выделив на эти цели более миллиарда рублей.

Мы можем вспыхнуть мгновенно – и так же мгновенно сломаться в неравной борьбе. Опыт показывает, что срок сопротивления инферналам со стороны русских патриотов-торопыжек… около 3 дней. Начиная с ГКЧП и вплоть до И.И.Стрелкова идёт три дня реального боестолкновения, после чего патриоты бегут с воплями «всё пропало!», сея панику среди населения…

Нужно проанализировать: а почему у инфернального врага всегда в нужном месте РЕШАЮЩЕЕ СИЛОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО над нами, разгильдяями? Почему с 1991 года мы не можем выстоять в лобовом столкновении больше 3-4 дней? То, что они критически сильнее ГКЧП или Стрелкова-Гиркина – понятно. Вопрос – ПОЧЕМУ они сильнее всякий раз, и настолько сильнее?!

Что за рок висит над нами – не бомбить, а самим умирать под бомбами, что в Верховном Совете РСФСР, что в Славянске, что в Донецке? Ведь опять не Львов бомбят, а Донецк с Луганском, почему не наоборот?! Не потому ли, что сопротивление сильному и опытному врагу требует серьёзной и основательной подготовки? Не потому ли, что танки Гудериана не остановить лавиной конницы Будённого, какими бы доблестными храбрецами ни были кавалеристы этой конницы?

Если Вторая мировая была войной моторов, то современная мировая гибридная война – это война комплексов. Туда нечего соваться со стареньким автоматом, стащенным из школьного кабинета НВП.

Тому, кто хочет в современной гибридной войне удерживать позиции, а тем более побеждать – нужны гибкие комплексы военной и экономической, культурной и концептуальной самодостаточности. Иначе получится, как у Стрелкова, как у Мадуро: вначале пыль до небес, а потом «убегаем, убегаем!».

Не нужно побеждённым констатировать, что враг был сильнее. Это и так ясно – вытекает из факта поражения. Нужно проанализировать – а почему враг был сильнее? Какие факторы позволили врагу удушить тебя и твоё дело, и почему у тебя их не было?

Важнейший фактор для России – прочно встать на ноги в деле импортозамещения. Пока это не сделано – будет продолжаться неприятная медлительность и половинчатость, власть будет казаться мямлей.

Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним – говорит мудрая, кстати, английская поговорка…

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