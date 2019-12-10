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Новости Украины и Новороссии 10 декабря 2019

10:25. 10 декабря 2019 190 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Лидеры четырех стран Нормандского саммита за одним столом

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«У него другая природная биомеханика», — Зеленский поделился впечатлениями о первой встрече с Путиным

«У него другая природная биомеханика», — Зеленский поделился впечатлениями о первой встрече с Путиным | Русская весна

После пресс-конференции лидеров «нормандской четверки» в Париже Владимир Зеленский пообщался с журналистами и поделился первыми впечатлениями о Владимире Путине.

На вопрос журналистов, каким ему показался Путин, вчерашний актёр ответил, что по темпераменту российский лидер сильно отличается от него самого.

«Сложно договариваться, но были моменты, когда мы договорились. Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я другой человек: раз-раз и договорились. У него другая природная биомеханика», — ответил Зеленский.

Он добавил, что первоначально на разговор с Путиным было отведено 20 минут. Однако, как сообщала «Русская Весна», встреча длилась один час двадцать минут.

«Говорили все вместе, а потом вдвоем. Были поступки. Я это ощутил. Про общие (о Путине — прим. РВ) выводы пока рано говорить», — констатировал Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал и о том, что будет обсуждаться на следующей встрече четверки:

«Сегодня я настаивал на необходимости полного контроля Украины над территориями. Эти вопросы мы будем обсуждать через четыре месяца на саммите в “нормандском формате”… Есть много вопросов, которые сегодня нам не удалось решить. Последний раз встреча в “нормандском формате” была три года назад. И то, что нам удалось разблокировать диалог, — это уже плюс».

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Итоги, как я их увидел

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Зеленский подвёл неожиданный итог переговорам с Путиным по Донбассу

Зеленский подвёл неожиданный итог переговорам с Путиным по Донбассу | Русская весна

Украинский президент Владимир Зеленский сразу после саммита «нормандской четвёрки» в Париже встретился с представителями СМИ.

«Ничья», — кратко подвёл Зеленский итоги встречи с Владимиром Путиным.

«Выполнять Минские соглашения в полном объёме будет Украина, и это, по мнению Зеленского, ничья…» — комментируют авторы Telegram-канала «Вы слушали маяк».

Отметим, что президент Украины 24 минуты рассказывал журналистам о результатах встречи лидеров четырёх стран. Из интересного:

— Рассказал, что с Путиным тяжело договариваться, но ему удалось это сделать по нескольким аспектам.

— Считает возможным подписание до Нового года контракта по транзиту российского газа. Хочет контракт на 10 лет и надеется на компромисс.

— Собирается в рамках обмена пленными вернуть домой 72 человека.

— Рассказал, что хотел поднять во время переговоров вопрос Крыма, но ему не хватило времени (хотя на брифинге про «Крым — это Украина» таки ввернул).

Также Зеленский высказался о Законе об «особом статусе» Донбасса.

«Закон об „особом статусе“ Донбасса будет вынесен на голосование о продлении. Но он временный — на год. Мы не знаем, что будет через 5 или 10 лет», — заявил он.

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Крах приближается: Советское наследие Украины уходит в прошлое (ВИДЕО)

Крах приближается: Советское наследие Украины уходит в прошлое (ВИДЕО) | Русская весна

Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — с обзором ситуации в украинской промышленности.

На Украине начался катастрофический спад в промышленности. О том, что все произойдет именно так, предупреждалось еще несколько лет назад. Но разве кто-то мог в здравом уме поверить в реальность подобных прогнозов.

Но вот это случилось, и виновным в происходящем ожидаемо стала разваливающаяся транспортная инфраструктура, которая перестала справляться с необходимыми объемами перевозки.

Советское наследие уходит в прошлое, а на модернизацию железнодорожных путей и парка локомотивов и вагонов банально нет денег. 

Капитальные инвестиции «Укрзализныци» даже после их кратного увеличения по сравнению с 2015 годом не успевают восполнять парк подвижного состава, а о модернизации и ремонте собственно самих дорог в компании и вовсе позабыли.

Как итог, уже нынешним летом встала дилемма, что возить «по железке»: металл или зерно?

Выбрали зерно (еще бы, ведь главные агрохолдинги страны представлены в президентской партии, а «оппозиционеры»-металлурги выборы проиграли), а потому металлургия и пошла под откос. Причем, все говорит о том, что это не случайность и не стечение обстоятельств, а сознательный выбор руководства страны.

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Итоговая пресс-конференция «нормандской четвёрки» — ОНЛАЙН. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»

Итоговая пресс-конференция «нормандской четвёрки» — ОНЛАЙН. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

В Париже проходит пресс-конференция глав государств «нормандской четверки» по итогам переговоров.

Переговоры начались 9 декабря в 19.20 по Москве.

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Переговоры в Париже завершились



Переговоры Путина и Зеленского завершились. Встреча продолжалась 1 час 20 минут, при этом часть времени общение происходило один на один без посредников. Путин заявил, что доволен итогами переговоров.
Осталось дождаться итоговой пресс-конференции.


Онлайн-трансляция пресс-конференции.










Шпаргалка Зеленского. На великом и могучем.



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Оружейный схрон в ЛНР



Знакомый из Луганска прислал.
На территории республики в 10 км от линии фронта обнаружили схрон с боеприпасами (противотанковые и противопехотные мины, выстрелы для РПГ и даже несколько документов).









Скорее всего схрон был создан для нужд ДРГ ВСУ/СБУ (вроде той, которую недавно грохнули под Старой Ласпой, когда на минах погибли 2 полковника "Альфы" СБУ, которая работала/должна была работать за линией фронта). Или же можно предположить сценарий с местными агентами – пришел, достал из схрона протанковую мину и ночью прикопал на дороге, особенно если есть информация, что по ней кто-то утром поедет.
В общем, возможны варианты.

Касательно ответок, то как сообщают, сегодня в районе Красногоровке взорвался склад боеприпасов 28-й бригады ВСУ. 1 200-й и 1 300-й.

«По уточнённым данным, полученным нашей разведкой, обстрелу 28-й бригадой жилых кварталов Старомихайловки, в результате которого получили повреждения девять гражданских домостроений, предшествовал взрыв и беспорядочная стрельба на позициях 1-го механизированного батальона этого соединения. По информации от наших источников, на позициях 28-й бригады произошел подрыв склада боеприпасов 2-й механизированной роты, расположенного в одном из разрушенных зданий по ул. Прокофьева в н. п. Красногоровка. В результате взрыва один боевик погиб и один получил ранения.

https://dnr24.su/ukrainskie-novosti/28241-nacisty-podorvali-sklad-boepripasov-vsu-pod-doneckom.html

Как не трудно заметить, Париж Парижем, но война как шла, так и идет.

Плюс до кучи.
"Джокер ДНР" выложил карту позиций СБУ к востоку от Мариуполя. Скорее всего это часть все той же коллекции карт, часть из которых выкладывалась на прошлой неделе. Явно вываливают по частям и скорее всего это не последний такой материал.




 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Руслан Коцаба на форуме в Брюсселе о преследовании журналистов на Украине


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Встреча «Нормандской четвёрки» окончилась: Путин и Зеленский общаются наедине

Встреча «Нормандской четвёрки» окончилась: Путин и Зеленский общаются наедине | Русская весна

Встреча глав государств «нормандской четверки» в Париже завершилась около 21:35 по Москве, она продолжалась более двух часов.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский начинают двустороннюю встречу.

Пресс-конференция лидеров «нормандской четвёрки» запланирована в 22:15 по Москве.

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Метки: важное, компиляция

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