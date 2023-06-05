Вот уже несколько лет в публичном пространстве существует термин «образ будущего».

Впервые я услышал это словосочетание с его новым пониманием как «информационного модуля» у М.В.Величко, посмотрите короткую выдержку:

Как видите, заявление логичное и серьёзное, поэтому наблюдался некоторый всплеск употребления данного понятия в общественном пространстве, даже далеком от КОБ.

Сейчас это не только «мем», но и «информационный управляющий модуль» - т.е. понятие, которое некоторые используют так же, как и понятия «демократия, свобода, права человека и др.», т.е. во вред человечеству, по крайней мере я регулярно просматриваю ТГ (телеграмм канал) «Образ будущего» … и вижу, как там образ реальности искажается, причём по всем правилам «на 9 модулей правды, один модуль неправды»… Но может быть это субъективные ощущения?..

Постараемся выделить главное. Вот сейчас не читайте далее и попробуйте ответить себе на вопрос: что же самое главное в информационном модуле «образ будущего»?

А главное то, что никто не смог ни сформировать этот образ, одинаково принимаемый всеми, ни дать технологическое описание как его (образ) формировать и с чего начинать.

Предлагаю вам, в этой статье, стать «системным механиком» (методология и технология), и вместе решить эту задачу, ну или часть её по крайне мере, выполнив первый пункт «определить фактор среды» из «полной функции управления (ПФУ) ДОТУ.

… воспользуемся диалектикой…

Итак, вы сможете ответить на вопрос: почему никто до сих пор не представил общепринимаемый образ будущего в общественном пространстве?

Предлагаю вам еще раз добавить интерактивности в материал, а именно остановиться, не читать дальше, где я буду излагать свой вариант, ответить на этот вопрос себе, а затем сравнить мнения, продолжив чтение.

Мой ответ: потому, что люди планеты до сих пор не определились, а что им нужно будет в будущем!

Они живут, как сами думают, что «настоящим», но как вы увидите далее, на самом деле большинство живут «прошлым», поэтому они не привыкли (не знают, как) управлять своим будущим…

Вот вам доказательства:

Скажите вслух «двадцать два». Когда вы говорите эту фразу, что в ней происходит в настоящем, что в прошлом, а что в будущем?

Правильно, пока вы думаете сказать, то «двадцать два» (вербальная мера секунды в нашем мире), это для вас и всех «будущее», пока вы сказали «двадцать», то «двадцать» - это уже прошлое (вы уже его сказали) а «два» - это будущее».

Когда вы сказали «два», то «два» - это тоже прошлое!!! На весь этап ушла 1 секунда. Так?!

Так что же есть ваше (наше) «настоящее» ?!

Получается «настоящее» - это реально «миг между прошлым и будущим» и он (этот миг) равен ровно 0,5 секунды, пока вы говорите (или действуете) в этом временном промежутке!!!

Ну и как хороша ли ваша жизнь в «настоящем», вопрос к тем, кто считает, что живёт настоящим? )))

Вы даже не успеваете сформировать своё отношение к настоящему, пока его проживаете…

Вы можете попытаться переложить все свои действия в этом мире (т.е. проанализировать свою жизнь) в пересчёте на 0,5 секунды и увидите, что нет какой-то целой «монады», в жизни, чтобы её измерить кроме 0,5 секунды.

Мона́да (греч. μονάδα, от др.-греч. μονάς, μονάδος — единица, простая сущность, от μόνος — один[1]) — согласно пифагорейцам, обозначала «божество», или «первое существо», «единицу» или «единое, как неделимое». Позднее — многозначный термин в различных философских системах Нового времени и современности, в психологии и эзотерике.

А вот мысленный образ, образное представление, может длится и микросекунды, но содержать в себе ВСЁ, поэтому тому, кто имеет несгибаемое намерение изменить будущее нужно уметь возникший образ передать другим…

… перед этим правда уметь создать этот образ у себя… но это уже в другой истории…

Так как люди мыслят словами (понятиями) и редко образами поэтому магия для реального управления будущим не имеет широкого распространения.

Но и основная масса (достаточно 10% от населения планеты, участвующих в информационном обмене и необходимое для создания «критической массы») не могут создать «образ», так как для этого им его нужно описать в лексике!!!

Причём в понятной для всех лексике, ведь нужно объединение энергий в общем образе!

Понимаете!? Нужна именно общепринятая лексика и понятия, так как новые термины и понятия не смогут быстро овладеть массами, и потому обычно не имеют управляющего воздействия в период своего распространения…

Поэтому нельзя, без опасности потери управления (воздействия на массы) , давать новые значения понятиям, например, понятию "мафия"… реальный управленец должен это понимать…

Но вернёмся к «образу будущего».

Теперь, если вы приняли логику, изложенную выше, вы понимаете, что чтобы распространить образ будущего, его:

1. нужно «представить самому себе», т.е. автору, группе лиц, а представив:

2. нужно изложить в понятной лексике (написать словами) используя только однозначно понимаемые понятия, а изложив:

3. нужно обеспечить получение (донесение) информационного модуля бесструктурного управления, содержащего образ будущего и все разъяснения, максимальному количеству реципиентов.

Есть и альтернативный путь, заменяющий все вышеперечисленные: нужно подключившись к ноосфере, получить «коллективный бессознательный», но возможный к передаче в лексике образ тем, кто не подключался)))

То, что нелегко сформировать образ будущего - становится понятно, так как мыслящих образами людей на планете немного, да и обычно владение технологией формирования образов как инструментом магии или управления, т.е. осмыслено, не преподавалось для обыкновенных людей и каждый пользуется этим природным даром в меру своей личной жизненной силы и жизненных обстоятельств.

Но «нелегко» – не значит «невозможно» …

Итак, какие выводы можно сделать из вышесказанного?

1. В основной массе люди «живут в прошлом»

2. Для регулирования своей жизни, люди, в основной массе используют инструмент «время», который есть инструмент «приёмников» (потому, что они только следят за тем, что «время уходит»), а не «передатчиков», т.е. тех, кто жизнь изменяет через «образы будущего».

3. Инструментом «передатчиков», т.е. тех, кто меняет будущее, является образ.

4. Образ – это объёмное представление гармонично сложенных в систему элементов в чьём-либо представлении и передаётся как вербально, так и невербально.

5. Если представлять Вселенную как «матрицу возможных состояний», далее «МВС», то выбор того или иного будущего в этой матрице зависит от объёма энергии всех участвующих в процессе.

6. Будущее в МВС создаётся по образу, образам, имеющих максимальное количество энергии.

7. Если принимать парадигму «Бог», т.е. «Иерархически Наивысшее Всеобъемлющее Управление (ИНВОУ), то Всевышний помогает осуществлению образов состоящим в гармонии с Вселенной, образы не гармоничные Вселенной создаются энергией людей (Дьявол) на основе свободы воли людей.

8. Чем ближе момент осуществления будущего от начала его старта (создания образа), до осуществления, тем более энергии нужно для его изменения.

9. Для объединения энергий намерения, используются вербальные инструменты (средства информации) и невербальные инструменты (эгрегоры, как пример религии, привычки, спортивные матчи и тп. массовая одержимость).

10. Эгрегорами можно управлять через ритуалы и др. способами, что называется «магия».

11. Чтобы людям научится строить свою жизнь, создавая свой образ будущего, а не быть «приёмником» и подпитывать своими эмоциями –всплеском энергии, образы других, нужно иметь волю и желание, вся остальная необходимая для этого информация во Вселенной есть.

Итак, если мы определили фактор среды, то дело за малым, проверить данные выводы на состоятельность и если всё верно, то сформировать вектор цели… как вы понимаете он может быть у каждого разный или одинаковый, тогда это и будет «образ будущего» …

P.S.

Исследования на тему, как управлять эгрегорами, как собирать энергию намерения и энергию масс, есть в моих статья, поищите на этом сайте, а также в Дзен, КОНТ, и YouTube.

P.P.S.

Одна из гипотез, почему люди живущие прошлым не могут менять своё будущее.

Измерение жизни временем есть наблюдение за частотой смены дня, т.е. вращения Земли вокруг своей оси и за своим чувственным состоянием в промежутке этого вращения и вращения Земли вокруг Солнца…

Инструмент наблюдения жизни людей посредством «прошлое –настоящее –будущее», в осознаваемом ими режиме 0,5 секунды не даёт людям ни возможности осознать закономерности жизни в пересчёте на 0,5 секунды ни предпринять меры по изменению своей жизни в эти 0,5 секунды.

В открытых литературных источниках нет знаний о том, что нужно планировать именно будущее, кроме ДОТУ, где говорится о необходимости управления своей жизнью и жизнью людей по схеме «предиктор –корректор» (предсказатель –поправщик).

Люди не осознают свои возможности по объединению, накоплению энергий намерения для изменения МВС.