Зашевелились: Госдеп США в тревоге из-за принятого в России закона

Вашингтон встревожен в связи с принятием Россией закона, позволяющего признавать иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. С таким заявлением выступила официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус.

«Мы выражаем тревогу из-за поспешного одобрения российским парламентом ещё одного законопроекта об „иностранных агентах”, который может быть использован для подавления независимых голосов», — сказала она.

В американском дипломатическом ведомстве также призвали Москву соблюдать «приверженность свободе выражения мнений».

Как сообщалось, 25 ноября Совет Федерации РФ одобрил закон, в соответствии с которым иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы средств массовой информации — иностранных агентов, а также получают деньги из-за границы или от российских юридических лиц, получающих финансирование из иностранных источников.

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