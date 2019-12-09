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Это ещё не конец капитализма

09:34. 9 декабря 2019 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Анатолий Александрович Вассерман в эфире программы “Судьба патриота” на радио “Аврора”. Программу ведет главный редактор Кирилл Рычков.

В эфире программа “Судьба патриота”, как любить родину правильно. Сегодня у меня в гостях политический консультант Анатолий Александрович Вассерман. Анатолий Александрович, сегодня к патриотизму будем подходить издалека. Вы согласны, с тем что капитализм , как модель построенная на расширении рынка, конечна?

Да, конечно, поскольку не говоря уже о ни о чем прочем, конечен сам рынок, конечен и в пространстве и во времени. Во времени, в том смысле, что в принципе возможны более эффективны, нежели рынок, способы согласования деятельности всех производителей и потребителей. Ну по моим оценкам исходящим из вычислительной сложности соответствующих задач, такое согласование было возможно во времена Маркса с Энгельсом, просто потому что тогда само производство имело очень малый ассортимент и потом ассортимент вырос, соответственно задачи планирования усложнились на столько, что оказалась недоступным тогдашним вычислительным средствам, поэтому планирование шло чем дальше, тем с большими погрешностями и в конце концов стало централизованное планирование стало уступать децентрализованному. Тому самому, которое мы называем рынок, поскольку на нем планы отдельных хозяйствующих субъектов согласуются через механизмы купли-продажи ценообразования. Но если сохранится нынешняя скорость развития мирового компьютерного парка, то уже лет через десять в мире накопится вычислительная мощность, достаточная для того, чтобы ежесуточно пересчитывать план всего мирового производства, как единого целого.

Я отчётливо помню Вашу оценку к двадцать второму году, пересмотрели?

Увы, пересмотрел. Во первых, та оценка исходила из того, что можно большую часть вычислительных ресурсов мира направить на решение этой задачи. Но реально, это конечно не так, есть множество других достаточно важных задач и поэтому можно работать только в облачном режиме. То есть, на ресурсах в данный момент подключенных к интернету и не загруженных другими задачами. А с учетом накладных расходов на организацию такого режима работы, получается что мы сможем реально использовать где-то от одной десятой до одной четвертой суммарных вычислительных мощностей. И есть еще второй фактор, более печальный. В своих первоначальных оценках я исходил из того, что основные показатели компьютеров, включая рабочую частоту постоянно растут, вот рабочая частота самых массовых компьютеров…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/eto-eshhyo-ne-konecz-kapitalizma/

Метки: видео блог, капитализм, плановая экономика, плановый социализм

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