Главная » История, Мировоззрение

Неизвестные архивы СССР. Правда о ГУЛАГе

18:47. 5 марта 2018 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал:

Станислав Кузьмин доказывает, что историческая правда жива и сегодня открывается обществу

«Рaзгул НЭПа и ослабление государственного политического и финансового контроля за положением в стране привели к появлению и разрастанию прeступных группировок, активно действовавших и в отраслях, и на всех уровнях государственного управления. Коррумпированное чиновничество подрывало экономические устои страны, занимаясь приписками и подлогами, срывая выполнение государственных заданий, воруя и спекулируя практически всем, что производилось промышленностью и сельским хозяйством. Наличие дeструктивных процессов в стране представляло реальную угрозу существованию государства.» Книга «ГУЛАГ без ретуши» основана на реальных архивах и рассказывает не только о его истории, создателях, руководителях, лагерной жизни и кадровой политике, но рисует портрет сегодняшнего общества, поднимая проблемы вневременные. Доктор юридических наук, профессор Станислав Кузьмин доказывает, что историческая правда жива и сегодня открывается обществу.

============================================================================

Рекомендуем:

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

ГУЛАГ без ретуши, Кузьмин Станислав Иванович

============================================================================


День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как Александр Солженицын помог Михаилу Горбачёву своим "художественным произведением" развалить СССР
...для того, чтобы рассказать правду о жизни ГУЛАГа. А для чего ... очередь снова получить работу - неизвестно... А случаи, когда человек... срок за прогулы, мне неизвестны. Слыхал, что за "... в Центральном государственном особом архиве СССР. В перестройку в этот...
Об одном полярном мифе ГУЛАГа
... репрессий в СССР и развенчание советских исторических мифов. И правда, история — ...на изучении архивов ОГПУ-НКВД-МВД, публикации по истории ГУЛАГа, но авторы...) уважаемому телеканалу «Культура» фильм «Неизвестный “Челюскин”» в серии передач, естественно...
Для чего писался "Архипелаг ГУЛАГ"
...для того, чтобы рассказать правду о жизни ГУЛАГа. А для чего ...очередь снова получить работу - неизвестно... А случаи, когда человек... срок за прогулы, мне неизвестны. Слыхал, что за "... союзников СССР? Как следует из сохранившихся в архивах объяснительных ...
Правда о „пломбированном вагоне”» Ленина: разоблачение мифа
...палач, уничтоживший в ГУЛАГе всех лучших людей России...срываться с места в неизвестность. Лишь резкое обострение..., Шляпникову и заведующему архивом партии Карпинскому. Что ... немцы, так правда.Что Россия была...будущий нарком иностранных дел СССР, тогда живший в ...
Убийство Кирова: узнаем ли мы когда-нибудь правду?
... приеме у Сталина. Содержание беседы неизвестно, но, судя по всему, встреча... года ФСБ рассекретила хранившийся в архивах личный дневник Николаева, из которого... пополнение в ГУЛАГе прозвали "кировским потоком". Так что "содрогнуться" гражданам СССР следовало...
Классика лжи. Солженицын
...подойдет очередь снова получить работу – неизвестно… А случаи, когда человек получал...у западных союзников СССР? Как следует из сохранившихся в архивах объяснительных записок... – вышел первый том «Архипелага ГУЛАГ». Страшная правда этой книги оказалась едва ли...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>