Главная » Мировоззрение, Политика

Образ будущего

18:23. 11 декабря 2019 96 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Источник: Аргументы недели

По приглашению генерального директора АО «АПЗ» Олега Лавричева Арзамас и приборостроительный завод посетил писатель и публицист Николай Стариков.

Образ будущего

ОБЩЕСТВЕННЫЙ деятель провёл встречу в формате «вопрос–ответ» с жителями города на тему «Перспективы развития России». Мероприятие состоялось в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького.

Вопросы задавали депутаты Арзамасской городской думы, лидеры общественных организаций, члены молодёжной палаты при Гордуме, работники культуры, сотрудники предприятий, студенты и преподаватели учебных заведений.

– Это всегда честь – приехать в город и встретиться с думающими, знающими и задающими вопросы людьми, – сказал Николай Стариков. – Тема будущего России не только интересна, но и полезна. Без понимания будущего сложно развиваться стране, человеку, строить семьи. Образ будущего – это то, что овладевает нашим сознанием, даёт возможность концентрировать силы всего народа для решения этих задач. Образ будущего – по сути, это и есть национальная идея.

Образ будущего

По словам Николая Старикова, тот, кто создаёт образ будущего,  получает власть над умами. Информационная война является не просто полем для экономических санкций, а первой стадией осуществления тех или иных замыслов.

На вопрос, получился ли диалог с арзамасской аудиторией, Николай Стариков ответил:

– Диалог получился интересным. Мы приблизились к формулировке образа будущего, необходимого нашей стране. Конечно, за полтора часа нельзя сформулировать конечный вариант этой идеи. Сегодняшнюю встречу с арзамасцами рассматриваю как первую часть дискуссии по этой теме.

В этот день Николай Стариков также посетил музей истории Арзамасского приборостроительного завода, механические и сборочные цеха.

– В продолжение темы о будущем России. На АПЗ оно уже наступило, и мне было приятно в нём побывать, – подчеркнул гость. – Оно светлое, чистое, высокотехнологичное и оптимистичное. Приятно, что в нашей стране есть такие предприятия. Если в России будут производить высокотехнологичную продукцию, то с экономикой всё будет хорошо. Необходимо и другие отрасли экономики подтягивать до того уровня, который я увидел на вашем предприятии.

Образ будущего

Источник: https://nstarikov.ru/obraz-budushhego-111273

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Образ будущего в возрождении Человека Русского мира. Что есть ЧЕЛОВЕК? Часть 2
Образ будущего в возрождении Человека Русского мира.... канала.#народное #славянское #радио #человек #образ #будущего #валентин #русский #мир #душа #смысл...
Технология визуализации для управления будущим и выбор образа будущего для всех
..., потому, что он не создаёт образ своего будущего, а лишь реагирует на... возможных состояний будущего» и тем самым наполнить заложенные в образе границы своей..., как один из возможных образов будущего предложу вам следующий образ, конечно он выражен...
Образ будущего в кинематографе
...выправило ситуацию, связанную с отсутствием образа светлого будущего. Но просто переснять – ... выбранного пути. Начать формирование образа будущего нужно с ответа на вопрос...понятным, каким должен быть притягательный образ будущего. Можно представлять его на ...
Нет образа будущего – нет ответственности служения этому образу, нет и трудностей созидания
...или даже ненавистный вам образ будущего.Отсутствие идеологии, провозглашённое ельцинской... идеологии – нет и образа будущего. Нет образа будущего – нет ответственности служения этому...состояние общества без идеологии (образа будущего, ради которого существует ...
Проект царства правды как образа будущего
...сознания. Не может быть одинаковых образов будущего, как и единой религии....имея разные мировидения и разные образы будущего делать общее дело». небополитик ... власти возможные пути «захвата будущего». Методологическим основанием небополитики выступает ...
Какой образ будущего рисует правительство федерации?
Какой образ будущего рисует правительство федерации? Что должно ... нужного Вам пункта. При отсутствии образа будущего, конкретного образа, в нашем случае – конечной... получайте ответы. И Вам откроется образ того будущего, к которому нас ведут...

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)