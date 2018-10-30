Неизвестные архивы СССР. Правда о ГУЛАГе
Истинная история и трудности становления молодого Советского Союза
«Рaзгул НЭПа и ослабление государственного политического и финансового контроля за положением в стране привели к появлению и разрастанию преступных группировок, активно действовавших и в отраслях, и на всех уровнях государственного управления. Коррумпированное чиновничество подрывало экономические устои страны, занимаясь приписками и подлогами, срывая выполнение государственных заданий, воруя и спекулируя практически всем, что производилось промышленностью и сельским хозяйством. Наличие деструктивных процессов в стране представляло реальную угрозу существованию государства.»
Книга «ГУЛАГ без ретуши» основана на реальных архивах и рассказывает не только о его истории, создателях, руководителях, лагерной жизни и кадровой политике, но рисует портрет сегодняшнего общества, поднимая проблемы вневременные. Доктор юридических наук, профессор Станислав Кузьмин доказывает, что историческая правда жива и сегодня открывается обществу.
Зачем была нужна и как работала советская система исполнения наказаний? Вся правда о советских лагерях – в книге:
ГУЛАГ без ретуши, Кузьмин Станислав Иванович
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Сталин не проводил репрессии. Такое было время – или ты уничтожишь врага, или он – тебя… Он уничтожал врагов и предателей России
http://новости-россии.ru-an.info/новости/сталин-не-проводил-репрессии-он-уничтожал-врагов-и-предателей-россии/
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Ну прям как у нас в “святых 90-х” и “распилочных нулевых”. Ну ооооочень похоже. Вот только Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Палыча нет. Даже очень жаль.