Что стоит за кампанией прoтив Мавзолея. Юрий Жуков

Концептуал СМИ На тему Мавзолея выступили две потенциальные кандидатки на президентское кресло – Ксения Собчак и Екатерина Гордон

«Предание земле тела основателя советского государства — это самое верное с исторической точки зрения решение», – написал Кадыров в своем Telegram. Его в этом поддержала депутат Думы Наталья Поклонская. «Настало время решить проблему Мавзолея», — считает глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Проведение референдума не исключает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Весной 2017 года депутаты от “Единой России” и ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о выносе тела Владимира Ленина из Мавзолея. Комментирует доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков.



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Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг), Жуков Юрий Николаевич



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