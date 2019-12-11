Полный список договоренностей и обсуждений Нормандского формата 2019 года.
Итак, по нормандской встречи, главные тезисы:
⚡По контролю Украиной границы ЛДНР с Россией лидеры стран не договорились.
⚡ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ В ДОНБАССЕ БУДЕТ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ТЕМ СЛЕДУЮЩЕГО "НОРМАНДСКОГО" САММИТА - КОММЮНИКЕ
⚡Украина начинает устанавливать контроль над участком границы на Донбассе на следующий день после местных выборов — Путин
⚡Подтвердили обмен пленными "всех на всех" до 31 декабря 2019 года.
⚡Зеленский категорически отказался предоставлять "особый статус" Донбассу и закреплять его в Конституции Украины
⚡ОБСЕ должно обеспечить круглосуточное наблюдение за прекращением огня с обеих сторон, - Меркель.
⚡ Путин: «Особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины, этот принцип должен носить постоянный характер»
⚡ Украина и Россия договорились продолжать договариваться по вопросу транзита газа.
⚡Обмен пленными может состояться до 31 декабря 2019 года, об этом договорились Путин и Зеленский, - источник "Громадского".
⚡Развести силы в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта
⚡ Зеленский сообщил что Украина согласна работать по формуле Штайнмайера, но не будет ни изменений в конституцию ни феделализации.
⚡ Из ключевых заявлений Путина по итогам саммита:
- подтвердил поддержку поэтапного разведения сил. И старт разведения на трех новых пилотных участках.
- поддержал идею подготовить обмен по формуле "всех установленных на всех установленных".
- сделал акцент на том, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины на постоянной основе.
Также в целом позитивно оценил результаты встречи. В конце речи отступил от чтения подготовленного заявления и говорил о пунктах пропуска, о проблемах жителей Донбасса.
⚡ Важно, чтобы конфликтующие стороны общались между собой (Киев и ЛДНР). Любой конфликт решался только таким образом, - Путин.
⚡ Возвращение границы с РФ под контроль Украины должно состояться до проведения выборов в Донбассе. Я аргументировал это мнение президенту России, - Зеленский.
⚡ Мы хотим, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине чувствовало себя в безопасности, - Путин.
❗Лидеры стран "Нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи в Париже:
1. Установление неограниченного прекращения огня. Дать ОБСЕ доступ ко всей территории для мониторинга на круглосуточной основе.
2. Разведение сил и средств на новых участках.
3. Разминирование территории.
P.S. На новых встречах будут обсуждать новые важные пункты для урегулирования ситуации на Донбассе.
❗ Полный текст коммюнике по итогам «нормандской» встречи:
1.Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:
Стороны преданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.
Они поддержат разработку и осуществление обновленного плана по разминированию на основе решения Трехсторонней контактной группы о противоминную деятельность от 3 марта 2016 года.
Они поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года.
Они поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная с «всех установленных на всех установленных», при понимании, что международным организациям, включая Международным комитетом Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемых лиц.
Они поддержат достижения в течение 30 дней договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения.
Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна быть в состоянии способствовать снижению напряженности и продвижению мира, стабильности и безопасности с использованием всех возможностей мандата (от 21 марта 2014) и пользоваться безопасным и надежным допуском по всей территории Украина с целью полного выполнения своего мандата.
2. Мероприятия поимплементации политических положений Минских соглашений:
Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года — с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.
Они считают необходимым инкорпорировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство согласно версии, согласованной «четверко» и трехсторонних контактной группой.
3. Дальнейшие шаги:
Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они согласились провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев относительно политических и безопасности условий, в том числе — для организации местных выборов.
Полный список рекомендаций полному пакемону.
в п. “2. Мероприятия..” в полном тексте коммюнике трошки не так. “(об особом статусе)” в англ. варианте скобок нет.
Главное вот:”Возобновился импорт российского дизтоплива на Украину
ANovoross
Сепаратистен
Сегодня 16:59 7 335
Предприятия Wexler Group приступили к реализации дизтоплива, импортируемого из России по нефтепродуктопроводу “Прикарпатзападтранс”.
Об этом сообщается на сайте Wexler Group.
“В декабре компании группы начали реализацию дизельного топлива, которое импортируется по нефтепродуктопроводу “Прикарпатзападтранс”. Первые партии дизельного топлива уже растаможены и отгружаются потребителям в Новоград-Волынском и Смыге”, – говорится в сообщении.”