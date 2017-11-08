Что стоит за кампанией прoтив Мавзолея. Юрий Жуков
На тему Мавзолея выступили две потенциальные кандидатки на президентское кресло – Ксения Собчак и Екатерина Гордон
«Предание земле тела основателя советского государства — это самое верное с исторической точки зрения решение», – написал Кадыров в своем Telegram. Его в этом поддержала депутат Думы Наталья Поклонская. «Настало время решить проблему Мавзолея», — считает глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Проведение референдума не исключает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Весной 2017 года депутаты от “Единой России” и ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о выносе тела Владимира Ленина из Мавзолея. Комментирует доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков.
==========================================================================
Рекомендуем:
Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг), Жуков Юрий Николаевич
==========================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
loading...
Мавзолей
Кровавая Площадь. На ней Зиггурат.
Свершилось. Я близко. Ну что же, я рад.
Спускаюсь в зловонную, страшную пасть.
На скользких ступенях легко и упасть.
Здесь смрадное сердце старинного зла,
Тела что и души сжирает дотла.
Гнездо свое свил здесь столетнее зверь.
Для бесов на Русь тут распахнута дверь.
Николай Фёдоров
Архитектурный ансамбль Красной площади складывался веками. Сменяли друг друга цари. Сменяли друг друга стены цитадели – сначала деревянные, потом белокаменные, наконец, кирпичные. Возводились и сносились крепостные башни. Строились и разбирались дома. Росли и вырубались деревья. Рылись и засыпались оборонительные рвы. Подводилась и отводилась вода. Прокладывалась и разрушалась широкая сеть подземных коммуникаций, так или иначе затрагивавших сооружения на поверхности. Менялось и покрытие этой поверхности, вплоть до железной дороги (до 1930-го ходил трамвай). В итоге получилось то, что мы видим сейчас: красная стена, башни со звездами, огромные сосны, храм Василия Блаженного, торговые ряды, Исторический музей и … ритуальная башня зиккурата в самом центре площади.
Даже далекий от архитектуры человек невольно задается вопросом: почему возле русской средневековой крепости в ХХ веке было решено построить сооружение – абсолютную копию вершину Пирамиды Луны в Теотиуакане (Teotihuacan)? Так же имеющее сходства с храмом Уицилопочтли (Huitzilopochtli), верховному и наиболее кровавому божеству ацтеков. Строить в самом сердце России – это просто удивительная идея! Но ведь в зиккурате на Красной площади поражает не внешний вид. Ни для кого не является секретом, что в подвале зиккурата лежит забальзамированный по каким-то правилам труп. Мумия в ХХ веке, причем мумия, сделанная руками безбожников – это нонсенс. Чистый сатанизм, причем сатанизм на государственном уровне – как у ацтеков. Уитцилопочтли – главный бог пантеона ацтеков. Однажды он пообещал ацтекам, что приведёт их в “благословенное” место, где они станут его избранным народом (краснокожий Моисей). Это и произошло при вожде Теноче: ацтеки пришли в Теотиукан, вырезали живших там тольтеков, и на вершине одной из возведенных тольтеками пирамид построили капище Уицилопочтли, где и благодарили своего племенного бога человеческими жертвоприношениями.
Для наглядности, есть фильм про это называется Апокалипсис, от Мэла Гибсона.
Время от времени общественность пытается власти напомнить, что, мол, строительство коммунизма уже 21 год как отменили, пора бы вынести из зиккурата и закопать, а то и сжечь, развеяв пепел где-нибудь над теплым морем. Власть объясняет: будут протестовать пенсионеры. Да и сталинисты сегодня уже не те, что раньше: пенсионеры молчат, даже когда умирают с голоду, когда в очередной раз повышают цены на квартиру, на свет, на газ, на транспорт – а тут вдруг все выйдут и будут протестовать? Джугашвили вынесли как: сегодня признали, что он был преступник – завтра уже закопали. Не смотря на большой общественный резонанс. Но с Бланком (Ульяновым) власть не торопится. Не убрали звезды с Кремля. Не убрали звезды с погон, хотя убрали из армии политруков. Более того: звезды вернули на знамена. Гимн вернули. И мумия продолжает лежать.
Глиняные таблички Месопотамии не очень хорошо поддаются расшифровке, что дает повод по-разному трактовать записанные там знаки, единственное, о чем говорят тексты и с чем согласны все переводчики – терафимом Вила (главного бога вавилонян, для общения с которым и была построена башня) являлась специально обработанная голова рыжего мужчины, запечатанная в хрустальный купол. Время от времени к ней добавлялись и другие головы. Кроме того, в магических практиках Вуду и некоторых религий Ближнего Востока процесс «творения терафима» сопровождается ритуальным убийством – жизненная сила жертвы должна была перетечь в терафим. В некоторых обрядах под стеклянный саркофаг с терафимом замуровывается голова жертвы. Мы не можем утверждать, что под головой мумии в зиккурате на Красной площади так же что-то замуровано, однако существуют свидетельства, утверждающие, что такой факт имеет место: в зиккурате лежат головы ритуально убитого царя и царицы, а также головы еще двух неизвестных людей, убитых летом 1991-го года – времени «передачи» власти от коммунистов к «демократам» (таким образом терафим как бы «обновили», усилили).
Обратим внимание на следующие факты:
- в голове мумии есть, по меньшей мере, полость – мозг зачем-то до сих пор хранится в Институте мозга;
- голова укрыта поверхностью из особого стекла;
- голова лежит в самом нижнем ярусе зиккурата, хотя логичнее было бы выставить её куда-то наверх. Подвал во всех культовых учреждениях всегда используется для контакта с существами миров Пекла;
- изображения головы (бюсты) были растиражированы по всему СССР, включая пионерские значки, где голова была помещена в костре, то есть запечатлена во время классической магическая процедуры общения с демонами Пекла;
- вместо погон в СССР зачем-то ввели «ромбики», которые потом сменили на «звездочки» – такие же, какие горят на башнях Кремля и какие использовались вавилонянами в культовых церемониях общения с Вилом. Похожие на ромбики и звездочки «украшения», имитирующие золотую пластинку внутри головы под башней, носили и в Вавилоне – их во множестве находят при раскопках;
- рецепт для бальзамирования некто профессор Збарский «изобрел» за три дня, хотя те же северные корейцы, имея куда более продвинутые технологии, работали над консервацией Ким Ир Сена больше года
- упоминается в исторических документах консультации архитектора Щусева (официального «строителя» зиккурата) с неким Ф.Поульсеном – специалистом по архитектуре Месопотамии
- убийство Николая Второго было ритуальным и, как следствие, его останки могли быть в дальнейшем использованы для ритуальных целей
- есть совпадение с именем главного вавилонского Бога ВИЛа и первых букв ФИО вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина → ВИЛ
- странные знания, странные заказчики, странное место для здания, странные события в стране после завершения строительства – голод, и не один, война, и не одна, ГУЛАГ – целая сеть мест, где миллионы людей пытали, словно выкачивая из них жизненную энергию.
С Вавилоном и ацтеками более менее понятно. Есть ещё не менее интересные факты.
- Евангелие – Христос, обращаясь к человеку из Пергама сказал следующее: « …ты живешь там, где престол сатаны» (Откр.2,13).
- Из Откровения Иоанна Богослова в во 2 главе 12 стих сказано: И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа.
Пергам – древний город в Малой Азии. Долгое время это сооружение было известно в основном по легендам – изображения не было. Ответ на этот вопрос стало возможным получить только в середине ХХ века. В двадцатые года прошлого столетия русские и немецкие археологи совместно вели раскопки в древнем городе Пергам. Вот тут-то и было найдено ими то самое капище. Так же есть мнение, что «исходник» покоится сейчас на дне Атлантики – посреди погибшего в пучине материка – Атлантиды. Какая-то часть жрецов древнего сатанинского культа перебралась в Мезоамерику, а вторая часть нашла убежище где-то в Месопотамии и Египте.
Так им образом появились изображения так называемого «Пергамского алтаря» или, как его еще называют – «престола Сатаны».
Все оно было сделано из мрамора. Это строение было разделено между немецкими и русскими археологами. Куда и в какие страны после попали останки этого капища, не известно. Лишь об одной мраморной плите, закрывавшей вход в это капище известно то, что ее доставили в Москву, заново отполировали и вставили в мавзолей Ленина. Эта та самая плита, на которой написано “Ленин”. Интересное совпадение!
В любом путеводителе по Берлину упоминается, что с 1914 года в одном из Берлинских музеев находился Пергамский алтарь. Его обнаружили немецкие археологи, и был он перемещён в центр нацистской Германии. Но на этом история престола сатаны не кончается. Шведская газета “Свенска Дагблалит” 27 января 1948 года сообщила следующее: “Советская армия взяла Берлин, и алтарь сатаны был перемещён в Москву”. Странно, что долгое время Пергамский алтарь не был выставлен ни в одном из советских музеев Таким образом. Пергамский алтарь воссоздан в России.
Ещё одна интересная архитектурная особенность. Что такое параболическая антенна все знают. Параболическая антенна – это специальная вогнутая форма, которая что-то собирает и фокусирует, правильно? А угол здания – это что? Угол – это угол, то есть пересечение двух ровных стен. В основании зиккурата на Красной площади есть три таких угла. А на месте четвертого – с той стороны, откуда появляются проходящие перед трибунами демонстрации – угла нет. Там, конечно, не каменная паболическая «тарелка», но угла там нет определенно – там ниша. Спрашивается: зачем эта ниша? Откуда такое странное архитектурное решение? Неужели зиккурат вытягивает из идущей по площади толпы какую-то энергию? О какой энергии идет речь мы не можем сказать, возможно, что какие-то её качества как раз и представлены так называемым «электромагнитным излучением», активно используемым устроителями зиккурата. Судите сами.
В начале 20-х годов прошлого века Пауль Кремер издал ряд публикаций, в которых оперируя такой чисто абстрактной на тот момент вещью как «гены» (о ДНК тогда еще не знали) вывел целую теорию о способах воздействия на гены той или иной популяции гипотетическим излучением, исторгающимся из мертвых или умирающих тканей. По большому счету это была теория о том, как испортить генофонд целого народа, заставляя людей некоторое время стоять перед специальным образом обработанным трупом или ретранслируя «излучение» этого трупа на всю страну. На первый взгляд чистая теория: какие-то «гены», какие-то «лучи», хотя магам такая процедура была прекрасно известна еще во времена фараонов и управлялась законами асимптотической магии. По этим законам внешний вид и самочувствие фараона каким-то сверхъестественным путем ретранслировались на его подданных: болел фараон – болел и народ. Потом про эту магию люди забыли, точнее – людям активно помогли забыть, что это – магия. Но проходит время, и люди понимают, как работает система ДНК – понимают с точки зрения молекулярной биологи. А потом волновая генетика, открываются такие явления как ДНК-солитоны – то есть сверхслабые, но чрезвычайно устойчивые акустические и электромагнитные поля, генерируемые генетическим аппаратом клетки. С помощью этих полей клетки обмениваются информацией как друг с другом, так и с окружающим миром, включая, выключая или даже перестраивая те или иные области хромосом. Это научный факт, никакой фантастики. Осталось только сопоставить факт существования ДНК-солитонов и факт посещения зиккурата с мумией СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ МИЛЛИОНАМИ человек. Выводы делайте сами.
Следующий возможный «механизм работы» зиккурата – устойчивое митогенное поле на Красной площади, создаваемое впитавшимися в местный грунт кровью и эманациями боли убитых там людей. Как бы совпадение, что зиккурат именно в этом месте? А то, что под зиккуратом идет огромный канализационный коллектор – то есть клоака, до верху набитая испражнениями – тоже «совпадение»? Испражнения – это материал с одной стороны давно и традиционно использующийся в магии для наведения разный видов порчи, с другой – подумайте, сколько живет и умирает в канализации микробов? Умирая, они излучают.
Знали ли строители зиккурата, что на месте будущей постройки идет канализация? Предположим, что архитектурного плана площади у большевиков не было, копали вслепую, в результате чего однажды канализацию прорвало и мумию залило. Но ведь потом коллектор не перестраивали, отведя например, в сторону от зиккурата. Его просто углубили и расширили (эту информацию подтвердят московские диггеры) – чтобы вождю мирового пролетариата было чем питаться.
Мавзолей зарегистрирован в ЮНЕСКО как «исторический памятник».
Один из первых проектов мавзолея ВИЛа
Перестраивали мавзолей 3 раза, первые 2 раза он был сооружён из дерева, на третий раз из камня.
Тысячи советских граждан каждый день простаивали в очереди, чтобы посетить это капище сатаны, где лежит мумия Ленина терафима. Руководители государств воздавали почести Ленину, покоящемуся в стенах монумента, воздвигнутого сатане.
Зиккурат
Зиккурат – это ритуальное архитектурное сооружение, сужающееся кверху наподобие многоступенчатой пирамиды.
Однако зиккурат – это не пирамида, поскольку у него на вершине всегда стоит небольшой храм. Самый известный из зиккуратов – это знаменитая Вавилонская башня. Судя по остаткам фундамента и записям на сохранившихся глиняных табличках, Вавилонская башня состояла из семи ярусов, опирающихся на квадратное основание со стороной около ста метров. Вершина башни была оформлена в виде небольшого храма с ритульным БРАЧНЫМ ЛОЖЕМ в качестве алтаря – местом, где царь вавилонян вступал в сношения с приводимыми к нему девственницами – супругами бога вавилонян ВИЛа: считалось, что в момент акта божество входило в исполняющего магическую церемонию царя или жреца и оплодотворяло женщину. Высота Вавилонской башни не превышала ширины основания, что также мы видим и в зиккурате на Красной площади, то есть он вполне типичен. Вполне типично и его наполнение: нечто, напоминающее храм на верху, и нечто мумифицированное, лежащее на самом нижнем уровне. То нечто, что использовали халдеи в Вавилоне, получило впоследствии обозначение – терафим, то есть противоположное серафиму. Серафи́мы — в христианской традиции самый высший ангельский чин, наиболее приближенный к Богу.
Терафим – это некий «заклятый предмет», «собиратель» магической, парапсихической энергии, которая, как утверждают маги, окутывает терафим слоями, формируемые особыми обрядами и церемониями. Эти манипуляции называются «творение терафима», поскольку – «изготовить» терафим невозможно.
По аналогии с изготовлением терафимов в других культах внутри забальзамированной головы (во рту или вместо удаленного мозга) скорее всего была помещена золотая пластинка, видимо ромбической формы, с магическими ритуальными знаками. В ней была заключенная все мощь терафима, позволяющая его хозяину взаимодействовать с любым металлом, на котором тем или иным способом были начерчены определенные знаки или изображение всего терафима: через металл в находящегося с ним в контакте человека как бы перетекала воля хозяина терафима: под страхом смерти заставляя своих подданных носить на шее «ромбики», царь Вавилона в той или иной степени мог контролировать их владельцев.
16 января 1919 года приказом Реввоенсовета республики № 116 введены нарукавные знаки различия для командного состава (треугольники, квадраты и ромбы). Знаки различия нашивались на левый рукав. Тогда же были введены петлицы с расцветкой по родам войск: пехота – малиновые, кавалерия – синие, авиация – голубые, артиллерия – оранжевые, инженерные части – черные, пограничники – зеленые.
С течением времени наша военная форма продолжала изменяться. В 1924 году устанавливаются ромбовидные петлицы на шинелях и вводятся петлицы на воротнике гимнастерки. На петлицах крепились знаки различия: эмалевые красные треугольники – младший командный состав, квадраты – средний комсостав, прямоугольники (шпалы) – старший комсостав. В тридцатых годах на петлицах появились металлические эмблемы родов войск. Политический состав (политруки) получил на рукав вышитую звезду.
22 сентября 1935 года постановлением ЦИК и СНК СССР введены воинские звания для всего командного состава Вооруженных Сил. С введением новых воинских званий помимо уже существовавших знаков различия на петлицах появляются красные нашивки (углом вниз) на рукавах: тонкие – у среднего комсостава, более широкие – у старшего. Края нашивок были украшены золотым галунным ободком. Высший комсостав получил золотые галунные нашивки под золотой вышитой звездой. Золотой галунчик проходил и по краю петлицы. На алых петлицах Маршалов Советского Союза появляются вышитые золотые звезды.
Церковная археология свидетельствует: “Древние евреи, отвергнув Моисея и веру в истинного Бога, отлили из золота не только тельца, но и звезду Ремфана” – пятиконечную звезду, которая служит неизменным атрибутом сатанинского культа. Сатанисты называют её печатью Люцифера.
Древнееврейское божество Азазель. Он же Шаддай (Вор-Хищник, верховный демон), Ремфан, Бафомет, князь злых духов Мастема, Сатана.
В Лев. 16:7-10 описан ритуал принесения в жертву двух козлов. Вот как звучит буквальный перевод с иврита этого места: “И возьмет двух козлов и поставит их перед лицом Яхве у входа скинии собрания; и бросит Аарон об обоих козлах жребии: один жребий для Яхве, а другой жребий для Азазеля; и приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Яхве, и принесет его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для Азазеля, поставит живого пред Яхве, чтобы совершить над ним очищение (как он его очищает интересно?) и отослать его в пустыню для Азазеля”.
Здесь мы видим явный след служения евреев козлообразному демону пустыни Азазелю, он же Шаддай. Аз-Аз-Эль – буквально “козел-козел-бог”. В скинии стояло изображение Азазеля – Бафомета, которому приносились детские жертвы, и там непрестанно лилась кровь. Идолу Азазеля (он же Ремфан), с пятиконечной звездой между рогами, приносился один козел, а второй отпускался в пустыню, к тому же Азазелю.
В ходе религиозной реформы это божество было объединено с Яхве (Сущий) – именем, украденным у зороастрийцев. Именно поэтому в имени этого бога дважды повторяется слово “козел” – “козел-козел-бог”, обозначая два вида жертв. Позже еврейские жрецы, в ходе религиозной реформы культа Яхве, изменили текст, внеся разные законы о запрете человеческих жертвоприношений или о замене их выкупом, а скинию, изначально посвященную Азазелю-Шаддаю-Бафомету, сделали якобы местом жертвоприношений Яхве, превратив Моисея в законодателя кровавого культа, давшего ритуальные законы о пролитии крови животных от лица Яхве. Всё это ложь. За всё время странствий евреи не приносили жертв Яхве, они лили кровь в честь Ремфана-Бафомета, поклоняясь пятиконечной звезде, установленной между рогами идола.
Значок октябрёнка, помнится носили Это раритетный рубль проект 1921года
Ныне ромбики в армии редки, вот офицерам по выпуску дают подобный, носится на повседневной форме.