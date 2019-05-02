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«Колыма» Дудя – разбор фильма: манипуляций и лжи

16:37. 2 мая 2019 Просмотров - 63 Один комментарий Опубликовал:

Колыма – родина наших страхов?

Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет. И сегодня мы будем разбирать работу Юрия Дудя «Колыма – родина наших страхов». Так как в данной работе присутствует очень много откровенной лжи и манипуляций. Разбор лжи и манипуляций – наша цель.

Перед просмотром обзора, рекомендую ознакомиться с данной работой Дудя, чтобы было более наглядно, плюс там можно оценить просторы России, полюбоваться на природу Магаданской области, там действительно есть на что посмотреть.

Узнать правду о советских лагерях, разобраться в информационных процессах и не стать жертвой вражеских идеологических «снарядов» помогут книги:

Откровение снайпера информационной войны, Цербер А.

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

ГУЛАГ без ретуши, Кузьмин Станислав Иванович

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Александр Цербер

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kolyma-dudya-razbor-filma-manipulyatsiy-i-lzhi

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