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Проект «Егор Жуков» как подготовка «либерального джихада» — мнение

03:00. 9 декабря 2019 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Проект «Егор Жуков» как подготовка «либерального джихада» — мнение | Русская весна

Известный журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев в своем авторском телеграм-канале пишет о самом громком приговоре этой недели
 
«Приговором Егору Жукову недовольны либералы. Слишком много дали. Репрессии, понимаешь. Репрессии. 

Приговором недовольны турбопатриоты. Слишком мало дали. Где репрессии???

И только сам Жуков, кажется, не сделал никаких выводов из случившегося. Его (а еще больше взрослых дядей, который придумали и курируют проект Жуков) устроил бы любой вариант.

Сел на три. Герой, страдалец, борец с режимом. Три условно — герой, борец с режимом, чуть менее страдалец.

Жуков, как думается, взгляды не изменит, сам не поменяется. Окаянным блеском в глазах и оголтелой убежденностью в своем практически мессианстве, он напоминает другого юношу.

Звали того Саша Тихомиров, более он был известен, как Саид Бурятский. Такая же безграничная уверенность в том, что он несёт истину. Такая же дикая смесь поверхностных знаний и идей. У одного примитивный салафизм, у другого такой же примитивный фридманизм. И всё густо замешано на личных убеждениях. Впрочем, путать убеждения и знания, это давно уже такая хроническая болезнь.

Посмотреть видео одного и другого — почти нет отличий. Разве что у одного в лексике акции протеста, у другого джихад. Но суть одна. Разрушать, гнобить неправильных/кафиров, строить свой халифат/прекрасную Россию будущего.

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Куда зашёл со своими взглядами Саша Тихомиров всем известно. Егор Жуков пока судьба уберегла даже от реального срока. Что, повторюсь, ничего не значит. Парень упертый, проект ‘Жуков’ вряд ли просто так бросят. Так что ещё проявит себя, проявит. 

Ключевского к месту вспомнить:

«На что им либерализм? Они из него не могут сделать никакого употребления, кроме злоупотребления».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1575830556

Метки: Новости

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