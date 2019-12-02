СОБР утомили выходцы с Кавказа

Maski-ShouСегодня 09:59 76 7129

Не сочтите этот пост сепаратистским или националистическим. А просто поймите, что

это правда. С попустительства властей, видимо. Лезгинка на улицах России «закончилась» - ситуация

усугубляется.



Один мой знакомый собровец из Санкт-Петербурга рассказывает – чуть ли не

каждую неделю берем, и все со стволами и ножами. И все из известных

закавказских республик.

«Я одного спрашиваю: а вы работать не пробовали?»

«Настоящий карачаевец не работает».

«Так и ответил?».

«Так и ответил».

А как вы их берете? По наводке? – интересуюсь я.

«Нет, они же стреляют».

Они, оказывается, показывают лихость. Стреляют прямо в заведении Питера,

где их накрыли в этот раз – фото как раз оттуда. Они стреляют на улицах. После

чего перепуганные люди вызывают наряд («Да ты че, командир, я ж в воздух»).

Они стреляют даже из форточек во время застолья. Причем, не просто из

пистолетов, но из карабина «Сайга», к примеру. У соседей – шок.

У них – часть веселья.

«Но в Москве не так», - говорю я.

«Да ты просто не в курсе. По-моему, - отвечает он мрачно, - скоро везде будет так».

После изъятия оружия их как правило отпускают. А если оформляют дело за

незаконное хранение, приезжает адвокат, их переводят в республику и отпускают

там, после чего они снова едут в Москву, Санкт-Петербург, другие крупные города.

«Всех судить по закону и оставлять здесь, - говорит он, - другого пути нет. И

недовольных родственников, которые грозят чуть ли не кровной местью

следователям, тоже закрывать».

Закон должен быть суров и соблюдаться неукоснительно всеми. Об этом речь.



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Источник: https://cont.ws/@nocturn28/1466750 https://t.me/rovegosteb/1407