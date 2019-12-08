Бандитская молодость Сталина.
19:32. 8 декабря 2019 329 просмотров 5 коммент. Опубликовал: ХОХОЛ
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Ноя
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
— Как мне пересесть с ишака Эго на жеребца Духовности? — спросил ученик Ходжу Насреддина.— Для этого нужно пересечь пустыню Самоотречения на верблюде Смирения, — ответил мудрец.
Обизян вот интересно,че ты дедушку Сталина так ненавидишь?Может за эксперименты с обизянами?Так он тут не при делах,это Иванов с амеровской подачи обизяний род “улучшал”.
Так ты генацвали Джугашвили? Внучок Сталинидзе?
Ну тады всё ясно ))
———
Урок языка в грузинской школе:
- Дэти, русский язык – очэнь трудный язык! Напримэр, Настя – это
дэвушка, а ненастя – плахая погода!
Один вася начитался вранья про Сталина и СССР, другой вася начитался вранья про Путина и Россию. Ни тот, ни другой враньё от фактов не отличают, но каждый считает себя правым, а другого – левым… Жыды тихонько посмеиваются в сторонке, радуясь, что всё складывается ну пгосто шикагно!: васи грызутся друг с другом, а жыды беспрепятственно проВОРачивают свои делишки…
Опять свара?
Тогда и я добавлю описание картинки в интернете.
Сынок за что двойку получил?
Оказывается “ослаблять” глагол, а не любовница осла, как папа сказал.
Ребята! Вы как-нибудь назначьте стрелку и набейте друг другу морды за разные нехорошие эпитеты.
Стихи И.В. Сталина
https://www.youtube.com/watch?v=KlBNwSP8qiY