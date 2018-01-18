«Левада-центр» как иностранный агент выходит из игры

Источник: inforos.ru

По закону организация не имеет права публиковать данные соцопроса по президентским выборам

Похоже, кампания по выборам президента в марте этого года открыла сезон охоты на иностранных агентов. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на газету «Ведомости», негосударственная исследовательская организация «Левада-центр» не будет публиковать результаты опросов общественного мнения, касающиеся грядущих выборов президента РФ. Причина – организация ещё в 2016 году признана Минюстом иностранным агентом, о чем согласно закона информирует своих посетителей официальный сайт «Левада-центра»: «АНО «Левада-Центр» принудительно внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». Ну а закон – нравится это кому-то или нет – гласит, что получающая финансирование из-за рубежа организация не имеет права каким-либо образом принимать участие в выборах и референдумах. Ей присваивается не очень почетное звание «иностранный агент».

Как отметил руководитель «Левада-центра» Лев Гудков, организация продолжит проводить связанные с выборами опросы, но просто не будет публиковать их результаты, начиная со старта избирательной кампании. «Нарушение закона грозит штрафами и даже закрытием организации», — пояснил Гудков. Напомним, что в зависимости от степени нарушения сумма штрафа колеблется для юридического лица от 500 тыс. до 5 млн рублей.

Ну уж коль речь зашла о деньгах, то напомним, что послужило поводом причисления «независимых социологов» к стану иностранных агентов. Еще в 2016 году активисты движение «Антимайдан» установили, что «Левада» скрывала свое иностранное финансирование, хотя с 2012 года получила более 120 тысяч долларов из США. Источник финансирования — университет Висконсина, который, по информации антимайдановцев, опосредованно работает на Пентагон. «Активисты движения выяснили, что, несмотря на заявление о приостановлении ими получения финансирования из-за рубежа, «Левада-центр» получает деньги от университета Висконсина (США). Более того, на самом деле конечным заказчиком услуг по исследованию общественного мнения, которые оказывает центр, является Министерство обороны США. Поэтому мы считаем, что «Левада-центр» должен быть возвращен в реестр иностранных агентов. Любая деятельность на территории России с иностранным финансированием должна быть отмечена», — пояснил лидер «Антимайдана» Николай Стариков. Что и было сделано Минюстом РФ полтора года назад.

В самом социологическом центре все отрицали, называли сведения об иностранном финансировании клеветой и всячески отпирались. «Это ложь чистой воды, подтасовка, — заявил директор «Левады» Лев Гудков. — Мы имеем дело с исследованиями, с Висконсинским университетом. Это исследование проблемы жилья, семейной истории. Никакого отношения к департаменту обороны США не имеем. А где Висконсин берёт деньги — это их проблемы, как они финансируются». Святая наивность! Руководителю «Левады» лучше, чем кому бы то ни было известно, что в Пентагоне и в спецслужбах США сидят далеко не идиоты, которые публично и по открытым каналам будут финансировать российские общественные организации, занимающиеся политикой. Если г-н Гудков считает это «ложью и подтасовкой», надо подавать в суд! Пусть суд накажет «клеветников» и обелит честное имя «независимых социологов». По понятным причинам руководитель «Левада-центра» не стал этого делать.

Пусть простят меня социологи, но они лучше, чем кто-либо другой, знают, как при помощи формулировки вопросов можно подгонять ответы под необходимый результат и тем самым манипулировать общественным мнением. Эта технология не нова и используется она, чтобы подвергнуть сомнению официальные опросы, проводимые государственными структурами. «Альтернативные данные независимых социологов» подхватываются прозападно ориентированными СМИ и блогерами, соответствующим образом комментируются и, мягко говоря, искажают реальное положение дел.

Разумеется, «Левада» может проводить соцопросы, но выдавать их за объективные станет гораздо сложнее, а обнародовать – невозможно. Значит, невозможно будет выполнять заказы из-за рубежа и финансовые потоки оскудеют, а потом и вовсе иссякнут. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, “безусловно, это крупная организация («Левада-центр» — В.С.), которая имеет свой авторитет. Но, к сожалению, по требованию закона, будучи агентом, не сможет выполнять эту деятельность». Слава-то богу, что сотрудников этой организации не заставят носить беджики «иностранный агент», как это предусмотрено, например, законодательством Израиля.

Выборы президента России 18 марта 2018 года – это, безусловно, знаковое и важное событие в жизни нашей страны. Было бы наивно думать, что наши недруги будут пассивно наблюдать за происходящим. Напротив, как считают эксперты, по мере приближения апогея выборов явное и скрытое вмешательство наших недоброжелателей будет только нарастать. «На самом деле вмешательство во внутренние дела России идёт многовекторное, закачиваются огромные деньги, ежегодно от 70 до 90 млрд рублей направляется в Россию на политическую деятельность, — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. — Не на благотворительную, не на поддержку здравоохранения, культуры, именно на политическую деятельность». «Левада-центр» как иностранный агент первым выведен из политической игры. Кто следующий?

Автор: Виктория Стрельникова

Источник: nstarikov.ru