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Неизвестные архивы СССР. Правда о ГУЛАГе

16:52. 30 октября 2018 Просмотров - 476 2 коммент. Опубликовал:

Истинная история и трудности становления молодого Советского Союза

«Рaзгул НЭПа и ослабление государственного политического и финансового контроля за положением в стране привели к появлению и разрастанию преступных группировок, активно действовавших и в отраслях, и на всех уровнях государственного управления. Коррумпированное чиновничество подрывало экономические устои страны, занимаясь приписками и подлогами, срывая выполнение государственных заданий, воруя и спекулируя практически всем, что производилось промышленностью и сельским хозяйством. Наличие деструктивных процессов в стране представляло реальную угрозу существованию государства.»

Книга «ГУЛАГ без ретуши» основана на реальных архивах и рассказывает не только о его истории, создателях, руководителях, лагерной жизни и кадровой политике, но рисует портрет сегодняшнего общества, поднимая проблемы вневременные. Доктор юридических наук, профессор Станислав Кузьмин доказывает, что историческая правда жива и сегодня открывается обществу.

Зачем была нужна и как работала советская система исполнения наказаний? Вся правда о советских лагерях – в книге:

ГУЛАГ без ретуши, Кузьмин Станислав Иванович

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День Знаний

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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