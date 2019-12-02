СОБР утомили выходцы с Кавказа
Maski-ShouСегодня 09:59 76 7129
Не сочтите этот пост сепаратистским или националистическим. А просто поймите, что
это правда. С попустительства властей, видимо. Лезгинка на улицах России «закончилась» - ситуация
усугубляется.
Один мой знакомый собровец из Санкт-Петербурга рассказывает – чуть ли не
каждую неделю берем, и все со стволами и ножами. И все из известных
закавказских республик.
«Я одного спрашиваю: а вы работать не пробовали?»
«Настоящий карачаевец не работает».
«Так и ответил?».
«Так и ответил».
А как вы их берете? По наводке? – интересуюсь я.
«Нет, они же стреляют».
Они, оказывается, показывают лихость. Стреляют прямо в заведении Питера,
где их накрыли в этот раз – фото как раз оттуда. Они стреляют на улицах. После
чего перепуганные люди вызывают наряд («Да ты че, командир, я ж в воздух»).
Они стреляют даже из форточек во время застолья. Причем, не просто из
пистолетов, но из карабина «Сайга», к примеру. У соседей – шок.
У них – часть веселья.
«Но в Москве не так», - говорю я.
«Да ты просто не в курсе. По-моему, - отвечает он мрачно, - скоро везде будет так».
После изъятия оружия их как правило отпускают. А если оформляют дело за
незаконное хранение, приезжает адвокат, их переводят в республику и отпускают
там, после чего они снова едут в Москву, Санкт-Петербург, другие крупные города.
«Всех судить по закону и оставлять здесь, - говорит он, - другого пути нет. И
недовольных родственников, которые грозят чуть ли не кровной местью
следователям, тоже закрывать».
Закон должен быть суров и соблюдаться неукоснительно всеми. Об этом речь.
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Источник: https://cont.ws/@nocturn28/1466750 https://t.me/rovegosteb/1407
Источник: https://cont.ws/@nocturn28/1466750 https://t.me/rovegosteb/1407
Чё за уголовно-криминальный наброс?
Или в Питере по подворитням гопотоа стала карачаево-черкесской?
Это они в Питере со школы начинают пить пивасик и покуривать травку?
И это РУССКИМИ Кресты забиты?
Может Чикатило или Пичужкин с Кавказа?
Прохожий! У Вас статьи битые получаются. На всех устройствах у меня обрезаны треть изображения и текста. Приходится читать в источнике. Непонятно куда смотрит редколлегия.
Спасибо! Проверю.
У тожероссиян – своё видение жизни…