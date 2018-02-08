Клим Жуков и Егор Яковлев о “Подлинной истории русской революции”, вторая серия
Клим Жуков и Егор Яковлев разбирают документальный сериал Первого канала.
По техническим причинам разбор второй серии выложили раньше разбора первой. Но так как серии автономны, это не станет препятствием для зрителей.
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Источник: www.youtube.com