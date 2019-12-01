Ох как зашевелились “иностранные агенты”.

В Российской Федерации собираются принять закон об "иностранных агентах". Правозащитники, журналисты, ученые, деятели искусств обратились с просьбой к президенту не подписывать этот закон.

А теперь посмотрим кто все эти милые люди, которым не нравится этот закон. Вот некоторые из них, чьи имена у всех на слуху.

Лев Пономарев, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Андрей Макаревич, Лев Шлосберг.

Как права пословица-На воре шапка горит.

И в чем же суть этого закона? Люди, которые сотрудничают со СМИ, пишут в них статьи на общественно-политические темы, получая при этом финансирование от иностранных государств, будут считаться иностранными агентами. В этом случае, они имеют право писать все, что им придет в голову и разрешено законом, но при этом обязаны указать, что это статья иностранного агента.

Справедливо? По моему да! Мы же все взрослые люди. И знаем, что все государства действуют в своих интересах. Тем более когда платят за это деньги. Сказки про то, что иностранцы спонсируют наших оппозиционеров ради их прекрасных глаз или ради установления более счастливой жизни для россиян-это для детей не разумных.

И вот, что написали эти деятели в обращении к президенту.

-Иностранный агент-это "Клеймо", которое дискредитирует человека в глазах его сограждан. Умаляет его достоинство.

Во как! Дискредитирует их не то, что они говорят и пишут гадости о России и ее гражданах, а маленькая пометочка в уголке, что это сказал или написал иностранный агент.

Люди, которым обычно было плевать на то, что после их высказываний думают о них их сограждане, вдруг озаботились своей репутацией.

Этот закон-простая констатация того факта, о котором ваши сограждане давно знают. Большинство из вас получают финансирование от иностранных государств и действует в их интересах. Очень своевременный закон!

Источник: https://oko-planet.su/politik/politiklist/544595-oh-kak-zashevelilis-inostrannye-agenty.html