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Товарищ Берия. Юрий Жуков

21:44. 30 октября 2017 Просмотров - 609 Один комментарий Опубликовал:

Роль политика в истории СССР

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Николаевич Жуков рассказывает о политической биографии советского государственного и партийного деятеля, генерального комиссара госбезопасности, Маршала Советского Союза Лаврентия Берии.

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Неизвестные архивы СССР. Юрий Жуков

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 4466 2260
    Николай 31 октября 2017 в 18:42 Ссылка Пометить
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    Очень мало о заслугах Л.Берия перед СССР и его огромном организаторском таланте. Больше похоже на политические сплетни. Именно Хрущ-Перлмуттер организовал убийство Сталина и Берия, Маленков для этого был слишком слаб. И именно Хрущ начал разваливать искусно СССР и придумал репрессии.
    Сталин на июньском пленуме ЦК 1952 года полтора часа говорил говорил речь об мраксизме и совершенствовании социализма как науки, а наш историк утверждает, что он уже с 1951 года был неработоспособен.

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