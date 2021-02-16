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Новые штрафы для иностранных агентов

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Новые штрафы для иностранных агентов

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, распространение в СМИ или интернете информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения.

КоАП также дополняется положением, согласно которому аналогичные штрафы предусмотрены за распространение информации о некоммерческой организации или общественном объединении, включенных в реестр иноагентов, или же производимых ими материалов без положенной по закону маркировки. Исключение составит информация, размещаемая в единых государственных реестрах и государственных информационных системах.

В свою очередь, за производство некоммерческой организацией, включенной в реестр НКО-иногентов материалов и (или) их распространение, в том числе через СМИ или интернет, «а равно направление этой организацией материалов в государственные органы, органы местного самоуправления, образовательные или иные организации без указания на то, что эти материалы произведены, распространены и (или) направлены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента», предусматривается наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, на юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

http://duma.gov.ru/news/50772/ – цинк

Какой полезный поп Гапон оказался. Мало того, что много лет занимался имитацией оппозиции, так теперь под сурдинку борьбы с ним, еще и гайки без особых проблем можно закрутить.
Осталось непонятным, если я скажем пишу о каком-нибудь иностранном агенте, но не указываю, что он иностранный агент, то меня можно оштрафовать? Обязан ли я штудировать список иностранных агентов (ну кроме самых известных, которых и так все знают)?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6557378.html
Метки: государственная дума, законы, иностранные агенты, нко, Россия
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16671 10013
    Maleos 43 мин. назад

      Полковникассад переживает, что тоже загремит в список? Напрасно! Сейчас его троллят всякие пиндососы, а когда повесит шильдик “Иностранный агент”, они тут же отвянут. А свои троллить не будут.. Получай бабки за американскую рекламу – и продвигай патриотизм! Пока-а жыдосаксы прочухают, на что их денюшки тратятся..

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