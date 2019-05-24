Неизвестный Сталин. Юрий Жуков
О системе наказаний в СССР
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник российской истории РАН Юрий Николаевич Жуков про истинные масштабы причины и следствия сталинских репрессий. Мог ли Сталин прекратить политические репрессии? Почему репрессии были, есть, и будут всегда? Какое общество хотел построить И.В.Сталин?
Узнать правду о советских лагерях, разобраться в фактах и мифах о Сталине и составить подлинную картину советской истории помогут книги:
Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)
ГУЛАГ без ретуши, Кузьмин Станислав Иванович
СМЕРШ. Главный козырь Сталина, Зданович Александр Александрович
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/neizvestnyy-stalin-yuriy-zhukov