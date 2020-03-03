Почему Путин торопит конституционную реформу?

Ответ на этот вопрос не должен сводиться к самому простому варианту: дескать, Путин опасается сопротивления политической элиты, которая не хочет ничего менять ни в образе жизни, ни в стране. Это означало бы второстепенные причины принять за первостепенные.

Возникает вопрос – кого же (или чего) опасается Владимир Путин и для чего он так торопит конституционную реформу, сохраняя действие первоначального эффекта внезапности? Почему сроки принятия поправок так важны, в то время как вопрос с их содержанием был давно уже решен, судя по всему (учитывая повышение роли Госсовета ), еще перед оглашением изменений в Конституцию?

Как следствие из этих предпосылок, делается заключение, что Путин, стремясь выиграть темп, чего-то опасается и опасение это относится именно к элитам из его ближнего круга. Именно для нейтрализации их сопротивления Путин так внезапно начал реформы, так кардинально поступил с правительством и так настойчиво требует этот выигрыш во времени сохранять и не дать ему иссякнуть.

Отсюда аналитики делают вывод о том, что главными противниками путинских целей являются элиты, а точнее – некие группы в его ближайшем окружении, так как дальнее окружение влиять ни на что не может.

СМИ немедленно ответили построением разных гипотез о том, что по поводу реформы возник некий конфликт элитных групп и они даже разбились на «партию служения» и «партию демобилизации», где саботажники стремятся затормозить ход принятия поправок до тех пор, пока им не удастся выровнять своё изменившееся в ходе реформы положение.

Наблюдая за тем, как разворачиваются события вокруг конституционной реформы, трудно избавиться от ощущения, что столкнулись два течения: на ускорение процесса и на его торможение . И по мере возрастания торможения усилилась активность президента Владимира Путина , который сначала выдвигал требования к чиновникам не сбавлять темпа, а потом, видя их неспособность адекватно реагировать, когда первоначальный запал топится в бесконечных согласованиях и подковерных «переформулировках», сам перешёл к ручному управлению процессом продвижения реформы.



На самом деле элиты вполне подконтрольны президенту: он сам это недавно прокомментировал таким образом, что он может долго терпеть их своенравие и порой даже вредительство, но когда они переходят грань, он на них цыкает и они слушаются. Те, кто продолжает не слушаться, теряют должности, порой свободу, и даже эмигрируют.



Те, кто остаются, безусловно, подконтрольны и управляемы. И при необходимости после серии разных демаршей, занимают то место в системе, которое им отведено президентом.

Значит, не их опасается Путин сильнее всего, торопя конституционную реформу всеми способами. При этом Путин даёт понять, что промедление смерти подобно, и хотя поправки, безусловно, важны, спорить по их количеству и качеству можно «до морковкина заговенья», ибо общество разнородно, а стремление к совершенству бесконечно, тогда как у реформы Конституции другая цель. Кого же Путин так стремится опередить? Кто его главный противник?

Для ответа на этот вопрос нужно понять две вещи. Первая – войну выигрывает тот, кто к ней раньше и лучше подготовился. Вторая – трансфер-2024 начался вовсе не с выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием 14 января 2020 года, а на два года раньше как минимум. То есть сразу после выборов Владимира Путина президентом России в 2018 году.

И подготовку к этому трансферу начали не мы, а Запад. Скрытую часть подготовки мы не видели, а вот первую пробу сил могли наблюдать – речь идёт о лете-осени 2019 года. Помните, как всё началось с протестов вокруг выборов в Мосгордуму, а потом плавно перешло на бунты в крупных российских городах и совсем уже на другие темы?

В июле начали раскачивать Москву, а 3 августа уже подключились другие крупные города. 10 августа прошли акции протестов в Екатеринбурге, Тюмени, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону , Иркутске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Белгороде. В виде серии одиночных протестов проявились Красноярск и Волгоград, причём Екатеринбург и Тюмень выступали согласованными волнами.

Стало ясно:



1. Протесты имеют чёткие центры планирования и подготовки и при этом выигрывают инициативу.



2. Власть полностью не готова к адекватному реагированию и проиграла все аспекты противостояния оппозиции – улицу, соцсети, борьбу за ключевые целевые аудитории, форматы противостояния, влияние и манипулирование, борьбу символов, вовлечение авторитетных экспертов, НКО и партий, знаменитостей и ЛОМов, референтных участников протестов, прежде всего у молодёжи.

Более того. Выяснилось, что по мере накрутки протестов, оппозиция решает задачи консолидации и координации, а власть, напротив, демонстрирует усиление колебаний и внутреннего раскола. Московская мэрия, кроме того, что мало адекватна, играет сразу в несколько игр, что уже за гранью фола. Силовики напуганы делом Голунова.

Губернаторы вообще практически не умеют работать без административного ресурса. Среди крупного бизнеса и части высшего чиновничества даже оказались те, кто подключился к финансовой и организационной поддержке протестов, рассчитывая шантажом власти упрочить свои позиции.

Общий контекст конституционной реформы таков: проведена длительная подготовка для серьёзной, долгосрочной дестабилизации обстановки в стране накануне думских и президентских выборов. Имеется как минимум два контура, работающие на подрыв сценария трансфера и либерально-глобалистский реванш.

Первый контур – это либерально-экономическое крыло правительства и аффилированного с ним чиновничьего аппарата и крупного бизнеса. Этот контур подготовил и провёл пенсионную реформу и повышение НДС , раскачав недовольство населения. Этот каток покатился своим ходом, расширяя протестную воронку и помогая интервентам готовить острую фазу политического кризиса, в процессе которого целью ставится удаление Владимира Путина из процесса передачи власти и перехват управления страной внешними силами.

Второй контур скрытно связан с первым и состоит из многочисленных западных НКО, прикормленных грантами правозащитников и фондов, действующих в России вполне активно. Именно через них шла трансляция московских и прочих протестов в международное информационное поле.

Этими структурами, ставшими для несистемной оппозиции мозговыми центрами, являются Московский центр Карнеги, Аналитический центр « Политика », Европейский аналитический центр, британский Chatham House, Фонд «Наследие» (Heritage Foundation), фонд Фридриха Эберта, Amnesty International, Хьюман Райтс Вотч, Аналитический центр Юрия Левады и многие другие.

Эти структуры именно для того и работают в России, скрупулёзно и настойчиво строя в ней свои сети влияния, чтобы в такие периоды, как грядущий трансфер, выйти из тени и применить все свои заготовки в области организации цветных революций.

И они сделали очень много. Первая стадия в виде московских протестов летом 2019 готовилась вовсе не для того, чтобы в ни на что не влияющей столичной Думе оказались несколько несистемных оппозиционеров. План был иной. Намеренно подавались такие документы, которые содержали нарушения и были бы отвергнуты при регистрации.

Это был этап подготовки. В СМИ и соцсетях предварительно накачивался тезис о том, что « Единая Россия » и общество практически не поддерживают работу Мосгордумы. Левада-центр подкрепил этот тезис данными о том, что к Мосгордуме плохо относятся 27% опрошенных, а поддерживают лишь 14%.

Здание Мосгордумы



После этого этапа началось выдвижение оппозиционных кандидатов, выступавших на митинге в поддержку Голунова с лозунгами по кампании в Мосгордуму. Начался этап уличной активности. Начались уличные акции – сбор подписей, митинги и собрания. Столичная власть наблюдала, федеральная тоже. Никаких встречных волн инициировано не было.

После того, как на улице всё было захвачено оппозицией, потребовался катализатор конфликта. Им стал отказ в регистрации кандидатов. Началась радикализация протестов с митингами, столкновением с МВД и Росгвардией.

Итогом кампании стала подготовка общества к идее нелегитимности вообще всяких выборов, не только в Мосгордуму, но и последующих думских и президентских. Это и было главной целью кампании. В ходе митинговой накачки в крупных городах местные темы составляли не более 10% повестки, которую стали заменять федеральной.

Организаторы процесса выстроили схему «мы – они», добившись иллюстрации противостояния общества и государства. Государственные СМИ с их ЛОМами в целевые аудитории не попадали, а чиновники просто спрятались за Росгвардию.

А теперь давайте сложим все пазлы и увидим, что происходит. Интервенты вместе с местной пятой колонной давно подготовились к майдану. Они медленно и поэтапно злили население и науськивали его на Верховную власть. Где надо было действовать, они были парализованы и бездействовали, где нужно – вредили, саботировали или проявляли такую активность, что в итоге всё становилось лишь хуже.

Когда начались протесты, они проявили склонность к измене и бегству. Теперь они, срывая сроки, заняты обсуждением поправок к Конституции – первой и главной фазе предстоящей трансформации власти.

Обратите внимание на то, кто больше всего требует сорвать сроки голосования по поправкам. Это те самые либералы и те чиновники, что потеряли позиции в результате путинского гамбита. Тот контур, что готовил в России переворот, проводя страну через все этапы дестабилизации, и был распущен Путиным . За всеми этими действиями стоит Запад. Его пятая колонна в России – лишь исполнители, пехота, марионетки.

Вот что всплыло на поверхность, маскируясь дискуссиями о необходимости демократии, референдума и долгой подготовки реформы, бесконечного обсуждения всех поправок и учёта мнения всех без исключения. Нет лучшего средства сорвать путинский замысел и оставить в России у власти всех тех, кто так обрыдли народу и приводят его в бешенство.

Надо сказать, что план дестабилизации в России составлен её врагами именно исходя из того, что сроки выборов в Госдуму пройдут по плану – в 2021 году, а выборы президента – в 2024. К этому году сойдутся в точку все риски и все кризисы. Успеют втянуть в орбиту НАТО Белоруссию, ещё глубже утопить Украину, раскачать протесты в России , нейтрализовать эффект от смены правительства и остановить конституционную реформу. Склока в элитах достигнет апогея.

Если Путин сдвинет сроки, то враги не успеют пройти все этапы своего плана вовремя. Именно этим и объясняется то, что президент настаивает на скорейшем проведении голосования по поправкам и переходу к дальнейшим реформам политической системы. С созданием таких условий, где интервенты не смогут через своих сторонников проводить прежний курс на удержание России в зоне открытых каналов влияния и саботажа.

Сейчас России, как никогда, опасно потерять именно темпы, так как элита – рыхлая и неспособная к мобилизационным усилиям. При остром кризисе она сдаст страну и разбежится кто куда. Именно этого опасается Путин и потому не доверяет ей конституционную реформу , а, по сути, не доверяет ей судьбу страны.

Поэтому и требуется принять предлагаемые и уже проработанные поправки в Конституцию как можно скорее и при как можно более активной поддержке населения. Тогда планы противника будут сорваны.

А. Халдей



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