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Штрафы для СМИ-иностранных агентов

14:46. 11 декабря 2019 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Госдума приняла закон о штрафах за неисполнение закона о СМИ, которые зачислены в иностранные агенты.
За нарушение закона (за отстуствие российского юр.лица, отсутствие пометок, что это СМИ является иностранным агентом и так далее) штраф составит:

1. Физ.лица – 10 000 рублей
2. Юр.лица – 500 000 рублей
3. Должностные лица – 50 000 рублей

Если оштрафованный настаивает, то при повторном штрафа, он составит:

1. Физ.лица – 15 000 рублей
2. Юр.лица – 1 000 000 рублей
3. Должностные лица – 100 000 рублей

А если очень грубо нарушить все тот же закон, то штраф составит:

1. Физ.лица – 100 000 рублей или административный арест до 15 суток
2. Юр.лица – 5 000 000 рублей
3. Должностные лица – 200 000 рублей

Нелегка жизнь иностранного агента на Руси. Злобный российский бюрократ так и хочет последний цент отобрать и уехать отдыхать на Мальдивы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5490296.html

Метки: государственная дума, иностранные агенты, подрывная деятельность, право, пятая колонна, СМИ, цензура

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