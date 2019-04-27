“Колыма” Дудя – разбор фильма: манипуляций и лжи.

Книга “Цербер – откровение снайпера информационной войны” – http://cerber-news.ru/kniga.html (ссылка проверена)



Интернет-магазин “Солдат удачи” – https://clck.ru/Fn6m5 (ссылка проверена)



Яндекс.Советник – https://sovetnik.yandex.ru/ (ссылка проверена)



Фильм Юрия Дудя “Колыма – родина нашего страха” – https://www.youtube.com/watch?v=oo1Wo…



Текстовая версия видео, содержащая ссылки на источники информации – http://cerber-news.ru/kolyma-dudya-ra… (ссылка проверена)



Группа VK – https://vk.com/lcerberusl

Сайт – http://cerber-news.ru

Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus



Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.



И сегодня мы будем разбирать работу Юрия Дудя «Колыма – родина наших страхов». Так как в данной работе присутствует очень много откровенной лжи и манипуляций. Разбор лжи и манипуляций – наша цель.



Перед просмотром обзора, рекомендую ознакомиться с данной работой Дудя, чтобы было более наглядно, плюс там можно оценить просторы России, полюбоваться на природу Магаданской области, там действительно есть на что посмотреть. Ссылка в описании.



Данную работу можно обсудить по ссылке – https://youtu.be/mubWELVFEZI

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mubWELVFEZI