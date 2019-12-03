О Большом терроре

Один из самых жутких периодов нашей истории, это семнадцать месяцев с конца июня 1937 года до конца ноября 1938 года. Так называемый большой террор. О нём есть моя статья “Преступление против усовершенствования“, где рассмотрено, что к этой катастрофе привело. Так вот, насколько я могу судить, даже сами организаторы этого самого Большого террора начиная его, совершенно не ожидали, что последствия их действий будут такими катастрофическими. И потом кстати, большую часть этих самых организаторов казнили. Официально по другим обвинениям потому, что казнить за то в чём он действительно виновны, это означало бы показать всему народу что власть не способна контролировать сама себя. Но в любом случае, даже в этот жуткий период, при пересмотре по горячим следам приговоров вынесенных за эти семнадцать месяцев, оказалось что половина приговоров по статье “Измена Родине”, даже в таких условиях диких вынесено…обоснованно.

Точно получилось так. Где то от 1/5 до 1/4 приговоров признали вовсе необоснованными. С реабилитацией. А тогда реабилитация это было помимо всего прочего возмещение заработной платы по последнему месту работы за всё время пребывания под стражей. И возвращение на прежнее место работы, либо предоставление равноценного. Ещё четверть приговоров по этой статье были признаны чистой уголовщиной, необоснованно квалифицированные как политика. Хрестоматийный пример, украли на заводе лист нержавейки, чтобы накрыть сарай. Это хищение социалистической собственности. Но если завод оборонный, это квалифицируется уже как саботаж. А саботаж один из пунктов статьи “Измена Родине”.

И ещё раз повторю. Даже в таких диких условиях, когда репрессивная машина сорвалась и пошла в разнос. Тем не менее половина приговоров оказалась обоснованной. Но дело в том, что у тех кого тогда реабилитировали уголовные дела сохранились. Поэтому сейчас мы о них можем судить более менее адекватно. При хрущевской реабилитации уголовные уничтожались. Поэтому сейчас об обоснованности этих приговоров судить можно только по косвенным данным. Но вот то, что даже тогда большая часть здравого смысла сохранилась это на мой взгляд как раз и показывает, что в основе наша цивилизация всё таки самая гуманная…

Источник – https://tarlo-tv.ru/

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/o-bolshom-terrore/