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Неизвестный Сталин. Юрий Жуков

19:13. 24 мая 2019 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал:

О системе наказаний в СССР

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник российской истории РАН Юрий Николаевич Жуков про истинные масштабы причины и следствия сталинских репрессий. Мог ли Сталин прекратить политические репрессии? Почему репрессии были, есть, и будут всегда? Какое общество хотел построить И.В.Сталин?

Узнать правду о советских лагерях, разобраться в фактах и мифах о Сталине и составить подлинную картину советской истории помогут книги:

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

ГУЛАГ без ретуши, Кузьмин Станислав Иванович

СМЕРШ. Главный козырь Сталина, Зданович Александр Александрович

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Телеканал Сталинград

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/neizvestnyy-stalin-yuriy-zhukov

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