«Иди на Голгофу. Исповедь верующего безбожника»
10:48. 25 июля 2019 Просмотров - 293 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Чрезмерное знание порождает заблуждение, умственный хаос и в конечном счёте опустошение. Часто лучше не знать, чем знать. Лучше учиться понимать, чем копить знания. Знать надо необходимый минимум, понимать же надо максимально много. Знание пассивно. Понимание активно. Знание — то, что добыто другими. Понимание — то, что ты добываешь сам. Знание есть обладание, понимание — созидание. Понимание есть способность приобретать знания в случае надобности и освобождать голову от них после использования их.
Александр Зиновьев
Источник: http://nashaplaneta.su/news/idi_na_golgofu_ispoved_verujushhego_bezbozhnika/2019-07-24-72891
Хоть исповедался – и то хорошо.
Абсолютно согласен. К сожалению, проблема понимания есть не только в области искусственного интеллекта. Но ее решение именно в этой области позволит верифицировать смыслы. Теория смысла уже начала свое развитие. Смысл – это инвариант понимания в доступном дискурсе (смысловом поле). Инвариант это когда хоть верть круть, хоть круть верть, а все равно выходит так и не иначе. В неформальных системах (например, в социальных) ключ к дискурсу – это система ценностей (по формальному – прагматика, а по неформальному – нравственность). Традиционная нравственность крепко завязана на интересы здоровья потомства. Именно поэтому существует понятие “здравый смысл”.
Знание это информация проверенная на практике (Практика критерий истины). После этого приходит понимание. Но есть и другое знание и понимание, сродни ясновидению.
Хаотические знания (данные) расставляет по местам методология.
Правила трёх П : принять, понять , применить. Знание находится в категории ” принять”
“Применить” делится на моделирование и само действие, где вступают в силу законы диалектики.