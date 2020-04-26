Тайна рождения Сталина: кем на самом деле был великий вождь?

С рождением великих людей всегда связаны масса мифов и легенд. Например, мать Александра Македонского считала, что отцом его был сам Зевс, и таких примеров множество. То же самое и с датой рождения. Советские люди твердо знали, что великий вождь и учитель родился 21 декабря 1879 года в семье сапожника Виссариона Ивановича Джугашвили и его жены Екатерины Георгиевны. Но позднее исследователи жизни Сталина выяснили, что, в действительности, он родился на год раньше – 18 декабря 1878 года, это подтверждают архивные документы.

Почему Сталин изменил дату своего рождения остается загадкой.

«Однако имеющиеся материалы на дают возможности утверждать, сознательно ли изменил Сталин дату своего рождения и с какой целью это сделал», – комментирует Фортунатов.

Астрологи просчитали реальный гороскоп Иосифа Джугашвили, родившегося в 1878 году, и виртуальный гороскоп великого Сталина, который выбрал себе в качестве дня рождения 21 декабря 1879 года. Почему Сталин выбрал именно эту дату? Исследователи выяснили, что, возможно, её подсказал Сталину знаменитый мистик, основатель Института гармонического развития человека Георгий Гурджиев. Гурджиев сам несколько раз менял дату рождения, считая, что она несет особый смысл. То же самое и с именем.

«Очень интересна перекличка с Георгием Гурджиевым. Но, наверное, это был все-таки, потому что 1979 год был годом паука. Интересно, что в новом гороскопе выбранная дата – это момент, когда рождаются герои, если опираться на историю и легенды. Это самодержец, одни его боготворят, а другие проклинают», – комментирует астролог Диана Хорсанд.

Если посмотреть на гороскоп Иосифа Джугашвили, то он ничем не отличается от гороскопов других людей. Звезды не лгут, но их можно обмануть. Гороскоп Иосифа Джугашвили говорит нам о мягком человеке с обычной судьбой, ничем не напоминающего Сталина. По свидетельству очевидцев, таким Сталин был в редкие минуты общения с женой и дочерью Светланой.

«Если брать гороскоп Джугашвили, который родился в 1978 году, то там соединение Венеры и Солнца, то есть это все-таки миротворец. Это совсем другая личность, если жить по тому гороскопу», – объясняет астролог.

Прошло уже больше 60 лет со дня смерти вождя народов, а споры о том, кем же был Иосиф Виссарионович Сталин не только не утихают, но и становятся все горячее. Одни считают его исчадьем ада, тираном, ответственным за судьбы миллионов невинно осужденных людей, другие видят в нем великого человека, блестящего руководителя, который принял отсталую страну с сохой, а оставил её могучей державой с атомной бомбой. Но на самом деле, мы слишком мало знаем о настоящем Сталине.

Либеральные историки как на западе, так и у нас в стране, пытаются представить Сталина жестоким, бесчеловечным тираном, который с юности был склонен к преступлениям. Они выискивают в архивах все упоминания о якобы бандитской натуре молодого революционера. Все разбойные нападения на банки и царские учреждения, так называемые эксы в Тифлисе, оказывается организовывал и лично участвовал в них, конечно же, Сталин. Надо сказать, что сам Иосиф Виссарионович никогда не отрицал своего участия в эксах, но все деньги шли на дело революции.

«Есть такая историческая легенда, когда Сталину показали сценарий художественного фильма «Сталинградская битва», и он выбрал актера с фамилией Дикий. На что ему аккуратно намекнули, что тот сидел. Сталин ответил, что он тоже сидел по политической статье. Все разговоры о том, что Сталин был уголовником базируются на неких эмоциях. Но все аресты были по политическим статьям», – рассказывает публицист Николай Стариков.

Надо отметить, что большинство негативных фактов о жизни Сталина наши либералы берут не из архивов или официальных документов эпохи, а исключительно из мемуаров поджигателя мировой революции Льва Троцкого. А потом эти строки из мемуаров кочуют из книги в книгу, становясь в конце концов якобы доказанным фактом. Кстати говоря, ни Ленин, ни Сталин не оставили после себя мемуаров, а вот Троцкий и Никита Хрущев умудрились написать по нескольку томов.

«Все мемуары Троцкого были заточены на то, чтобы очернить Сталина. Это идея Троцкого, что Сталин отравил Ленина. Но это все пропаганда», – считает писатель Александр Мясников.

Либералы любят цитировать Троцкого, что Сталин был не образован и невежественен, но почему-то не любят вспоминать о феноменальном самообразовании Сталина. Не случайно, многих зарубежных деятелей поражала осведомлённость советского лидера в самых разных вопросах: от сельского хозяйства и ветеринарии до атомной бомбы. Английский писатель Чарльз Сноу писал, что Сталин очень образованный человек, «в сравнении с ним Ллойд Джордж и Черчилль – на диво плохо начитанные люди. Как, впрочем, и Рузвельт». В личной библиотеке вождя было около 40 000 томов, на большинстве книг есть карандашные заметки. Как признавался сами Сталин, его дневная норма чтения доходила до 500 страниц.

Не случайно Сталин пользовался таким авторитетом среди своих зарубежных коллег. Несмотря на все противоречия между странами мнение о Сталине было единогласным, вот что писал о нем президент США Франклин Рузвельт. «Под руководством маршала Иосифа Сталина русский народ показал такой пример любви к родине, твердости духа и самопожертвования, какого ещё не знал мир».

Другой заклятый друг и враг — английский премьер Уинстон Черчилль вспоминал: «Я лично не могу чувствовать ничего иного, помимо величайшего восхищения по отношению к этому подлинно великому человеку».

Во всех воспоминаниях о Ялтинской конференции говорится о магической силе Сталина, о том, что, когда он входил. все невольно вставали и держали руки по швам.

«У Черчилля со Сталиным были ещё более сложные отношения. Черчилль его, безусловно, уважал, неоднократно с ним встречался и мерился не только геополитическими амбициями, но и тем, кто больше выпьет. Сталин в таких соревнованиях побеждал. Все это перемешалось у Черчилля с ненавистью к Сталину, как руководителю противоборствующей с Великобританией державой», – рассказывает Николай Стариков.

Конечно, не надо думать, что Сталин был белый и пушистый. Он был жестким и, может быть, даже жестоким правителем. Нельзя с него списывать ответственность за массовые репрессии, но и судить с позиции сегодняшнего дня, тоже не стоит.

«Что касается репрессий, тут хочется отметить несколько моментов. Во-первых, в истории до начала перестройки они получили название «ежовщина»: были невинно-осужденные и невинно – расстрелянные. Когда Ежов был осужден и расстрелян, на его место встал Берия, который раскрыл двери тюрем. Сам Сталин осудил то, что происходило ранее», – добавляет публицист Стариков.

Обычно главной заслугой вождя считается победа советского народа в Великой Отечественной Войне. Но мало кто задумывается, что победа не могла быть достигнута без подъема экономики страны. Сталин получил её от Ленина в полной разрухе и за короткий срок смог создать мощную индустриальную державу. Мы забываем, что и сегодня российская индустрия, во многом, держится на тех заводах и фабриках, которые были заложены ещё в то время. Магнитка, Уралмаш, Тракторные заводы – все это было создано ещё в первые пятилетки.

«Только в течение 12 лет в стране появилось 9 000 крупных промышленных предприятий. Наши лучшие оружейные предприятия созданы ещё в сталинское время», – комментирует историк Фортунатов.

Сегодня, заходя в магазин, мы привычно ужасаемся постоянному росту цен. Цены растут на все: на ЖКХ, бензин и другие услуги. Нас уверяют, что так и должно быть – все съедает инфляция. Но мало кто задумывается, почему в сталинском, разрушенном войной СССР, впервые за всю историю цены не только не росли, но и снижались.

«Первое снижение произошло одновременно с денежной реформой, в декабря 1957 года. Отменили карточки, и были снижен цены. И уже в последующие годы цены на многие товары снижались. Но начиная с 1954 года, цены перестали снижаться. Почему, когда Сталин умер такой возможности не стало?», – замечает Стариков.

И конечно главной заслугой Сталина стало создание Союза советских социалистических республик. Сталинская конституция 1936 года закрепила появление такого небывалого на земле понятия как советский народ. И кто жил в то время помнят это ощущение братства, а это для сплочения огромной многонациональной страны важнее всего. Почему нападки на Сталина не прекращаются? Он ставил интересы своей страны выше всего, его невозможно было подкупить ни лестью, ни деньгами. После смерти вождя его наследство заключалось лишь в обтрепанном френче и стертых сапогах.

Источник: https://nstarikov.ru/tajna-rozhdenija-stalina-kem-na-samom-dele-byl-velikij-vozhd-2-114969