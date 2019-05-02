"Колыма" Дудя - разбор фильма: манипуляций и лжи.

Концептуал СМИ Колыма – родина наших страхов?

Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет. И сегодня мы будем разбирать работу Юрия Дудя «Колыма – родина наших страхов». Так как в данной работе присутствует очень много откровенной лжи и манипуляций. Разбор лжи и манипуляций – наша цель.



Перед просмотром обзора, рекомендую ознакомиться с данной работой Дудя, чтобы было более наглядно, плюс там можно оценить просторы России, полюбоваться на природу Магаданской области, там действительно есть на что посмотреть.



Узнать правду о советских лагерях, разобраться в информационных процессах и не стать жертвой вражеских идеологических «снарядов» помогут книги:

Откровение снайпера информационной войны, Цербер А.

ГУЛАГ без ретуши, Кузьмин Станислав Иванович



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