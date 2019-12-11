Полный список договоренностей и обсуждений Нормандского формата 2019 года.

Итак, по нормандской встречи, главные тезисы:

⚡По контролю Украиной границы ЛДНР с Россией лидеры стран не договорились.

⚡ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ В ДОНБАССЕ БУДЕТ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ТЕМ СЛЕДУЮЩЕГО "НОРМАНДСКОГО" САММИТА - КОММЮНИКЕ

⚡Украина начинает устанавливать контроль над участком границы на Донбассе на следующий день после местных выборов — Путин

⚡Подтвердили обмен пленными "всех на всех" до 31 декабря 2019 года.

⚡Зеленский категорически отказался предоставлять "особый статус" Донбассу и закреплять его в Конституции Украины

⚡ОБСЕ должно обеспечить круглосуточное наблюдение за прекращением огня с обеих сторон, - Меркель.

⚡ Путин: «Особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины, этот принцип должен носить постоянный характер»

⚡ Украина и Россия договорились продолжать договариваться по вопросу транзита газа.

⚡Обмен пленными может состояться до 31 декабря 2019 года, об этом договорились Путин и Зеленский, - источник "Громадского".

⚡Развести силы в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта

⚡ Зеленский сообщил что Украина согласна работать по формуле Штайнмайера, но не будет ни изменений в конституцию ни феделализации.

⚡ Из ключевых заявлений Путина по итогам саммита:

- подтвердил поддержку поэтапного разведения сил. И старт разведения на трех новых пилотных участках.

- поддержал идею подготовить обмен по формуле "всех установленных на всех установленных".

- сделал акцент на том, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины на постоянной основе.

Также в целом позитивно оценил результаты встречи. В конце речи отступил от чтения подготовленного заявления и говорил о пунктах пропуска, о проблемах жителей Донбасса.

⚡ Важно, чтобы конфликтующие стороны общались между собой (Киев и ЛДНР). Любой конфликт решался только таким образом, - Путин.

⚡ Возвращение границы с РФ под контроль Украины должно состояться до проведения выборов в Донбассе. Я аргументировал это мнение президенту России, - Зеленский.

⚡ Мы хотим, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине чувствовало себя в безопасности, - Путин.

❗Лидеры стран "Нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи в Париже:

1. Установление неограниченного прекращения огня. Дать ОБСЕ доступ ко всей территории для мониторинга на круглосуточной основе.

2. Разведение сил и средств на новых участках.

3. Разминирование территории.

P.S. На новых встречах будут обсуждать новые важные пункты для урегулирования ситуации на Донбассе.

❗ Полный текст коммюнике по итогам «нормандской» встречи:

1.Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:

Стороны преданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.

Они поддержат разработку и осуществление обновленного плана по разминированию на основе решения Трехсторонней контактной группы о противоминную деятельность от 3 марта 2016 года.

Они поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года.

Они поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная с «всех установленных на всех установленных», при понимании, что международным организациям, включая Международным комитетом Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемых лиц.

Они поддержат достижения в течение 30 дней договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна быть в состоянии способствовать снижению напряженности и продвижению мира, стабильности и безопасности с использованием всех возможностей мандата (от 21 марта 2014) и пользоваться безопасным и надежным допуском по всей территории Украина с целью полного выполнения своего мандата.

2. Мероприятия поимплементации политических положений Минских соглашений:

Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года — с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство согласно версии, согласованной «четверко» и трехсторонних контактной группой.

3. Дальнейшие шаги:

Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они согласились провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев относительно политических и безопасности условий, в том числе — для организации местных выборов.