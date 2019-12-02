ЗАЧЕМ МЫ ЗДЕСЬ: НОВАЯ ГИПОТЕЗА ПОЯВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Главный вопрос, когда-либо заданный человечеством: "Зачем мы здесь?" - это желание понять причину возникновения человека как вида. Можно обращаться к религии и теологии, к физике и биологии, к истории и конспирологии, но этот вопрос как был без ответа, так без этого ответа и остался. Хотя, есть тут несколько гипотез… Почему именно мы? Никто не будет оспаривать тот факт, что человек очень сильно отличается от того, что есть на нашей планете. Мы выглядим скорее как подброшенные какой-то кукушкой яйца в гнездо воробья: вроде бы принадлежим к птицам, но крыльями машем по-другому. Все в экосистеме Земли взаимосвязано. Каждый структурный элемент природы каким-то образом влияет на работу других структурных элементов и зависит от их влияния. Если нарисовать такие связи в виде стрелочек, то у всех растений, животных, микроорганизмов стрелочки двухсторонние (ибо они что-то берут, а что-то отдают) и только человек выбивается из этого праздника гармонии со своей односторонней стрелочкой (ибо мы только берем). Если люди не входят в эту идеальную схему, значит, мы появились как-то не так, как другие. Будто бы все родились естественно, а мы единственные являемся последствием искусственного оплодотворения. Как же объяснить наше происхождение?

Бог, обезьяна или пришелец Теория Дарвина Самая известная теория происхождения человека (и пока самая логически аргументированная) - это теория Чарльза Дарвина. Решение задачи ученый увидел в главном природном механизме – естественном отборе. Чтобы человек развился до своего современного вида, нужны были тысячи лет различных условий. Люди (да и все живые организмы) к ним приспособлялись, что повлекло за собой определенные мутации. Не умеешь приспосабливаться – не выживешь! Самый запоминающийся пример по этой теме: зайцы, которые научились менять цвет шкурки на зиму. Тут все просто – не вошел в тренд белого меха, стал слишком заметен на фоне снега со своей серой не по сезону шубкой – умер. Выживали только те зайцы, какие всегда были "на стиле". В дальнейшем, только эти «модники» соответственно, давали потомство. Ну, а в их детей подобный "вкус" к смене меха уже заложен в генах. Какой делаем вывод: за "модным приговором", часто следует смертный приговор! Но возвращаясь к людям, помните фразу о том, что мужчина должен быть "чуть-чуть красивее обезьяны"? Так вот, это сравнение в какой-то мере применимо и к женщинам, так-как все люди произошли от приматов (по крайней мере до тех пор, пока кто-то не доказал обратное). Выходит, что наши предки приматы — вот так вот приспосабливались к неблагополучным условиям, приспосабливались и "наприспосабливались"…до нас. Рецепт творения человека от Бога Не всем нравится быть модернизированным подобием обезьяны, ведь "по подобию Господа" для нашего тщеславия звучит всяко милее. Так, какой же рецепт для творения человечества выбрал Бог? Он не стал все усложнять, и просто создал Адама из земли ("Возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься"), а Еву из ребра Адама. Все гениальное просто! Помощь инопланетных жизней Думаю, тут все тоже достаточно понятно: прилетели инопланетные расы, что-то тут сделали (никаких доказательств, кроме необъяснимой архитектуры древних времен нет, поэтому что сделали – тоже не понятно) и – дамы и господа, разрешите представить, человек разумный! Даная теория совмещает в себе и понятие о постепенном развитии. То-есть, если "марсиане" действительно приложили свою руку (клешню, щупальце или, что у них там) к появлению такого вида как человек, то только как толчок для мутации генов, что были представлены на нашей планете. Ведь все химические вещества, которые присутствуют в организме человека – есть на Земле.

Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? Интересный ряд вопросов, на который до сих пор нет ответа. Именно так называется картина французского художника Поля Гогена, представлена выше. Как найти ответ на эти вопросы? Многие, для решения проблемы, советуют посмотреть на нее под другим углом. Предлагаю воспользоваться этим советом и трансформировать три вопроса в один: "Зачем мы здесь?". Есть ли какая-то логика в нашем присутствии в этой Вселенной или мы просто своеобразный сбой системы? Думаю, что логическая подоплёка должна быть. И не потому, что "пути Господни неисповедимы" и "у Него для каждого есть план". Моя мысль сводится к тому, что, если Вселенная настолько доскональная система, что смогла смоделировать идеальные физические законы, при которых возможна жизнь – она не могла ошибиться. Все идет к разрушению Так, какой же ответ на вопрос "Зачем мы Вселенной?". Ответ лежит в сфере понятия энтропии. Энтропия – часть энергии, которая не может трансформироваться в механическую работу (нет, это не лень!). Чтобы объяснить словами попроще, представьте процесс производства вина! Вот оно настаивается в бутылях со жмыхом винограда (брожение происходит благодаря нему) и через некоторое время вы переливаете его в чистый бутыль. А бедный всеми брошенный жмых винограда остается. И его бы все продолжали просто выкидать, если бы смекалистые грузины не придумали чачу! Они, в какой-то мере, трансформировали остаточную энергию. Зачем Вселенной нужна энтропия? Ученые уже давно заметили, что у Космоса есть два закономерных стремления: к разрушению (коррозия, тлен и много других вещей, которые все делают смертным) и к образованию упорядоченных форм (капли собираются в лужи, газы в тучи, планеты в Солнечные системы и т. д.). И вроде бы все классно, гармония и равновесие во всей красе, если бы не подтекст упорядоченных форм: с их помощью Вселенная более масштабно производит разрушения. До того, как понятный нам часово-временной континуум был сотворен из-за взрыва – не было ничего, лишь первоначальный Хаос. А потом, все вдруг упорядочилось. И тут два варианта, либо Вселенная, "построила" это континуум, как ребенок куличик – дабы с удовольствием разрушить, либо же произошла ошибка и теперь она изо всех сил пытается вернуть все на круги своя.

Итак, что получается: из-за Взрыва образовалась остаточная энергия, которую куда-то нужно деть, и поэтому батюшка Космос все свои ресурсы направил на построение систем, где эта энергия будет рассеиваться (разрушаться). Именно эту идею несет в массы Джереми Ингленд. Очень доступным языком данную гипотезу описал в своей книге "Происхождение" Дэн Браун. Настолько доступно, что я даже я не буду пытаться объяснить самостоятельно, а просто приведу отрывки из книги: "Насколько понял Лэнгдон, идея Джереми Ингленда состояла в том, что Вселенная существует с одной-единственной целью. Рассеивать энергию. Проще говоря, если где-то случится концентрация энергии, природа стремится к тому, чтобы эту энергию рассеять. Классический пример, о котором уже упоминал Кирш, – чашка горячего кофе на столе. Она всегда остывает, передавая энергию окружающим молекулам, согласно второму закону термодинамики <...> – Попросту говоря, – продолжал Ингленд, – природа самоорганизуется, чтобы эффективнее рассеивать энергию. – Он улыбнулся. – Природа пользуется упорядоченными структурами, чтобы быстрее достичь беспорядка. Упорядоченные структуры увеличивают беспорядок системы и тем самым увеличивают энтропию. Лэнгдону никогда не приходило это в голову, но, очевидно, Ингленд был прав. Примеры повсюду. Взять хоть грозовую тучу. Когда она "упорядочивается" и копит электрический заряд – природа создает условия для разряда молнии. Иными словами, законы физики формируют механизмы для рассеивания энергии. Удар молнии переносит накопленную тучей энергию в землю и рассеивает там, увеличивая общую энтропию системы. Элементы порядка в природе, понял Лэнгдон, это орудия достижения хаоса <...> Дерево поглощает концентрированную энергию солнца. Использует ее для роста, а потом излучает в природу в инфракрасном диапазоне – в наименее сконцентрированной форме энергии. Фотосинтез – очень эффективный механизм увеличения энтропии. Сильно концентрированная энергия солнца ослабляется и рассеивается деревом. И тем самым увеличивается общая энтропия Вселенной. Сказанное еще более верно в отношении живых организмов – включая и человека. Живой организм использует упорядоченные системы в качестве пищи, преобразует их в энергию, а затем рассеивает в окружающую среду в виде тепла.

Люди – это инструмент для разрушения Вроде все понятно. Не ясно только одно: зачем же было создавать такой сложный вид, как человек? Зачем нужно было формировать в нас такую сложную нервную систему? Зачем же это "горе от ума", черт возьми? Я все потому, что лишь люди, владея столь высоким интеллектом, создают сложные механизмы, для упрощения собственной жизни и упрощения цели Вселенной. Наши машины, заводы, станции – это же просто идеальный инструмент для рассеивания энергии! Мы, как вид, ежедневно трансформирует такое количество энергии, которые не преобразуют все виды на Земле вместе взятые. Мы – это не совсем простое, зато элегантное решения Вселенной поставленной перед ней цели. Джордж Карлинг американский комик, актер, писатель "Планета не разделяет наши предубеждения насчет пластика. Пластик вышел из Земли. Она, возможно, воспринимает пластик как еще одного из своих детей. Возможна только одна причина, по которой Земля разрешила нам выйти из нее изначально — она хотела получить пластик для себя. Не знала, как сделать это, и мы были нужны! Это может быть ответом на многовековой философский вопрос: "Зачем мы здесь?". Пластик, засранцы!" Карлинг, пускай и в своей манере, также говорил об этом. Мы все привыкли обсуждать вред человечества для окружающей среды: из-за нас тают ледники, из-за нас исчезает пресная вода, из-за нас вымирают животные. Да еще до нас, планетка уничтожила 97% видов (где-то грустно вздохнул динозавр). Мы здесь не причем! Представьте, как Вселенная потирая запотевшие очки, рассматривает собственноручно созданных ею динозавров и грустно подсчитывает процент рассеивания энергии: "Маловато! Я совершенно не вкладываюсь в сроки! Я ведь у меня Deadline через 7 триллионов лет! Нужно что-то более эффективное". Она как Хаус бросает мячик в стену и вдруг с криком "Эврика!" рисует чертеж – думаете кого? – человека. Быстренько прикинув в голове, что динозавры (как представители консервативной партии) ее человечкам развиться не дадут, она швыряет на Землю метеорит (обычный фетиш). И вот, когда почти все виды погибают, маленький грызун, спрятавшись в земле, переживает все катаклизмы. И с его истории «Последний выживший» начинается уже наша история – история человечества. Кто знает, может через какое-то время Вселенная снова оценит графики и грустно посмотрев на часы, пойдет рисовать еще один гениальный чертеж. Быть может, где-то там, в глубинах далекого Космоса уже летит какой метеорит № 2, а динозавры, ехидно хихикая, освобождают нам место рядом с собой в небытии. Так что, не нужно думать о какой-то глобальной миссии человечества! Если жизнь подсовывает лимоны, нужно делать из них лимонад! Если Вселенная использует нашу жизнь, только чтобы рассеять как можно больше энергии, то это значит, что мы в этом процессе должны получить как можно больше удовольствия, испытать как можно больше счастья, исполнить все свои мечты. У Вселенной свои цели, у человека – свои.

Источник: https://miridei.com/interesnye-idei/neveroyatnye-fakty/zachem-my-zdes-novaya-gipoteza-poyavleniya-chelovechestva/