С. Кара-Мурза . На пепелище родной страны

Не будем здесь обсуждать реформу в целом, возьмем лишь один ее эпизод и лишь именно в нравственном аспекте: что она означает для 30 миллионов пенсионеров. Примем даже, как говорят математики, заведомо ложное предположение - что в отдаленном будущем в России будет построен процветающий капитализм и наши внуки попадут в потребительский рай, как в какой-нибудь ФРГ.

Это означает, что части населения до некоторого определенного возраста (скажем, лет до 30-40) режим пообещал заманчивое вознаграждение в светлом будущем за то, что сегодня им придется "перетерпеть". Насколько можно верить этим обещаниям - нас сейчас не касается, предположим, что верить можно, и те молодые инженеры, которые сегодня торгуют у метро пивом, получат в светлом будущем адекватные их притязаниям блага. Они согласились отдать некоторую часть своей жизни в кредит реформаторам. В совершенно ином положении находятся люди старших (пожилые и старики) и люди младших поколений (дети). C детьми дело ясное. Множеству из них просто не довелось родиться - они пожертвовали ради будущего рыночного счастья 30-летних своими жизнями. Значительная часть детей и подростков пожертвовала своим нормальным развитием. Детство - хрупкий и короткий период, и дать из него "в кредит" несколько лет невозможно. Совмещение нужды, краха культурных устоев и разрушения всех систем обеспечения детства (пионерлагеря, спортивные секции, кружки и т.д.) уже заложило ущербность нескольких поколений, подготовило контингент для тюрем и больниц. Но, быть может, власть этого не видит и умиляется зрелищу мальчиков со светлыми еще лицами, продающих в метро порнографические открытки или протирающих стекла автомобилей. По отношению же к старикам никакие интеллектуальные уловки невозможны. Здесь надо держать ответ на предельно простые вопросы. Вот очевидные вещи.

Нынешние пенсионеры в свое время вступили с обществом в "трудовой договор". Они работали весь свой срок за весьма скромную зарплату, а общество в лице государства обязалось обеспечить им до самой смерти старость с вполне определенным уровнем потребления (мы этот набор благ еще помним). Этот уровень поддерживался и постоянно повышался в течение четырех послевоенных десятилетий и уже воспринимался как естественное право человека. Около 30 млн. человек свою часть договора выполнили. Теперь наступило время выполнять свою часть договора обществу. Никакой отсрочки старики дать не могут, никакого рыночного рая вкушать не будут. Как же ведет себя демократический режим, "носителем идей" которого является интеллигенция? Он грабит эти 30 миллионов стариков, отказываясь отдавать им заработанное. Он хладнокровно крадет их накопленные для похорон сбережения. Он снижает уровень потребления ниже физиологического уровня выживания. .

Каждый гуманист и демократ обязан был прочесть опубликованный в "Российской газете" 24 марта 1992 г. расчет физиологического минимума пенсионера. На день пенсионеру в России полагается 255 г. хлеба и 25 г. постного масла, пол-яйца и т.д. На все непродовольственные товары пенсионеру остается 15 коп в день в советских ценах, а на все услуги , включая жилье, транспорт, связь - 10 коп. Ни о сигарете, ни о кружке пива, ни о поездке в другой город (хотя бы на похороны брата) и речи быть не может.

На деле, при реальных ценах и реальных жизненных потребностях (многие не смогут бросить курить и пожертвуют своими 40 граммами рыбы ради затяжки) пенсионеров обрекли на голод и угасание, на попрошайничество и зависимость от не всегда благодарных детей. Само представление нового режима о том, что входит в перечень витальных потребностей пенсионера, говорит о патологической ненависти к старшим поколениям. "Либералы" как будто не знают, что купить внуку шоколадку или дать непутевому сыну взаймы "до получки" для старого человека является именно физиологической и витальной потребностью. Лишая стариков возможности совершить эти исполненные глубокого смысла траты, "либералы" разрубают связь поколений, что равноценно "частичному убийству" миллионов старых людей и есть важный вклад в одичание молодых.

И никакой благотворительностью да разговорами о защите "социально слабых" власть уже свою совесть не очистит. Старики - никакие не "социально слабые" и подачки им - никакая не благотворительность. Это поколения, цинично ограбленные тоталитарным режимом, который пришел к власти .

................ ...И подумайте о той очереди, которой нет еще только потому, что не до конца сломан советский строй. Она появится, когда вы его доломаете, и вы же в нее встанете - очередь на биржу труда. Вы знаете, что эта очередь - неотъемлемая часть вожделенного западного порядка, но обманываете себя, надеясь, что в нее придется встать вашему соседу, но не вам лично. Не надейтесь. Большинству придется погладить костюм, повязать получше галстук, купить газету и, делая независимый и достойный вид (таковы правила игры), отстоять этот хвост и вежливо отвечать на садистские вопросы службы занятости. На биржах, которые есть у нас сегодня, работают сострадательные советские люди, это отрыжка старого строя. Не надо надеяться на использование остатков той жизни, которую вы разрушили. Биржи станут совсем иными. Посмотрели бы вы в глаза людей в такой очереди в Рио де Жанейро - я туда забрел случайно, и запомнил на всю жизнь.

" Интеллигенция на пепелище рподной страны " , С. Капа-Мурза , 1996 г .

Источник: http://www.kara-murza.ru/books/intel/intel.html