Могущество звука

Согласно древним Сакральным Знаниям болезнь может быть предотвращена или успешно вылечена семью путями, один из них – звук. Лечебное воздействие звука голоса и слова известно издавна у многих народов мира. Каждая здоровая клетка, каждый орган человеческого тела осциллирует с определённой частотой, и любое отклонение от нормы отражается на изменении этой частоты. Древнегреческие рукописи гласят: “Музыкальное воспитание – самое мощное оружие, поскольку ритм и гармония проникают в самые сокровенные глубины человеческой души”.

Звук, издаваемый человеком, является по своей сути сложнейшим образованием, отражающим не только физическое и эмоциональное, но и ментальное состояние, а если этот звук выражен в виде слова, то он несёт определённую мыслеформу.

Таким образом, сила, плотность звука, тембр голоса – это суть самого человека, его генетики, жизненного опыта, болезней, радостей и страданий.Большую смысловую нагрузку несёт слово – символ, мыслеформа – связывающее людей между собой, а также с Космосом, с единым семантическим лингвистическим полем. Словом можно вылечить или покалечить.

Звуковые системы лечения оказывают положительное воздействие на энергоструктуру человека, коррелируя с парадигмой пяти первоэлементов (земля, вода, огонь, воздух, эфир), либо двенадцати меридианов человеческого организма.Песнетерапия оказывает эффективное целебное воздействие на все функциональные сферы индивидуума. Наибольший эффект достигается при непосредственном исполнении песен, когда мыслеформы рождаются здесь и сейчас.



Первая попытка массово изменить волны произошла в 1884, но усилиями Дж.Верди сохранили прежний строй, после чего и стали настройку “Ля”=432 герц именовать «Вердиевским строем».



Незадолго до Второй мировой войны, в 1936 году, министр нацистского движения и тайный лидер в управлении массами П.Й.Геббельс пересмотрел стандарт на 440 Герц — частоту, которая сильнее всего воздействует на мозг человека и может быть использована для управления большим количеством людей и пропагандой нацизма. Это объяснялось тем, что если лишить человеческий организм естественной настройки, и поднять натуральный тон немного выше, то мозг будет регулярно получать раздражение. Кроме того, люди перестанут развиваться, появится множество психических отклонений, человек начнет закрываться в себе, и им станет гораздо легче руководить. Это явилось основной причиной, по которой нацисты приняли новую частоту ноты «Ля».

Но перед войной понадобилась иная музыка, музыка, которая будет внушать воевать, музыка, которая будет указывать, что делать, что потреблять и так далее.Несмотря на протест многих музыкантов, нас буквально заставили слушать музыку на частоте 440 Гц. Что мы и продолжаем делать до сих пор.



Естественно возникает вопрос: чем руководствовалась организация ISO, приняв строй 440 герц как основной? Даже после принятия стандарта, в 1953 году, 23000 музыкантов из Франции провели референдум в поддержку “Вердиевского” строя 432 герц, но были вежливо проигнорированы.



В первой половине 20 века встречались и использовались на практике три камертона.



Стандартный камертон, распространенный в России издаёт звук «ля» 1-й октавы частотой 440 Гц. В нацистской Германии камертон был настроен на частоту 449 Гц. В некоторых европейских странах камертоны имеют частоту 432 Гц.



Строй 432 Герца существовал еще в древней Греции, начиная от Платона, Гиппократа, Аристотеля, Пифагора и др. великих мыслителей и философов античности, которые, как известно, обладали бесценными знаниями о целебном воздействии музыки на человека и исцеляли людей именно силой музыки! Величайший скрипичный мастер всех времен — Антонио Страдивари (секрет мастерства создания инструментов которого не раскрыт до сих пор), создавал свои шедевры именно в настройке 432 герц!

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Полные названия нот. Названия нот были изобретены итальянцем Гвидо д’Ареццо, вот их полные имена:

Do – Dominus – Господь;

Re – rerum – материя;

Mi – miraculum – чудо;

Fa – familias рlanetarium – семья планет, т.е. солнечная система;

Sol – solis – Солнце;

La – lactea via – Млечный путь;

Si – siderae – небесa



Музыка — это вибрация — это энергия. Голос каждого человека имеет свою звуковую частоту, и наши мысли — это тоже волны, которые либо полны гармонии, либо — диссонанса. Каждый человек желает обладать внутренней гармонией. И важным шагом является осознание того, какую музыку мы слушаем и какое воздействие она оказывает на наш организм.

– Пункт первый. Что такое человеческий организм? Это природный механизм аккумулирования внешних вибраций, который воспринимает звуковые волны любого происхождения. Пункт второй. Что такое головной мозг? Это своеобразное передающе-принимающее устройство, работающее на различных частотах, как приёмник. Пункт третий. Что представляет собой само строение человеческого тела? Это три большие акустические зоны – купол черепной коробки, камера грудной клетки и брюшная полость, которые идеально соединены гибким позвоночником. Кстати, такой своеобразной конструкцией человеческий скелет напоминает нечто вроде лютневого музыкального инструмента, – Сэнсэй выжидающе посмотрел на Вано и слегка насмешливо спросил: – Ну как, дошло?



– С образами особенно, – в шутку многозначительно подчеркнул тот.



– Прекрасно. Едем дальше. Человеческий организм, как в музыкальном оркестре, каждую секунду исполняет собственную мелодию. В нём есть определённый ритм дыхания, сердечных сокращений, пульсаций при ходьбе, беге, сне и так далее. Всё это порождение «мелодии» связано с шумами мозга – биотоками альфа-, бета-, тета- и дельта-ритмами, а также с собственной частотой работы различных органов. Причём каждому свойственно определённое число колебаний в секунду. Периодически чередуется доминирующий ритм. Организм в основном работает в автономном режиме. Но любую его «симфонию» может откорректировать и задать соответствующий тон («потухший» или «живой») главный аранжировщик, музыкант и композитор – сам человек, точнее сила его веры. Во что человек поверит, то и отразится в симфонии организма.



– А вот ты говорил, что слабые резонансные колебания стимулируют мозговую активность. Почему именно слабые?



– Потому что организм воспринимает слабые колебания как информацию, как руководство к действию. При сильных он как бы блокируется, а от акустических ударов – «болеет»… Вот в Китае и Японии хорошо развито искусство музыкотерапии, которое заключается в умении вызвать нужный резонансный эффект в конкретном органе с помощью определённых отдельных звуков или же специально подобранной мелодии. В результате происходит оздоровление органа.



– Надо же! – восхищённо произнёс отец Иоанн.

– Более того, при помощи гармоничной музыки можно не только оздоровить какой-то конкретный орган, но и улучшить общее самочувствие, поднять настроение, работоспособность или же, наоборот, расслабиться, снизить болевую чувствительность, нормализовать сон и многое другое. Кстати, подобными оздоровительными свойствами наделена народная, а также классическая музыка, которая в совокупности своей позволяет обогатить внутренний мир человека и помогает задуматься о его духовной сущности.



– По поводу народной музыки… Недавно прочитал исследования, кажется болгарских учёных, что если в стране национальная музыка звучит меньше шестидесяти пяти процентов общего эфирного времени, происходит размывание национального менталитета. Так даже во Франции, цивилизованном государстве, которое на сегодняшний день рьяно отстаивает в мире свою национальную самобытность, и то национальная музыка звучит в эфире не более сорока процентов времени. А что тогда говорить о нас!



– Всё правильно. Опять же в китайской натурфилософии – книге «Люйши чуньцю», написанной ещё в III веке до нашей эры, музыка рассматривается как символ цивилизации и порядка, привносимого в хаотичную среду для гармонизации общественной и внутренней жизни социума. По воззрению автора, дисбаланс в общественной жизни и природе вызывается различными аномалиями в двух видах жизненной энергии: «инь» и «ян». Их гармония достигается с помощью той же музыки, способной устранить хаос и установить космический порядок. А, например, у ученика Сократа, древнегреческого философа Платона, та же идея рассматривается немного под другим углом: от того, какая, в каких ладах и ритмах звучит музыка в государстве, напрямую зависит его сила и мощь.

Немного о рaзных народных инструментах:

Гусли.



Инструмент гармонизации вселенной. Древние трехструнные крыловидные гусли, это предельно приближенный к идеальному музыкальный инструмент – божественный инструмент.

Дудук.

В переводе с армянского означает «душа абрикосового дерева». Неповторимый звук и неподражаемое звучание этнического инструмента словно открывает двери в душе и показывает путь к сокровенным тайнам бытия. Звук дудука — самый одушевлённый звук в мире, игра на дудуке сродни молитве… Поющая чаша… Неминуемая искренность… Душа поет и плачет…



Барабанные ритмы.

Объединяют людей, дарят радость, наполняют энергией, помогает отвлечься от серых будней, вырваться из бесконечного потока информации, выплеснуть эмоции и по настоящему расслабиться.

Горловое пение.

Уникальный вид искусства, присущий лишь некоторым народам Саяно-Алтайского региона – тувинцам, алтайцам, монголам, а также проживающим в европейской части России башкирам. Уникальность этого искусства заключается в том, что исполнитель извлекает сразу две ноты одновременно, образуя, таким образом, своеобразное двухголосное соло.

Колокольный звон.

Колокольный звон в своей силе, мощи и красоте необычайно целителен для любого человека. Он лечит душу и тело. Он возвышает духовно, восстанавливает и укрепляет физическое здоровье. Благотворному влиянию колокольного звона на человека посвящено много работ.

Геофизик П.Кириенко много лет трудилась в лаборатории объединения «Кировгеология», исследовала не только колебания разных участков земли, но изучала свойства вибрации церковных колоколов. И она выяснила, что колокольный звон — генератор энергии. Он излучает большое количество резонансных ультразвуковых волн, проникающих во внутреннюю структуру организма человека, улучшающих формулу крови и работу сосудов. В результате у людей вырабатывается гормон, укрепляющий иммунную систему.

Также замечено, что вибрация, которую рождает колокол, очищает окружающее пространство от болезнетворных микробов. Молекулярные структуры вирусов гриппа, чумы, скарлатины, кори, тифа, холеры сворачиваются и превращаются в кристаллики. Происходит настоящая стерилизация воздуха.



Японцы проводили неоднократно исследования влияния колокольного звона на вирусы. Они помещали в стакан с водой различные типы вирусов и ставили стакан под колокол. По результатам этих исследований 90% вирусов после звона погибало. Оставались только самые стойкие. Тогда неугомонные исследователи попробовали проделать то же самое с записью на компакт-диске. Оказалось, что и перед динамиками магнитофона, воспроизводящего русский колокольный звон, погибло до 50% вирусов. Ну а поскольку мы с вами по большей части состоим из воды – ничего удивительного, что после прохождения этих бесподобных вибраций через организм, большая часть вирусов в нем погибает. Поэтому звонари крайне редко страдают именно простудными заболеваниями, хотя постоянно находятся на сквозняках и ветрах, и в повседневной жизни с вирусами сталкиваются не менее других.



Удивительное свойство колокольного звона доказали российские медики: эти звуки способны снять боль даже при самых запущенных стадиях рака. Доктор медицинских наук Андрей Гнездилов, основатель первого в России хосписа, провел серию уникальных экспериментов. В палату к онкологическим больным он принес металлические пластины. Такими же по форме были била, которые в древности использовали в монастырях. Они были различного размера, чтобы каждый пациент мог подобрать тональность под себя. Результат получился потрясающий – у трети людей прошел болевой синдром, который не могли снять даже обезболивающие препараты, еще у трети боль стихла настолько, что они легко заснули. Андрей Владимирович считает, что возможно низкий звук входит в резонанс с организмом. Неслучайно колокола в старину использовали как лечебное средство, тогда считалось, что их звон спасает даже от эпидемий.Скорее всего, колокол, словно камертон, дает возможность человеку настроиться на здоровье, тем самым повышая сопротивляемость хворям. Возможно, поймав нужную эталонную частоту, организм сам начинает вытаскивать себя из болезни.



Есть у 72-летнего профессора Гнездилова кроме этой гипотезы и другое объяснение целебной силы колоколов. Оно заключается в следующем: в христианской традиции свойственно считать, что колокольный звон изменяет сознание человека настолько, что открывает для его души дорогу к Богу. И Господь, слыша сердечную молитву, посылает облегчение!В реабилитации людей после тяжелых стрессовых ситуаций Андрей Владимирович также использует звучание колокола. Например, он предлагает человеку подойти к звоннице и, выбрав один из колокольчиков, «поиграть». Людям на душу ложатся самые разные звоны и ритмы — тут каждый выбор индивидуален. Вне зависимости от выбранного звона у человека через короткое время исчезает стрессовое состояние, нормализуется давление, улучшается самочувствие.



Известны и следующие факты, что низкие звуки колокольного звона успокаивающе действуют на нервную систему человека, а высокие, напротив, взбадривают. Но масштабного «изучения» влияния колокольного звона на организм всё же нет. Все выводы построены только на наблюдениях.А в пользу того, что колокольный звон пробуждает скрытые резервы организма и помогает настроиться на молитвенный лад, свидетельствуют опыты, проведенные в Калифорнийском университете. Там выяснили, что при низких ритмических звуках частотой в 110 герц активность мозга временно смещалась из левой в правую долю, которая отвечает за творчество.



Замечено, что среди церковного причта звонари живут дольше всех.



Индийские философы в течение многих веков исцеляли и поддерживали здоровье при помощи речи. Тем, кто обучался пению, известно, как важны физические упражнения для голосовых связок, как они помогают поддерживать в хорошем состоянии горло, область груди и нервную систему. Чёткое пропевание звуков “ом”, “храам”, “хриим”, “хруум”, “храйм”, “храум” и “храа” оказывает благотворное влияние на жизненно важные органы человека.

В книге “Тайная сила музыки” Дэвид Тейм утверждает, что нет ни одной функции в человеческом теле, на которую не оказывала бы влияния музыка. “Исследование показало, что музыка воздействует на пищеварение, внутреннюю секрецию, кровообращение, питание и дыхание… Музыка действует на тело двумя различными путями: прямое воздействие, т.е. влияние звука на клетки и органы, и косвенное – через воздействие на эмоции, которые, в свою очередь, влияют на множество процессов в теле человека”.

Музыка – это сила, которую можно употребить как во благо, так и во зло, и которая является фактором, задающим направление развитию цивилизации.

Аристотель сказал: “Всегда нужно остерегаться введения нового типа музыки как возможной опасности для всего государства, так как изменение стиля музыки всегда сказывается на важнейших аспектах политического уклада”.

Наше подсознание, наш организм понимает разницу.

432 Гц — это пробуждение, раскрытие сердечного центра, уровень любви, гармонии, радости. 432 Герца также называют частотой Вселенной.

А 440 Гц — это ментальный уровень, уровень эго, контроля, страха и власти. Достаточно сказать, что вся поп-музыка написана на этой частоте (комментарии тут излишни).



Небольшой отрывок из брошюры к музыкальному альбому Яноша «Звуковые Активации»:



«Музыка в этой шкале соответствует вибрации нашей ДНК, что, также как и голограммы (коды сакральной геометрии), производит исцеляющий эффект. Музыка на частоте 432 Гц успокаивает, звучит яснее и более приятна на слух, а также положительно влияет на чакры: уровень 440 Гц работает на уровне мышления (чакра 3-го глаза), а уровень 432 Гц — расширяет чувствование (сердечная чакра) и ускоряет наш духовный рост.



Сакральная геометрия — это язык, на котором мы не говорим, но который чувствуем. Фокусируя взгляд на голограммах, внутри нас активируются и декодируются определённые качества. Геометрические формы существуют как в визуальных образах, так и в звуке. Музыка несёт в себе вибрации, и ритм тела настраивается на частоту Земли и Вселенной.

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Чувства в числах, звуках и образах:



• горе даёт вибрации — от 0,1 до 2 Гц;

• страх — от 0,2 до 2,2 Гц;

• обида — от 0,6 до 3,3 Гц;

• раздражение — от 0,9 до 3,8 Гц;

• возмущение — от 0,6 до 1,9 Гц;

• вспыльчивость — 0,9 Гц;

• вспышка ярости — 0,5 Гц;

• гнев — 1,4 Гц;

• гордыня — 0,8 Гц;

• гордость (мания величия) — 3,1 Гц;

• пренебрежение — 1,5 Гц;

• превосходство — 1,9 Гц;

• великодушие — 95 Гц;

• благодарность (спасибо) — 45 Гц;

• сердечная благодарность — от 140 Гц и выше;

• ощущение единства с другими людьми — 144 Гц и выше;

• сострадание — от 150 Гц и выше (а жалость только 3 Гц);

• любовь (что называется, головой, то есть когда человек понимает, что любовь — это хорошее, светлое чувство и большая сила, но сердцем любить ещё не научился) вибрации — 50 Гц;

• любовь, которую человек генерирует своим сердцем ко всем без исключения людям и всему живому, — от 150 Гц и выше;

• любовь безусловная, жертвенная, вселенская — от 205 Гц и выше.

На протяжении тысячелетий частота вибраций (т.е. колебаний в секунду) нашей планеты составляла 7,6 Гц. Физики называют её частотой Шумана. Учёные часто сверяли с ней свои приборы.

Однако частота Шумана начала в последнее время резко возрастать.

январь 1995 — 7,80 Гц,

январь 2000 — 9,30 Гц,

январь 2007 — 9,80 Гц,

январь 2012 — 11,10 Гц,

январь 2013 — 13,74 Гц,

январь 2014 — 14,86 Гц,

февраль 2014 — 14,99 Гц,

март 2014 — 15,07 Гц,

апрель 2014 — 15,15 Гц.



Человек чувствовал себя комфортно в этих условиях, так как частота вибраций его энергетического поля имела такие же параметры 7,6-7,8 Гц. Даже если рассматривать ситуацию с точки зрения науки, то становится понятным, что человек, не повышающий свои вибрации, так или иначе вскоре станет не жизнеспособным, и ему уже не помогут ни высокие должности, ни накопленный капитал.



Музыка — это вибрация, а значит, энергия.

Музыка усиливает любую радость, успокаивает любую печаль, изгоняет болезни, смягчает любую боль и поэтому Мyдpецы Дpевности поклонялись Единой силе Дyши, Мелодии и Песни. (Аpмстpонг “Кельтские поэты”)

Голос каждого человека имеет свою звуковую частоту, и наши мысли — это тоже волны, которые либо полны гармонии, либо — диссонанса.

Каждый человек желает обладать внутренней гармонией. И важным шагом является осознание того, какую музыку мы слушаем и какое воздействие она оказывает на наш организм.

Настоящая музыка – это нечто неземное. Такую музыку, как и научные законы, не создают, а только открывают. Эта музыка существует вечно.

Аналитик: Natasha