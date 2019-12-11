По приглашению генерального директора АО «АПЗ» Олега Лавричева Арзамас и приборостроительный завод посетил писатель и публицист Николай Стариков.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ деятель провёл встречу в формате «вопрос–ответ» с жителями города на тему «Перспективы развития России». Мероприятие состоялось в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького.

Вопросы задавали депутаты Арзамасской городской думы, лидеры общественных организаций, члены молодёжной палаты при Гордуме, работники культуры, сотрудники предприятий, студенты и преподаватели учебных заведений.

– Это всегда честь – приехать в город и встретиться с думающими, знающими и задающими вопросы людьми, – сказал Николай Стариков. – Тема будущего России не только интересна, но и полезна. Без понимания будущего сложно развиваться стране, человеку, строить семьи. Образ будущего – это то, что овладевает нашим сознанием, даёт возможность концентрировать силы всего народа для решения этих задач. Образ будущего – по сути, это и есть национальная идея.

По словам Николая Старикова, тот, кто создаёт образ будущего, получает власть над умами. Информационная война является не просто полем для экономических санкций, а первой стадией осуществления тех или иных замыслов.

На вопрос, получился ли диалог с арзамасской аудиторией, Николай Стариков ответил:

– Диалог получился интересным. Мы приблизились к формулировке образа будущего, необходимого нашей стране. Конечно, за полтора часа нельзя сформулировать конечный вариант этой идеи. Сегодняшнюю встречу с арзамасцами рассматриваю как первую часть дискуссии по этой теме.

В этот день Николай Стариков также посетил музей истории Арзамасского приборостроительного завода, механические и сборочные цеха.

– В продолжение темы о будущем России. На АПЗ оно уже наступило, и мне было приятно в нём побывать, – подчеркнул гость. – Оно светлое, чистое, высокотехнологичное и оптимистичное. Приятно, что в нашей стране есть такие предприятия. Если в России будут производить высокотехнологичную продукцию, то с экономикой всё будет хорошо. Необходимо и другие отрасли экономики подтягивать до того уровня, который я увидел на вашем предприятии.

Источник: https://nstarikov.ru/obraz-budushhego-111273