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Методика чистописания

21:09. 27 ноября 2019 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Почему дети в современной школе не любят писать? В чем ценность каллиграфии?

Обучение письму в Русской Классической Школе опирается на устойчивые традиции каллиграфии. В нашем фильме мы постараемся рассказать, почему дети в современной школе не любят писать, в чем ценность каллиграфии, и покажем методику обучения детей письму пером.

Существовавший до 70-х годов прошлого века в начальной школе художественно выверенный стандарт почерка имел очень важное значение. Красота – это стимул, побуждающий учиться с интересом, являющийся залогом успеха. 

Почерк формируется вместе с характером человека. Нервная система, подсознание вырабатывают психомоторный навык, который определяет индивидуальность почерка. В почерке отражаются импульсы мозга, дающие возможность считывать их и судить об особенностях личности, свойствах характера и психических состояниях писавшего через такие особенности почерка, как видение строки, наклон, закругления, плотность букв, поля и многое другое.

Рекомендуем:

Советская школа чистописания. (Комплект из 5-ти предметов)

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Русская Классическая Школа

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/metodika-chistopisaniya

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