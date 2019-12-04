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Человек, повышающий свой духовный уровень, попадает в сферу особого интереса высших сил.

11:00. 4 декабря 2019 199 просмотров 9 коммент. Опубликовал:

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Ученый Борис Астафьев, создатель теории генетического энергоинформационного единства Мира (ТГЭЕМ), в соответствии с которой Мир – это единый организм, иерархически организованный и руководимый Мировым Духом-Творцом, в интервью газете «Тайна жизни» поведал о том, что у каждого человека есть шанс пережить квантовый скачок…

– Борис Александрович, сейчас все говорят о грядущем времени прехода в новую эпоху. Как и когда это случится?

– Мы живем накануне квантового скачка. Скоро человечество выйдет на новый уровень развития и будет жить в качественно иной среде обитания. Этот переход начнется, по моим расчетам, в конце октября 2013 года. Это достаточно сложный этап. Его тяжесть будет зависеть от того, с каким духовным, творческим потенциалом к нему подойдет человечество. Как это будет происходить никто сказать не может, но в любом случае это будет зависеть от общего состояния человечества на этот период.

– Готово ли человечество к переходу?

– В целом на Земле не очень благоприятный фон для перехода. Сейчас в мире идет увеличение хаоса. Это происходит и в мире науки, и в искусстве, и в социуме. В XIX веке и первой половине ХХ века был расцвет науки, культуры. Со второй половины XX века в мире идет преобладание хаоса. Культура стала терять чистые божественные черты. Поп-музыка, «металл», кубизм – они не отражают гармонию мира, все это вводит человечество в хаос. Человек является высшим существом на Земле. Творец создал все условия, чтобы человек мог жить счастливо на этой планете. Для него создана природа, растения, животные. Надо быть благодарным за это и использовать на благо предоставленные возможности. Но мы создаем хаос.

– Насколько хаос неизбежен в этот период?

– Любой квантовый скачок сопровождается возникновением хаоса. Это закон фрактальных систем. Наш мир здесь, на Земле, является фрактальной системой. По завершении определенного этапа развития в системе возникает хаос и выстраивается новая структура. После квантового скачка остается малое количество особей из прежней системы: их будет столько, сколько необходимо для развития данной цивилизации на новом этапе.

В истории Земли квантовые скачки уже были. На их примере мы видим, что в этот период исчезало несколько видов живых существ. В то же время внезапно приходят новые виды. Творец уже знает, как и при каких условиях те или иные виды живых существ могут жить и развиваться, так как аналогичные системы уже существовали на других планетах. Творец уже определил область их существования и знает, как они себя поведут на Земле после ее перехода на иной уровень. Он привносит эти виды во время квантового перехода.

В материальном мире это выглядит так, как один вид очень быстро переходит в другой вид за счет изменения генетического кода. Это может происходить за счет информации, которую несут в себе нейтрино. Нейтрино – это микрочастицы, их поток пронизывает всю нашу Вселенную. Они легко проходят сквозь всю толщу Земли. Информация через нейтрино может мгновенно проникать в генетические структуры живых существ и изменять ее.

– Человек – существо, обладающее сознанием и свободой выбора. Может ли он повлиять на процессы во время квантового скачка?

– Творец нам посылает знание законов. Это помогает человеку изменять процессы перехода в новое состояние. В частности, моя работа, которую я проделал вместе с другими, изменяет условия прохождения человечества через квантовый скачок.

Знание законов – это та сила, которая снижает отрицательный эффект квантового перехода. Мы работаем над тем, чтобы он был мягче и его смогло преодолеть большее количество людей. Для того чтобы квантовый скачок прошел успешно для человека, необходимо было открыть те законы, создать ту систему образования, которая сделает человека нравственным и способным в жизни делать правильный выбор на пути своего развития.

– В чем суть ваших открытий?

– Мне удалось научным способом доказать существование Творца и открыть наиболее общие законы природы.

Центральный Закон – Закон Творения, включающего главную формулу в жизни Мироздания – Базовый Геном Мира. Это общий научный фундамент, на котором базируется понимание остальных законов и закономерностей, их взаимозависимость и взаимовлияние. В результате этих открытий стало возможным ответить на многие вопросы, ранее остававшиеся загадкой Природы.

Я занимаюсь наукой уже 51 год. Мои открытия были сделаны на базе всего, что было создано в предыдущий период развития науки и культуры. Культура и религии воссоздают общую картину жизни и развития Земли. Мне удалось объединить разрозненные знания наук в единую космичную науку нашей Земли. Я как представитель науки, дал доказательную базу тем фундаментальным процессам, которые происходят на Земле.

– Вы научно доказали существование Бога?

– Когда меня спрашивают, верю ли я в Бога, то я отвечаю: «Я знаю, что он есть!»

– Как привнести ваши открытия в практику реальной жизни?

– Прежде всего, это законы надо знать. О них можно прочитать в моих работах. В том числе, и в будущей моей книге «Теория генетического энергоинформационного единства и творения Мира». Она подготовлена к печати.

Знание законов уже дает очень много для формирования человеком своего поведения. Соблюдение законов – это, прежде всего, нравственное поведение, а нравственность заложена уже в человека, в каждую клеточку, в каждый атом. Действуешь против нравственности, значит, сокращаешь свою жизнь. В каждом атоме человека и всей Вселенной присутствует Мировой Дух. Мы все под контролем у Бога, что бы мы ни делали, все ему становится известно. По нашим делам и идет отбор людей для перехода на новый уровень. С точки зрения Иерархов происходит выбор, эти люди достойны жить в новом мире, а эти не очень. Но и эти люди, пока недостойные преодолеть переход, могут использовать свой шанс и начать вести себя по-другому. Для этого и открыты законы, используйте их в своей жизни, измените свою жизнь, и они смогут прейти на новый уровень, преодолев трудности квантового перехода.

На основе моих работ и открытий была создана система ноосферного образования. Эту систему разработала Нателла Владимировна Маслова. Это лучшая система образования в мире на данный момент.

– Как вам удается совершать фундаментальные открытия в столь почтенном возрасте? В чем ваш секрет?

– Я в науке уже 51 год. Сейчас работаю в Российской академии естественных наук в отделении ноосферного образования. Для поддержания здоровья занимаюсь спортом – спортивной ходьбой.

Существует закон возвышения духовности. Его открыл Вильгельм Вунд, выдающийся немецкий психолог и философ. Французские психологи изучали потенциал человека и пришили к выводу, что максимального интеллекта человек достигает к возрасту 19–21 год, С течением жизни уровень интеллекта у обычного человека снижается и приходит к критическому уровню к 40 годам.

Интеллект с возрастом может возрастать! Если человек занимается собой, повышает свой духовный уровень, то уровень интеллекта растет, творческие способности развиваются, при этом сохраняется хороший уровень здоровья. Это происходит, потому что человек включает в свою деятельность более глубокие слои атомов, которые имеют двадцать семь слоев мощности. Наиболее мощные находятся в глубине, наименее мощные находятся у поверхности. Большинство людей пользуются поверхностными слоями. Гении живут за счет более глубоких слоев, начиная с восьмого и далее. В связи с этим они бывают не поняты большинством, так как живут по другим принципам, по другим понятиям.

Повышать свой духовный уровень выгодно. Все остальное будет дано. Такой человек становится интересен Богу и Иерархам, которые нас ведут. Человеку помогают, обеспечивая всем необходимым для дальнейшего творческого роста.

Источник: http://esotericnews.ru/duxovnyj-uroven.html#comment1030

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