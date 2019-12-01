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Ох как зашевелились “иностранные агенты”.

10:54. 1 декабря 2019 343 просмотра 15 коммент. Опубликовал:

В Российской Федерации собираются принять закон об "иностранных агентах". Правозащитники, журналисты, ученые, деятели искусств обратились с просьбой к президенту не подписывать этот закон.

А теперь посмотрим кто все эти милые люди, которым не нравится этот закон. Вот некоторые из них, чьи имена у всех на слуху.

Лев Пономарев, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Андрей Макаревич, Лев Шлосберг.

Как права пословица-На воре шапка горит.

И в чем же суть этого закона? Люди, которые сотрудничают со СМИ, пишут в них статьи на общественно-политические темы, получая при этом финансирование от иностранных государств, будут считаться иностранными агентами. В этом случае, они имеют право писать все, что им придет в голову и разрешено законом, но при этом обязаны указать, что это статья иностранного агента.

Справедливо? По моему да! Мы же все взрослые люди. И знаем, что все государства действуют в своих интересах. Тем более когда платят за это деньги. Сказки про то, что иностранцы спонсируют наших оппозиционеров ради их прекрасных глаз или ради установления более счастливой жизни для россиян-это для детей не разумных.

И вот, что написали эти деятели в обращении к президенту.

-Иностранный агент-это "Клеймо", которое дискредитирует человека в глазах его сограждан. Умаляет его достоинство.

Во как! Дискредитирует их не то, что они говорят и пишут гадости о России и ее гражданах, а маленькая пометочка в уголке, что это сказал или написал иностранный агент.

Люди, которым обычно было плевать на то, что после их высказываний думают о них их сограждане, вдруг озаботились своей репутацией.

Этот закон-простая констатация того факта, о котором ваши сограждане давно знают. Большинство из вас получают финансирование от иностранных государств и действует в их интересах. Очень своевременный закон!

Источник: https://oko-planet.su/politik/politiklist/544595-oh-kak-zashevelilis-inostrannye-agenty.html

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15 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4969 2109
    BlackCat 1 декабря 2019 в 11:02

    То, что я как то озвучил пол года назад реализуется. Справедливый закон.

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    2
    • 1972 1632
      ЖенечкаBlackCat 1 декабря 2019 в 13:23

      Всех блогеров с Ютуба тоже иноагентами признают? Ведь популярные блоги получают с Гугла деньги.
      А Веник с Эхом входит в Газпром медиа. С ними как?

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      • 4969 2109
        BlackCatЖенечка 1 декабря 2019 в 13:40

        Как выйдет закон – узнаем.

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        • 1972 1632
          ЖенечкаBlackCat 1 декабря 2019 в 13:42

          Так Вы же уже поставили оценку, что закон справедливый. А я Вам:
          -Не говори “гоп”…

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        • 4907 3613
          маринаBlackCat 1 декабря 2019 в 14:06

          не говорите гоп,уже кагтавые пишут обращение и подпишут его пол Москвы с милейшей Чулпан Хаматовой в т.ч. и выйдет закон ,который ИМИ сочинялся таковым,что потом неизвестно к кому его применять.Сололвьев стал главным патриотом ,чуть поменьше чином-Прилепин,Охлобыстин с Шаргуновым,Няша отреклась от царя прилюдно и перковалась-в общем как всегда -Они же и возглавили.
          Но засветить их всех неплохо ,хотя что уже светить ,эвон ************* Ефремов с кучей жен и вилл для всех (в отличии от русских они всех жен любят,примерные)официально отрекся от того,что он русский ,мордвин говорит,я.

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  • 1899 1739
    Хан_Уман 1 декабря 2019 в 11:08

    Ещё нужен один закон, враг народа!
    С конфискацией и растрелом!

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    5
  • 191 123
    Иван 1 декабря 2019 в 12:27

    Воровать они согласны, но зваться ворами не хотят.

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    1
  • 11725 6554
    Lada 1 декабря 2019 в 13:31

    …/Умаляет его достоинство/…У этих л-юдей есть достоинство? Они хотя бы поинтересовались,что это такое…У них есть только завышенные АМБИЦИИ!

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  • 6083 5305
    Валерий 1 декабря 2019 в 13:40

    К “дольче вита” привыкаешь быстро, а отвыкаешь болезненно. Вскоре наши иноагенты переключатся критиковать цены в торговых сетях и тарифы ЖКХ – без работы не останутся, но в доходах сильно проиграют.

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  • 17 5
    ст.лейтенант 1 декабря 2019 в 13:43

    Страна должна знать хероев, а термин что ни есть удачно подобран. Работаешь на другое государство, за идею или за деньги а какая собственно разница, значит провводник воли своего работадателя отстаивающий интересы другого государства в публичном пространстве значит, иностранный агент, работа такая Родину продавать, и чего пыль то поднимать призеденту писать.

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    2

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