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Бандитская молодость Сталина.

19:32. 8 декабря 2019 329 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2xmSLOennyc

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 12403 8829
    Владимир 8 декабря 2019 в 19:35

    Обизян вот интересно,че ты дедушку Сталина так ненавидишь?Может за эксперименты с обизянами?Так он тут не при делах,это Иванов с амеровской подачи обизяний род “улучшал”.

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  • 11570 1052
    ХОХОЛ 8 декабря 2019 в 19:50

    Так ты генацвали Джугашвили? Внучок Сталинидзе?
    Ну тады всё ясно ))
    ———
    Урок языка в грузинской школе:
    - Дэти, русский язык – очэнь трудный язык! Напримэр, Настя – это
    дэвушка, а ненастя – плахая погода!

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  • 12420 7502
    Maleos 8 декабря 2019 в 20:32

    Один вася начитался вранья про Сталина и СССР, другой вася начитался вранья про Путина и Россию. Ни тот, ни другой враньё от фактов не отличают, но каждый считает себя правым, а другого – левым… Жыды тихонько посмеиваются в сторонке, радуясь, что всё складывается ну пгосто шикагно!: васи грызутся друг с другом, а жыды беспрепятственно проВОРачивают свои делишки…

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    2
  • 6111 5584
    strelez 8 декабря 2019 в 21:45

    Опять свара?
    Тогда и я добавлю описание картинки в интернете.
    Сынок за что двойку получил?
    Оказывается “ослаблять” глагол, а не любовница осла, как папа сказал.

    Ребята! Вы как-нибудь назначьте стрелку и набейте друг другу морды за разные нехорошие эпитеты.

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    1
  • 4973 3686
    Walentin 8 декабря 2019 в 22:39

    Стихи И.В. Сталина
    https://www.youtube.com/watch?v=KlBNwSP8qiY

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