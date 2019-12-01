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Неизвестные архивы СССР. Правда о ГУЛАГе

14:15. 1 декабря 2019 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

«Рaзгул НЭПа и ослабление государственного политического и финансового контроля за положением в стране привели к появлению и разрастанию прeступных группировок, активно действовавших и в отраслях, и на всех уровнях государственного управления. Коррумпированное чиновничество подрывало экономические устои страны, занимаясь приписками и подлогами, срывая выполнение государственных заданий, воруя и спекулируя практически всем, что производилось промышленностью и сельским хозяйством. Наличие дeструктивных процессов в стране представляло реальную угрозу существованию государства.» Книга «ГУЛАГ без ретуши» основана на реальных архивах и рассказывает не только о его истории, создателях, руководителях, лагерной жизни и кадровой политике, но рисует портрет сегодняшнего общества, поднимая проблемы вневременные. Доктор юридических наук, профессор Станислав Кузьмин доказывает, что историческая правда жива и сегодня открывается обществу.

Источник: https://youtu.be/YbrsRpu-p9M

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