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Клим Жуков и Егор Яковлев о “Подлинной истории русской революции”, вторая серия

20:21. 8 февраля 2018 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал:

Клим Жуков и Егор Яковлев разбирают документальный сериал Первого канала.
По техническим причинам разбор второй серии выложили раньше разбора первой. Но так как серии автономны, это не станет препятствием для зрителей.

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Источник: www.youtube.com

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