Доцент МПГУ В.Л.Шаповалов на канале Звезда. “Специальный репортаж. Увидеть Париж и… уцелеть!”

... 11:48 ДоцентМПГУ В.Л.Шаповалов на канале Спас в ...и на Яндекс.Дзен канале К оглавлению | Источник:...www.youtube.com ДоцентМПГУ В.Л.Шаповалов на канале Спас в ...программе "До самой сути. Проект «Украина»" #МПГУ #Доцент #Шаповалов...
13:48 ДоцентМПГУ В.Л.Шаповалов на канале Россия-24 в программе "Окна. ... первой группы дружинников. ДоцентМПГУ В.Л.Шаповалов на канале Россия-24 в программе... "Окна. О втором туре украинских выборов" #МПГУ #Доцент #Шаповалов...
От одного искреннего движения души летом выпадет иней, обрушатся стены города, расплавятся металл и камень. У лживого человека, даже если он здоров телом, разум всё равно погиб. В обществе он всем неприятен. Наедине он сам себе противен.