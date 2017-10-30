Товарищ Берия. Юрий Жуков
Роль политика в истории СССР
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Николаевич Жуков рассказывает о политической биографии советского государственного и партийного деятеля, генерального комиссара госбезопасности, Маршала Советского Союза Лаврентия Берии.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Очень мало о заслугах Л.Берия перед СССР и его огромном организаторском таланте. Больше похоже на политические сплетни. Именно Хрущ-Перлмуттер организовал убийство Сталина и Берия, Маленков для этого был слишком слаб. И именно Хрущ начал разваливать искусно СССР и придумал репрессии.
Сталин на июньском пленуме ЦК 1952 года полтора часа говорил говорил речь об мраксизме и совершенствовании социализма как науки, а наш историк утверждает, что он уже с 1951 года был неработоспособен.