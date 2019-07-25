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«Иди на Голгофу. Исповедь верующего безбожника»

10:48. 25 июля 2019 Просмотров - 293 5 коммент. Опубликовал:


Чрезмерное знание порождает заблуждение, умственный хаос и в конечном счёте опустошение. Часто лучше не знать, чем знать. Лучше учиться понимать, чем копить знания. Знать надо необходимый минимум, понимать же надо максимально много. Знание пассивно. Понимание активно. Знание — то, что добыто другими. Понимание — то, что ты добываешь сам. Знание есть обладание, понимание — созидание. Понимание есть способность приобретать знания в случае надобности и освобождать голову от них после использования их.

Александр Зиновьев

Источник: http://nashaplaneta.su/news/idi_na_golgofu_ispoved_verujushhego_bezbozhnika/2019-07-24-72891

Метки: афоризмы, притчи, юмор

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4892 3605
    Walentin 25 июля 2019 в 11:15

    Хоть исповедался – и то хорошо.

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    1
  • 257 229
    Vladimir Nikolayevich 25 июля 2019 в 11:27

    Абсолютно согласен. К сожалению, проблема понимания есть не только в области искусственного интеллекта. Но ее решение именно в этой области позволит верифицировать смыслы. Теория смысла уже начала свое развитие. Смысл – это инвариант понимания в доступном дискурсе (смысловом поле). Инвариант это когда хоть верть круть, хоть круть верть, а все равно выходит так и не иначе. В неформальных системах (например, в социальных) ключ к дискурсу – это система ценностей (по формальному – прагматика, а по неформальному – нравственность). Традиционная нравственность крепко завязана на интересы здоровья потомства. Именно поэтому существует понятие “здравый смысл”.

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    2
  • 3262 2428
    Oleg 25 июля 2019 в 13:06

    Знание это информация проверенная на практике (Практика критерий истины). После этого приходит понимание. Но есть и другое знание и понимание, сродни ясновидению.
    Хаотические знания (данные) расставляет по местам методология.

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