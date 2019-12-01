Ох как зашевелились “иностранные агенты”.
В Российской Федерации собираются принять закон об "иностранных агентах". Правозащитники, журналисты, ученые, деятели искусств обратились с просьбой к президенту не подписывать этот закон.
А теперь посмотрим кто все эти милые люди, которым не нравится этот закон. Вот некоторые из них, чьи имена у всех на слуху.
Лев Пономарев, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Андрей Макаревич, Лев Шлосберг.
Как права пословица-На воре шапка горит.
И в чем же суть этого закона? Люди, которые сотрудничают со СМИ, пишут в них статьи на общественно-политические темы, получая при этом финансирование от иностранных государств, будут считаться иностранными агентами. В этом случае, они имеют право писать все, что им придет в голову и разрешено законом, но при этом обязаны указать, что это статья иностранного агента.
Справедливо? По моему да! Мы же все взрослые люди. И знаем, что все государства действуют в своих интересах. Тем более когда платят за это деньги. Сказки про то, что иностранцы спонсируют наших оппозиционеров ради их прекрасных глаз или ради установления более счастливой жизни для россиян-это для детей не разумных.
И вот, что написали эти деятели в обращении к президенту.
-Иностранный агент-это "Клеймо", которое дискредитирует человека в глазах его сограждан. Умаляет его достоинство.
Во как! Дискредитирует их не то, что они говорят и пишут гадости о России и ее гражданах, а маленькая пометочка в уголке, что это сказал или написал иностранный агент.
Люди, которым обычно было плевать на то, что после их высказываний думают о них их сограждане, вдруг озаботились своей репутацией.
Этот закон-простая констатация того факта, о котором ваши сограждане давно знают. Большинство из вас получают финансирование от иностранных государств и действует в их интересах. Очень своевременный закон!
Источник: https://oko-planet.su/politik/politiklist/544595-oh-kak-zashevelilis-inostrannye-agenty.html
То, что я как то озвучил пол года назад реализуется. Справедливый закон.
Всех блогеров с Ютуба тоже иноагентами признают? Ведь популярные блоги получают с Гугла деньги.
А Веник с Эхом входит в Газпром медиа. С ними как?
Как выйдет закон – узнаем.
Так Вы же уже поставили оценку, что закон справедливый. А я Вам:
-Не говори “гоп”…
Справедлив в первую очередь по отношению к тем, кто читает новости этих “патриотов”. Народ должен знать, что их патриотизм финансируется извне.
Ладно, соглашусь-такой значок необходим на ютуб-канале Владимира Соловьева с общим числом подписчиков более 700 тыс. человек. А то они, наверное, не в курсе…
Сам интернет иноагент ))
Сегодня ты играешь ДЖАЗ а завтра Родину продашь.
не говорите гоп,уже кагтавые пишут обращение и подпишут его пол Москвы с милейшей Чулпан Хаматовой в т.ч. и выйдет закон ,который ИМИ сочинялся таковым,что потом неизвестно к кому его применять.Сололвьев стал главным патриотом ,чуть поменьше чином-Прилепин,Охлобыстин с Шаргуновым,Няша отреклась от царя прилюдно и перковалась-в общем как всегда -Они же и возглавили.
Но засветить их всех неплохо ,хотя что уже светить ,эвон ************* Ефремов с кучей жен и вилл для всех (в отличии от русских они всех жен любят,примерные)официально отрекся от того,что он русский ,мордвин говорит,я.
Посмотрим, Мари, посмотрим. Главное – есть шаг.
Ещё нужен один закон, враг народа!
С конфискацией и растрелом!
А ты будешь расстреливать и конфисковывать?
Воровать они согласны, но зваться ворами не хотят.
…/Умаляет его достоинство/…У этих л-юдей есть достоинство? Они хотя бы поинтересовались,что это такое…У них есть только завышенные АМБИЦИИ!
К “дольче вита” привыкаешь быстро, а отвыкаешь болезненно. Вскоре наши иноагенты переключатся критиковать цены в торговых сетях и тарифы ЖКХ – без работы не останутся, но в доходах сильно проиграют.
Страна должна знать хероев, а термин что ни есть удачно подобран. Работаешь на другое государство, за идею или за деньги а какая собственно разница, значит провводник воли своего работадателя отстаивающий интересы другого государства в публичном пространстве значит, иностранный агент, работа такая Родину продавать, и чего пыль то поднимать призеденту писать.