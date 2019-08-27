Путин ломает буржуев, схема обнала, что там у немцев
Концептуальные итоги недели. Сорок четвертый выпуск.
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-lomaet-burzhuev-shema-obnala-chto-tam-u-nemtsev