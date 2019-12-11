Штрафы для СМИ-иностранных агентов

Госдума приняла закон о штрафах за неисполнение закона о СМИ, которые зачислены в иностранные агенты.За нарушение закона (за отстуствие российского юр.лица, отсутствие пометок, что это СМИ является иностранным агентом и так далее) штраф составит:1. Физ.лица – 10 000 рублей2. Юр.лица – 500 000 рублей3. Должностные лица – 50 000 рублейЕсли оштрафованный настаивает, то при повторном штрафа, он составит:1. Физ.лица – 15 000 рублей2. Юр.лица – 1 000 000 рублей3. Должностные лица – 100 000 рублейА если очень грубо нарушить все тот же закон, то штраф составит:1. Физ.лица – 100 000 рублей или административный арест до 15 суток2. Юр.лица – 5 000 000 рублей3. Должностные лица – 200 000 рублейНелегка жизнь иностранного агента на Руси. Злобный российский бюрократ так и хочет последний цент отобрать и уехать отдыхать на Мальдивы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5490296.html