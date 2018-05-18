Захар Прилепин: Зоя — одна из ключевых фигур ХХ века для русского человека

Офицер армии ДНР и известный писатель восторженно поддержал инициативу Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества (РВИО) по созданию фильма о Зое Космодемьянской и рассказал, почему для него особенно важно, что режиссером картины будет Егор Кончаловский.

— Мы должны научиться «отражать» своих героев. Во-первых, потому что это наша история, наша безопасность, наша государственность. Во-вторых, все, что мы собой являем, воспринимается через систему символов и картинок, и ничего важнее [для восприятия] не существует, это еще Владимир Ильич Ленин понимал… [В нашей истории] были самые разные женщины-героини, в каждой из них была какая-то женственность, какая-то жертвенность и какая-то смелость необычайная, но так совпало в этом удивительном существе [Зое], что она — одна из ключевых фигур ХХ века для русского человека и уже часть национальной мифологии, — отметил Прилепин.

Прилепин также отдельно акцентировал внимание на символизме личности Егора Кончаловского как режиссера картины.

— Егор в каком-то смысле представитель кинематографического истеблишмента. Я помню прекрасно его интервью в глянцевых журналах, где он с дорогими напитками в отличных пиджаках давал отличные интервью… И в этом смысле сейчас он совершает очень важный поступок — это показательный жест по отношению ко всей этой самозваной псевдолиберальной публике, что любить и уважать свою родину и делать по этому поводу качественное кино, или спектакль, или книгу — это совершенно нормально. Даже для человека сверхуспешного, у которого все есть!

А у нас любят, кто бы чем-то подобным ни занялся, говорить типа: «Ты продался!» Но Егору Кончаловскому «продаваться» совершенно незачем, потому что он может больше вообще ничего не делать в своей жизни, и все у него будет хорошо. Поэтому это [привлечение к съемкам Егора Кончаловского] для меня чисто в идеалическом смысле очень важно, и я это приветствую! — отметил Прилепин.

По словам писателя, личности уровня Зои Космодемьянской требуют особо деликатного кинематографического обращения, но его обнадеживает, что в проекте участвуют РВИО и Егор Кончаловский.

— Кстати, не вся продукция, которая делается с самыми лучшими побуждениями в последнее время, является вполне адекватна тем подвигам, и тем удивительным событиям, которые имели место в нашей великой истории. Но Егор сам парень замечательный, и отец у него просто гений, и Российское военно-историческое общество — известная мне замечательная организация, которая делает очень важные вещи. И надеюсь, что сейчас все будет очень бережно и очень правильно, — отметил Захар Прилепин.

Захар Прилепин также подчеркнул, что для россиян особенно важно знать военную историю своей страны и военные подвиги соотечественников, и новый фильм о Зое Космодемянской будет в этом незаменимым помощником.

— У поколения, которое выросло или родилось в 1990-е, для людей возраста от 25 до 40 лет, голова, в основном, отвинчена на полную резьбу. Для них существуют только персонажи из условного мирового глобального комикса, которые заполнили те пустоты, где должны были находиться Георгий Жуков, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Князь Святослав, пионеры-герои, «Молодая Гвардия»…

Егор Кончаловский, кстати, тоже человек, эстетически воспитанный в 1990-е, и поэтому он владеет всем этим инструментарием, который необходим [для успеха фильма у молодой аудитории], чтобы [герои были] абсолютно адекватны [для восприятия молодежью], актуальны и современны! И чтобы [фильмы были сделаны] не хуже, чем делают на Западе для своей собственной публики. И я поднимаю мысленно за него бокал: «Егор, веры тебе и удачи!»

Напомним, съемки художественной картины о Зое Космодемьянской будут вестись на народные пожертвования. Внести свою лепту сможет каждый желающий, а имена всех жертвователей будут отражены в титрах.

Подробности о сборе пожертвований на фильм о Зое Космодемьянской — http://dar.histrf.ru/p/film-strasti-po-zoe-sbor-narodnykh-pozhertvovaniy/

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