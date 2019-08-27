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Путин ломает буржуев, схема обнала, что там у немцев

21:17. 27 августа 2019 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Сорок четвертый выпуск.

- Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Франции Макроном. 

- В Киргизии произошла встреча руководителей стран СНГ.

- Президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в число стран-участниц G-7.

- Разговор с общественным деятелем русской общины из Германии Вячеславом Сейвальдом 

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-lomaet-burzhuev-shema-obnala-chto-tam-u-nemtsev

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