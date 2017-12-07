Новая реальность: Путин ломает НАТО… через саудитов

Французы озабочены. Этой осенью в Москву с официальным визитом к президенту России Владимиру Путину приезжал король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд. Это не просто официальная поездка, но «очень мощный сигнал всему миру». На Западе визит назвали историческим. Последствия аукнутся всем: и НАТО, и странам Персидского залива, ведь саудиты кардинально изменили политику в отношении России.

Идет ли речь о сближении России и Саудовской Аравии?

Все возможно… Напряженности в наших отношениях становится меньше. Саудитам необходимо заручиться поддержкой Москвы, чтобы наладить коммуникации с ее ближневосточными союзниками, а также «обуздать мировую сырьевую политику». В чем выгода для России? Французское издание La Tribune полагает, что это сближение ослабит и дестабилизирует Североатлантический альянс, отодвинет на задний план Штаты в регионе Персидского залива, позволив Москве усилить свое влияние.

Но не все так радужно. Саудиты ранее постоянно конфликтовали с нашей страной, несмотря на то, что СССР оказался первым государством, признавшим в 1926 году Саудовскую Аравию. Ладно, про отсутствие благодарности вспоминать не будем. Что же сейчас? Так ли все гладко между нами? Эр-Рияд и Москва занимают разные позиции в йеменском и сирийском конфликтах, но тут вдруг такая смена настроений.

Подписаны важнейшие военные и энергетические соглашения. Саудитам необходимо сдержать блок Иран-Ирак-Сирия-«Хезболла» и без помощи России в этом деле им не обойтись. Нет рычагов давления/инструментов влияния и на других российских союзников – Иран, Венесуэлу и Алжир… в области мировой нефтедобычи. Саудиты оказались не способны контролировать ценовую политику и добычу нефти других производителей.

Почему Запад должен волноваться по этому поводу?

Первый удар по НАТО был нанесен, когда Турция решила, что сотрудничать с Москвой в ее интересах. После «измены» саудитов руководству Альянса придется задуматься: стоит ли расширять свое присутствие в регионе Персидского залива? При этом Эр-Рияд также теряет свои преимущества в Чечне и Дагестане, где имеется «саудовская религиозная дипломатия».

Посчитаем потерянных союзников Запада на Ближнем Востоке? Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия… для США и стран НАТО. Россия же сохраняет свои позиции, не собираясь рвать связи с Сирией, Ираном, Египтом и Ираком. Роль нашей страны в ближневосточном регионе, как и влияние, неуклонно растет. Западу приходится это признать и повлиять на ситуацию им становится все сложнее. Король приехал к Путину… Не просто встреча, но знак перемен.