Новости Украины и Новороссии 10 декабря 2019

После пресс-конференции лидеров «нормандской четверки» в Париже Владимир Зеленский пообщался с журналистами и поделился первыми впечатлениями о Владимире Путине.

На вопрос журналистов, каким ему показался Путин, вчерашний актёр ответил, что по темпераменту российский лидер сильно отличается от него самого.

«Сложно договариваться, но были моменты, когда мы договорились. Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я другой человек: раз-раз и договорились. У него другая природная биомеханика», — ответил Зеленский.

Он добавил, что первоначально на разговор с Путиным было отведено 20 минут. Однако, как сообщала «Русская Весна», встреча длилась один час двадцать минут.

«Говорили все вместе, а потом вдвоем. Были поступки. Я это ощутил. Про общие (о Путине — прим. РВ) выводы пока рано говорить», — констатировал Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал и о том, что будет обсуждаться на следующей встрече четверки:

«Сегодня я настаивал на необходимости полного контроля Украины над территориями. Эти вопросы мы будем обсуждать через четыре месяца на саммите в “нормандском формате”… Есть много вопросов, которые сегодня нам не удалось решить. Последний раз встреча в “нормандском формате” была три года назад. И то, что нам удалось разблокировать диалог, — это уже плюс».

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