“Колыма” Дудя – разбор фильма: манипуляций и лжи.
Книга “Цербер – откровение снайпера информационной войны” – http://cerber-news.ru/kniga.html (ссылка проверена)
Интернет-магазин “Солдат удачи” – https://clck.ru/Fn6m5 (ссылка проверена)
Яндекс.Советник – https://sovetnik.yandex.ru/ (ссылка проверена)
Фильм Юрия Дудя “Колыма – родина нашего страха” – https://www.youtube.com/watch?v=oo1Wo…
Текстовая версия видео, содержащая ссылки на источники информации – http://cerber-news.ru/kolyma-dudya-ra… (ссылка проверена)
Группа VK – https://vk.com/lcerberusl
Сайт – http://cerber-news.ru
Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus
Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.
И сегодня мы будем разбирать работу Юрия Дудя «Колыма – родина наших страхов». Так как в данной работе присутствует очень много откровенной лжи и манипуляций. Разбор лжи и манипуляций – наша цель.
Перед просмотром обзора, рекомендую ознакомиться с данной работой Дудя, чтобы было более наглядно, плюс там можно оценить просторы России, полюбоваться на природу Магаданской области, там действительно есть на что посмотреть. Ссылка в описании.
Данную работу можно обсудить по ссылке – https://youtu.be/mubWELVFEZI
Я пытался посмотреть этот фильм, но только пытался потому, как это полный примитив и абсолютное не знание истории. Отсюда следует, что сам Дудь и не занимался историей в обще, а просто выполнил чей то заказ. При чём фильм рассчитан на поколение “Next” и особо впечатлительных людей. Советую всё таки этот фильм посмотреть, но верить в якобы в факты не стоит. У меня просто не хватило нервов смотреть и слушать этот бред. И главное, Дудя не стоит в обще воспринимать всерьёз, человек лжец.