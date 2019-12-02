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СОБР утомили выходцы с Кавказа

17:06. 2 декабря 2019 415 просмотров 4 коммент. Опубликовал: 





	

		
 

		
https://cont.ws/uploads/users/18084.jpgMaski-ShouСегодня 09:59  76  7129

		
Не сочтите этот пост сепаратистским или националистическим. А просто поймите, что

		
 это правда. С попустительства властей, видимо. Лезгинка на улицах России «закончилась» - ситуация

		
усугубляется.


			Один мой знакомый собровец из Санкт-Петербурга рассказывает – чуть ли не

		
каждую неделю берем, и все со стволами и ножами. И все из известных

		
закавказских республик.

			«Я одного спрашиваю: а вы работать не пробовали?»

			«Настоящий карачаевец не работает».

			«Так и ответил?».

			«Так и ответил».

			А как вы их берете? По наводке? – интересуюсь я.

			«Нет, они же стреляют».

			Они, оказывается, показывают лихость. Стреляют прямо в заведении Питера,

		
 где их накрыли в этот раз – фото как раз оттуда. Они стреляют на улицах. После

		
чего перепуганные люди вызывают наряд («Да ты че, командир, я ж в воздух»).

		
Они стреляют даже из форточек во время застолья. Причем, не просто из

		
пистолетов, но из карабина «Сайга», к примеру. У соседей – шок.

		
У них – часть веселья.

		
«Но в Москве не так», - говорю я.

			«Да ты просто не в курсе. По-моему, - отвечает он мрачно, - скоро везде будет так».

			После изъятия оружия их как правило отпускают. А если оформляют дело за

		
незаконное хранение, приезжает адвокат, их переводят в республику и отпускают

		
там, после чего они снова едут в Москву, Санкт-Петербург, другие крупные города.

			«Всех судить по закону и оставлять здесь, - говорит он, - другого пути нет. И

		
недовольных родственников, которые грозят чуть ли не кровной местью

		
следователям, тоже закрывать».

			Закон должен быть суров и соблюдаться неукоснительно всеми. Об этом речь.


			Телеграм-канал RovegoSteb: https://t.me/rovegosteb/1407

		
 

		
Источник: https://cont.ws/@nocturn28/1466750 https://t.me/rovegosteb/1407

		
 

		
 

	




 

        
                
Источник: https://cont.ws/@nocturn28/1466750 https://t.me/rovegosteb/1407

                    

        

        
            

    
                            
        
  
            

                
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                        Новости Украины и Новороссии 12 октября 2017
                    

                    
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                        Расшифровка сказки Иван - крестьянский сын и чудо-юдо
                    

                    
... попадает. На третью ночь собрался идти в дозор сам Иван..., ниче- го не слышат. Собрался Иван с силами, размахнулся еще...! - Стоило, братцы! После того собрались братья и поехали домой. Едут... Ехали они, ехали и сильно утомились. Смотрят - разостлан на поле ...
 
                

            


           
            

                

                                            

                            
                                
                            
                            

                            
                        

                                        

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                        СКАЗ О ЯСНОМ СОКОЛЕ (с толкованием)
                    

                    
...: — Ясный Сокол скоро жениться собрался, он со своей чужеземной хозяйкой... округе большое торжище открылось. Собрался наутро отец на торжище ехать...далеко была и в дороге утомилась. Отец со старшими сестрами .... А через три дня собрался в гости в скуф лесной...
 
                

            


            


    
      
                
        
    


                    
    
            
        
  
    
  
    
                                                                               
        

            
            

            
        

                                        
                            

                        

                                                                                
                                    
                                



        

    
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