«Иди на Голгофу. Исповедь верующего безбожника»

Чрезмерное знание порождает заблуждение, умственный хаос и в конечном счёте опустошение. Часто лучше не знать, чем знать. Лучше учиться понимать, чем копить знания. Знать надо необходимый минимум, понимать же надо максимально много. Знание пассивно. Понимание активно. Знание — то, что добыто другими. Понимание — то, что ты добываешь сам. Знание есть обладание, понимание — созидание. Понимание есть способность приобретать знания в случае надобности и освобождать голову от них после использования их.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/idi_na_golgofu_ispoved_verujushhego_bezbozhnika/2019-07-24-72891