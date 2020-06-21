Стратегия Стaлина. Юрий Жуков
Феномен СССР: как ковались великие победы государства?
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков рассказывает, как жила дореволюционная Россия и что произошло с экономикой страны в 20-ые годы? Откуда появись кулаки? Чем объяснить сильное социальное расслоение в годы НЭП? Почему революционные руководители, начиная с Ленина, ориентировались только на мировую революцию, а Сталин один в неё не верил?
Могла ли советская Германия объединиться с советской крестьянской Россией, образовав самое сильное государство в мире? Обещал ли Сталин построить социализм? В чём проявлялась двойная политика Сталина? Как экономический кризис помешал индустриализации? Что позволило русским победить в Великой Отечественной войне? Откуда у армии взялось нужное вооружение? Почему стратегия Сталина до сих пор вызывает столько вопросов и споров?
Рекомендуем:
Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг), Жуков Юрий Николаевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/strategiya-stalina-yuriy-zhukov--2
Сталина надо сравнивать с Пол-Потом и сразу всё понятно.
Только вот у Пол-Пота индустриализация не вышла. Поэтому и не понятно.
Так не успел. Не договорился с Американцами.
А Сталинидзе договорился и ЕМУ и сделали индустриализацию.
Как в том анекдоте.
– Иду, смотрю 100$ лежат. Нагнулась поднять. Думала нашла, чувствую – зарабатываю…
Вот 50 миллионов за индустриализацию.
Странно взнос сделал а договориться не успел. Не упрощаете ли Вы.
Сталина не с кем сравнивать.