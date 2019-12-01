Зашевелились: Госдеп США в тревоге из-за принятого в России закона
Вашингтон встревожен в связи с принятием Россией закона, позволяющего признавать иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. С таким заявлением выступила официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус.
«Мы выражаем тревогу из-за поспешного одобрения российским парламентом ещё одного законопроекта об „иностранных агентах”, который может быть использован для подавления независимых голосов», — сказала она.
В американском дипломатическом ведомстве также призвали Москву соблюдать «приверженность свободе выражения мнений».
Как сообщалось, 25 ноября Совет Федерации РФ одобрил закон, в соответствии с которым иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы средств массовой информации — иностранных агентов, а также получают деньги из-за границы или от российских юридических лиц, получающих финансирование из иностранных источников.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1575144432
А шо, собственно, произошло?.. Да ничего особенного! РФ приняло ну точно такой же закон, что в пиндосии действует с 1938 года, по которому любой иностранный или не иностранный гражданин (организация), получающий бабки из-за границы, обязан стучать на себя и своих спонсоров со страшной силой и предельной искренностью, патамушта выявленная неискренность это 20 лет тюряги плюс ещё ХЗ сколько за сопутствующие нюансы и никаких амнистий. Просто акуевшие до последней степени жыдосаксы даже представить себе не могут, что кто-то осмелится поступить также в отношении их самих. А тут какая-то колония зубы показывает?!..
А вот нашим бы с америкосов пример брать: еще последствий никаких для США, а они уже думают, как будут свою политику дальше продвигать. На три хода вперед стараются события опережать. А у нас только пост-фактум на события реагируют. С таким подходом проигрыш всегда гарантирован.
Не надо делать “как у них”, надо свой путь находить и идти по нему.