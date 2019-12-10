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Полный текст коммюнике по итогам встречи Нормандской четверки.

15:26. 10 декабря 2019 117 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

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Что согласовали лидеры России, Германии, Украины и Франции в Париже
 

Президент Французской Республики, канцлер ФРГ, президент Российской Федерации и президент Украины встретились сегодня в Париже.

Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года) продолжают служить основой работы Нормандского формата, государства-члены которого привержены их полной имплементации.

Они отмечают общее стремление к постоянной и всеобъемлющей архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из ряда важных шагов.

 

На этой основе они решили следующее:

 

1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:

Стороны преданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.

Они поддержат разработку и осуществление обновленного плана по разминированию на основе решения Трехсторонней контактной группы о противоминной деятельности от 3 марта 2016 года.

Они поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года.

Они поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам.

Они поддержат достижение в течение 30 дней договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должна быть в состоянии способствовать снижению напряженности и стремлению к миру, стабильности и безопасности с использованием всех возможностей мандата (от 21 марта 2014 года) и пользоваться безопасным и надежным допуском по всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

 

2. Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:

Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.

 

3. Дальнейшие шаги:

Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они согласились провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев относительно политических условий и условий безопасности, в том числе - для организации местных выборов.

 

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/547072-polnyy-tekst-kommyunike-po-itogam-vstrechi-normandskoy-chetverki.html

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5108 3790
    марина 10 декабря 2019 в 15:41

    Серверы Миротворца сегодня остановлены,исполнили свою роль ,певцы и певички будут штурмовать Киев ..Аваков: Потому что схема, по которой хочет сработать Киев, прямо таки очевидна: выборы пройдут, ОБСЕ их не признает. Но граница уже будет под контролем официального Киева,он журналистам в Париже это пояснил,что потиху каждый день мы отбираем по 2 м границы и оставляем м 2 до дня голосования ,а потом раз …и . А дальше Киев начнёт требовать новых выборов уже только на своих условиях и разоружения Народной милиции республик.”Разве что-то изменится ,кроме нового оператора газовых сетей-герои те же и на последующие 100 лет .В Донбассе на всякий случай тыс 200 русских паспортов,а там пусть дерутся ,пикируются или соединяются сколько хотят,на жизнь элиты той и нашей это не отразится

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    1
  • 1559 899
    Демон 10 декабря 2019 в 15:45

    Опупеть боты с ума сходят

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    -1
  • 2515 1611
    чужой 10 декабря 2019 в 16:03

    Франция внесла предложение в нормандский формат, чтобы была бесперебойная подача горячей воды.

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