«Колыма» Дудя – разбор фильма: манипуляций и лжи
Колыма – родина наших страхов?
Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет. И сегодня мы будем разбирать работу Юрия Дудя «Колыма – родина наших страхов». Так как в данной работе присутствует очень много откровенной лжи и манипуляций. Разбор лжи и манипуляций – наша цель.
Перед просмотром обзора, рекомендую ознакомиться с данной работой Дудя, чтобы было более наглядно, плюс там можно оценить просторы России, полюбоваться на природу Магаданской области, там действительно есть на что посмотреть.
Узнать правду о советских лагерях, разобраться в информационных процессах и не стать жертвой вражеских идеологических «снарядов» помогут книги:
Откровение снайпера информационной войны, Цербер А.Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)
ГУЛАГ без ретуши, Кузьмин Станислав Иванович
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kolyma-dudya-razbor-filma-manipulyatsiy-i-lzhi
Два с половиной часа, спасибо, я лучше сериал 4-х серийный скачаю и посмотрю.